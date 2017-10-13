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Лорд Путин — глава сверхдержавы хаоса: от покемонов до арабов

12:1213.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. 11 октября 2017Президент РФ Владимир Путин. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

За последние несколько недель аудитория западных СМИ узнала много интересного о президенте Путине. Например, CNN рассказывает своим зрителям, что путинские хакеры использовали покемонов для вмешательства в американскую политическую жизнь, нагоняя публику в места убийств чернокожих полицейскими.

Все уже привыкли ожидать подобных "расследований" от американских журналистов. Но дело в том, что это — часть целой новой концепции.

Так, банковские аналитики и деловые СМИ стараются не отставать и вот Владимир Путин уже объявлен "лордом Петиром Бейлишем", безжалостным убийцей и гениальным интриганом, который прорвался из сериала "Игра престолов" в реальный мир и цинично использует глобальный хаос для превращения своей страны в "энергетическую сверхдержаву". Именно на этом оригинальном тезисе построен материал, например, американского бизнес-телеканала CNBC, основанный на аналитической записке Королевского банка Канады (Royal Bank of Canada).

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как укротить Путина. Рецепт американских экспертов
Создается впечатление, что западными банковскими аналитиками и американскими журналистами, которые с удовольствием подхватили сравнение Путина с одним из негативных героев известного сериала, движет острое, буквально жгучее, чувство обиды. Российского лидера обвиняют в том, что он "извлекает прибыль из кризисов", которые были инициированы Соединенными Штатами в ключевых нефтедобывающих регионах планеты. С точки зрения патриота коллективного Запада — это очевидное преступление и настоящий грабеж, потому что на кризисах, которые спровоцировал Вашингтон в Ираке, Иране и Венесуэле, должны зарабатывать американские компании, а никак не Россия.

© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак

Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
"Серьезные вопросы": Россия требует от США назвать цели в Сирии и Ираке
Особенно болезненно воспринимаются российские дипломатические и экономические успехи в Ираке и в иракском Курдистане. С точки зрения западных критиков российской внешней политики, ситуация выглядит следующим образом: по оценке Управления конгресса США по бюджету, Вашингтон потратил на войну в Ираке 2,4 триллиона долларов, а в результате получается, что все эти деньги и усилия были вложены ради того, чтобы российские компании получили доступ к иракским месторождениям нефти и газа на невероятно выгодных условиях, причем, судя по последним сообщениям, "Роснефть" будет контролировать даже экспортный газопровод, который идет из иракского Курдистана в Турцию. Есть от чего впасть в отчаянье и начать сравнивать Владимира Путина с главным мастером интриг в "Игре престолов".

Американский журнал VICE и израильское издание Haaretz пошли еще дальше и намекают своим читателям на то, что "независимый Курдистан" — это фактически проект российских государственных структур, который финансируется через компанию "Роснефть". "Российский нефтегигант оплатил отрыв Курдистана от Ирака", пишет VICE.

"Россия — сейчас самый значимый источник финансирования курдов и сигнализирует о поддержке курдской независимости", вторит Haaretz.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Россия поддерживает территориальную целостность Ирака
На самом деле Россия на официальном уровне поддерживает территориальную целостность Ирака, но когда правда мешала западным журналистам критиковать Россию?

Тем более что обида на курдские эскапады "Роснефти" носит не политический, а сугубо финансовый характер, и в этом смысле обижаться есть на что — российские компании действительно стали ключевыми игроками в Ираке, особенно в Курдистане, где "Роснефти" удалось потеснить американских гигантов Chevron и Exxon Mobil.

