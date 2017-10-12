Как Трамп и Эминем делят между собой Америку

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, подбросил еще немного поленьев в топку многосерийного баттла "Трамп vs американские звезды". На церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards был показан видеоролик музыканта, в котором тот резко — и зачастую нецензурно, как предполагает жанр, — критикует американского президента.

Музыкант жестко прошелся по позиции Трампа в отношении Северной Кореи, назвав того "камикадзе, который может привести к ядерному холокосту". Также критике подверглась реакция президента на недавние беспорядки в Шарлоттсвилле штата Виргиния, на ураган в Пуэрто-Рико, а также его публичные — в "Твиттере" — нападки на футболистов Национальной футбольной лиги за недостаточный патриотизм при исполнении американского гимна и многое другое. Кроме того, рэпер потребовал от своих фанатов, симпатизирующих Трампу, сделать выбор между ними: "вы либо за, либо против".

Для Эминема критика Дональда Трампа является уже привычной частью его образа, публичной позиции и творчества. Год назад в ходе президентской избирательной кампании музыкант подготовил композицию Campaign Speech ("Предвыборная речь"), а затем оскорбил президента в треке No Favors ("Никаких одолжений").

© AP Photo / Invision for MTV/ John Shearer Американский рэпер Эминем © AP Photo / Invision for MTV/ John Shearer Американский рэпер Эминем

Новое видео исполнителя повлекло за собой уже вполне привычную волну общественной поддержки со стороны заметных публичных фигур, таких как коллега-рэпер Снуп Догг и известный американский футболист Колин Каперник.

Во всей этой продолжающейся (и не думающей увядать) агрессивной кампании против Трампа есть ряд моментов, обнажающих крайне серьезные внутренние процессы американской системы.

С одной стороны, безусловно, впечатляет само то, что борьба кипит спустя уже почти год после победы Трампа на выборах. Учитывая вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются Штаты практически во всех сферах, очевидно, что она вредит уже не столько самому Трампу, сколько стране как таковой. Непонимание данного — вполне очевидного со стороны — факта обнажает проблемы квалификации и профессионализма людей, стоящих за этой кампанией (ну, если исключить конспирологическую версию, что все они заинтересованы в ослаблении и подрыве США изнутри).

С другой стороны, активное использование в политических кампаниях звезд шоу-бизнеса достигло своего абсурдного апофеоза. Личный антирекорд в этом отношении принадлежит, безусловно, Моргану Фримену с его недавним "Россия ведет с нами войну" . Однако по массовости привлеченных звезд-"тяжеловесов" антитрамповская кампания действительно не знает себе равных. Правда, тут возникает вопрос о степени влияния традиционных политиков, поскольку столь интенсивная обработка населения шоу-звездами, актерами и певцами заставляет предполагать, что доверие к профессиональным общественным деятелям в глубоком кризисе.

А с третьей стороны, создается впечатление, что маховик трамп-скандалов в каком-то смысле перешел в режим самоподзавода. Причем американский президент, будучи по своим склонностям шоуменом, сам подливает масла в процесс. Взаимные нападки, публичные оскорбления, несдержанные перепалки в "Твиттере" позволяют участникам поддерживать медиашумиху, внимание к своим персонам (что полезно и политикам, и звездам), да и мобилизацию сторонников. Собственно, активное участие Трампа в истории с футболистами и гимном США как раз наглядно показывает, что, как и его противники, он использует любой информационный повод для раскрутки того, что ныне принято называть хайпом. Ну, не выглядит эта история заслуживающей столь пристального внимания руководителя страны, какое ей было уделено.

Разумеется, учитывая интенсивность направленной против Трампа кампании, можно понять его желание использовать любую возможность для сдвига общественного мнения Америки в свою сторону.

В то же время с каждым эксцессом становится все заметнее, что слепленное совместными усилиями Трампа и антитрамповской клаки противостояние обретает собственную волю и логику развития.

Проблема не в том, что информационное пространство США оказалось расколото на несколько лагерей. Она в том, что этот раскол все отчетливее совпадает с совершенно реальными общественно-политическими разломами американского общества — будь то либеральные побережья и консервативная глубинка, хранители памяти о конфедератах и борцы с расистским наследием. Плюс множество других линий расколов.

И "лидеры общественного мнения" эксплуатируют их по нарастающей.

И ни для кого из участников эта заметная глазу и уже приносящая кучу неприятностей эскалация почему-то не является поводом испугаться за страну и попытаться сбавить обороты.

И то, что ни одна сторона не способна остановиться или хотя бы найти альтернативные подходы к преодолению усиливающегося конфликта, как раз и дает поводы для пессимистичных прогнозов относительно будущего США.