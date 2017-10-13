Лорд Путин — глава сверхдержавы хаоса: от покемонов до арабов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
За последние несколько недель аудитория западных СМИ узнала много интересного о президенте Путине. Например, CNN рассказывает своим зрителям, что путинские хакеры использовали покемонов для вмешательства в американскую политическую жизнь, нагоняя публику в места убийств чернокожих полицейскими.
Все уже привыкли ожидать подобных "расследований" от американских журналистов. Но дело в том, что это — часть целой новой концепции.
Так, банковские аналитики и деловые СМИ стараются не отставать и вот Владимир Путин уже объявлен "лордом Петиром Бейлишем", безжалостным убийцей и гениальным интриганом, который прорвался из сериала "Игра престолов" в реальный мир и цинично использует глобальный хаос для превращения своей страны в "энергетическую сверхдержаву". Именно на этом оригинальном тезисе построен материал, например, американского бизнес-телеканала CNBC, основанный на аналитической записке Королевского банка Канады (Royal Bank of Canada).
Американский журнал VICE и израильское издание Haaretz пошли еще дальше и намекают своим читателям на то, что "независимый Курдистан" — это фактически проект российских государственных структур, который финансируется через компанию "Роснефть". "Российский нефтегигант оплатил отрыв Курдистана от Ирака", пишет VICE.
"Россия — сейчас самый значимый источник финансирования курдов и сигнализирует о поддержке курдской независимости", вторит Haaretz.
Тем более что обида на курдские эскапады "Роснефти" носит не политический, а сугубо финансовый характер, и в этом смысле обижаться есть на что — российские компании действительно стали ключевыми игроками в Ираке, особенно в Курдистане, где "Роснефти" удалось потеснить американских гигантов Chevron и Exxon Mobil.
Другим доказательством талантов российского президента к использованию хаоса, созданного американцами, является ситуация вокруг Ирана. Этому региону аналитик Королевского банка Канады Гелима Крофт уделила особое внимание в своем исследовании. Дело в том, что администрация Дональда Трампа сейчас активно пытается добиться отмены или пересмотра так называемой "иранской сделки", несмотря на то, что против этого протестуют европейские партнеры США. Отметив, что появление конфликтов между Евросоюзом и Соединенными Штатами — это уже подарок для Путина, аналитик подчеркивает, что отмена "иранской сделки" будет очень выгодна "Роснефти", так как угроза американских санкций заставит американские и европейские нефтяные компании отказаться от разработки иранских месторождений, и это расчистит дорогу нефтяной компании к победе в тендерах за самые выгодные иранские проекты. Дело в том, что "Роснефть" — уже под американскими санкциями. И это дает ей неожиданное преимущество, так как она может работать там, где западным нефтяным гигантам работать нельзя. Опять получается, что от агрессивной политики Вашингтона выигрывает Москва.
Дополнительную соль на душевные раны американских экспертов по внешней политике, которые тоже озабочены успехами России на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, насыпал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд, который приехал с визитом в Москву и обозначил окончательную ликвидацию американской гегемонии на Ближнем Востоке, подкрепив символизм визита переговорами о поставке систем С-400 и совместным проектом "Газпрома" и Saudi Aramco в сфере СПГ.
Субстантивный прогресс российско-саудовских отношений происходит на фоне многомиллиардных инвестиций в российские проекты, которые делает Государственный инвестиционный фонд Катара (QIA), что указывает на особый статус России в регионе — с Москвой хотят сотрудничать все.
Действительно, на глазах наших геополитических оппонентов вырисовываются контуры "энергетической сверхдержавы". Но они до сих пор отказываются понять, что дело не в интригах российского президента, а в его способности честно работать с любыми партнерами, последовательно отстаивая российские интересы.