© AFP 2017 / Ali Al-SaadiСотрудники военизированной охраны возле нефтеперерабатывающего предприятия в Иракском Курдистане
© AFP 2017 / Ali Al-Saadi
Сотрудники военизированной охраны возле нефтеперерабатывающего предприятия в Иракском Курдистане

Другим доказательством талантов российского президента к использованию хаоса, созданного американцами, является ситуация вокруг Ирана. Этому региону аналитик Королевского банка Канады Гелима Крофт уделила особое внимание в своем исследовании. Дело в том, что администрация Дональда Трампа сейчас активно пытается добиться отмены или пересмотра так называемой "иранской сделки", несмотря на то, что против этого протестуют европейские партнеры США. Отметив, что появление конфликтов между Евросоюзом и Соединенными Штатами — это уже подарок для Путина, аналитик подчеркивает, что отмена "иранской сделки" будет очень выгодна "Роснефти", так как угроза американских санкций заставит американские и европейские нефтяные компании отказаться от разработки иранских месторождений, и это расчистит дорогу нефтяной компании к победе в тендерах за самые выгодные иранские проекты. Дело в том, что "Роснефть" — уже под американскими санкциями. И это дает ей неожиданное преимущество, так как она может работать там, где западным нефтяным гигантам работать нельзя. Опять получается, что от агрессивной политики Вашингтона выигрывает Москва.

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 5 октября 2017
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Мадуро заявил, что Венесуэла выстоит под давлением США
Еще хуже для Вашингтона дела обстоят в Венесуэле, где "вашингтонские ястребы" рассчитывали на проведение очередного "оранжевого блицкрига" против президента Мадуро с последующим прицелом на приватизацию в интересах США венесуэльского нефтяного сектора. Проамериканским силам удалось погрузить страну в хаос и поставить ее на грань гражданской войны, что привело к необходимости использования государственного силового ресурса для предотвращения путча и захвата власти, однако американский расчет был не столько на силовые акции, сколько на обрушение венесуэльской экономики. По версии американских СМИ, этот расчет не оправдался из-за вмешательства Владимира Путина, который поддержал Венесуэлу в трудную минуту, но сделал это с максимальной выгодой для России. "Роснефть теперь владеет значительными долями в пяти венесуэльских нефтяных проектах и имеет планы еще на девять", — подчеркивает аналитик Королевского банка Канады. И снова получается, что американские усилия по созданию хаоса в Венесуэле привели к тому, что в Венесуэле резко увеличилось российское влияние, и теперь именно Россия контролирует значительную часть нефтяных поставок в этом регионе. Стоит добавить, что венесуэльское "черное золото" нужно "Роснефти" не просто так, а для поставки и переработки на индийском нефтеперерабатывающем заводе Essar Oil, недавно приобретенном российской компанией.

Дополнительную соль на душевные раны американских экспертов по внешней политике, которые тоже озабочены успехами России на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, насыпал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд, который приехал с визитом в Москву и обозначил окончательную ликвидацию американской гегемонии на Ближнем Востоке, подкрепив символизм визита переговорами о поставке систем С-400 и совместным проектом "Газпрома" и Saudi Aramco в сфере СПГ.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время официальной встречи в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время официальной встречи в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017

Субстантивный прогресс российско-саудовских отношений происходит на фоне многомиллиардных инвестиций в российские проекты, которые делает Государственный инвестиционный фонд Катара (QIA), что указывает на особый статус России в регионе — с Москвой хотят сотрудничать все.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выборы-2018: как будут "взламывать" нас
Если сравнить образ будущего, который готовили в Вашингтоне в середине 2000-х, и то, что происходит сейчас, то западным журналистам, банкирам и дипломатам есть от чего прийти в отчаянье. Ни один ключевой американский проект не был доведен до конца: Ирак не стал "американской нефтяной колонией", Сирия не пала под ударами террористов, Венесуэла вместо нефтяной приватизации в пользу США продает месторождения "Роснефти", Иран не боится американских санкций, Катар вместо того, чтобы строить газовую трубу в Европу через Сирию, занимается инвестициями в России, и даже верный союзник США Саудовская Аравия закупает российское оружие, а будущее региона саудовский король обсуждает в Москве, а не в Вашингтоне.

Действительно, на глазах наших геополитических оппонентов вырисовываются контуры "энергетической сверхдержавы". Но они до сих пор отказываются понять, что дело не в интригах российского президента, а в его способности честно работать с любыми партнерами, последовательно отстаивая российские интересы.

 

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