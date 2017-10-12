Как Трамп и Эминем делят между собой Америку

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, подбросил еще немного поленьев в топку многосерийного баттла "Трамп vs американские звезды". На церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards был показан видеоролик музыканта, в котором тот резко — и зачастую нецензурно, как предполагает жанр, — критикует американского президента.
Для Эминема критика Дональда Трампа является уже привычной частью его образа, публичной позиции и творчества. Год назад в ходе президентской избирательной кампании музыкант подготовил композицию Campaign Speech ("Предвыборная речь"), а затем оскорбил президента в треке No Favors ("Никаких одолжений").
Во всей этой продолжающейся (и не думающей увядать) агрессивной кампании против Трампа есть ряд моментов, обнажающих крайне серьезные внутренние процессы американской системы.
С одной стороны, безусловно, впечатляет само то, что борьба кипит спустя уже почти год после победы Трампа на выборах. Учитывая вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются Штаты практически во всех сферах, очевидно, что она вредит уже не столько самому Трампу, сколько стране как таковой. Непонимание данного — вполне очевидного со стороны — факта обнажает проблемы квалификации и профессионализма людей, стоящих за этой кампанией (ну, если исключить конспирологическую версию, что все они заинтересованы в ослаблении и подрыве США изнутри).
А с третьей стороны, создается впечатление, что маховик трамп-скандалов в каком-то смысле перешел в режим самоподзавода. Причем американский президент, будучи по своим склонностям шоуменом, сам подливает масла в процесс. Взаимные нападки, публичные оскорбления, несдержанные перепалки в "Твиттере" позволяют участникам поддерживать медиашумиху, внимание к своим персонам (что полезно и политикам, и звездам), да и мобилизацию сторонников. Собственно, активное участие Трампа в истории с футболистами и гимном США как раз наглядно показывает, что, как и его противники, он использует любой информационный повод для раскрутки того, что ныне принято называть хайпом. Ну, не выглядит эта история заслуживающей столь пристального внимания руководителя страны, какое ей было уделено.
В то же время с каждым эксцессом становится все заметнее, что слепленное совместными усилиями Трампа и антитрамповской клаки противостояние обретает собственную волю и логику развития.
Проблема не в том, что информационное пространство США оказалось расколото на несколько лагерей. Она в том, что этот раскол все отчетливее совпадает с совершенно реальными общественно-политическими разломами американского общества — будь то либеральные побережья и консервативная глубинка, хранители памяти о конфедератах и борцы с расистским наследием. Плюс множество других линий расколов.
И ни для кого из участников эта заметная глазу и уже приносящая кучу неприятностей эскалация почему-то не является поводом испугаться за страну и попытаться сбавить обороты.
И то, что ни одна сторона не способна остановиться или хотя бы найти альтернативные подходы к преодолению усиливающегося конфликта, как раз и дает поводы для пессимистичных прогнозов относительно будущего США.