Морган Фримен снялся в пропагандистском видео о России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский актер Морган Фримен снялся в ролике так называемого "Комитета по расследованию против России". В видео утверждается, что Москва хочет "отомстить" США за развал СССР.

"На нас напали. Идет война", — говорит Фримен в кадре. Он предлагает зрителям представить "сценарий фильма" о том, как "агент КГБ" решил отомстить за развал своей родины и стал президентом. В этот момент на видео показывают российского лидера Владимира Путина и архивные кадры из постсоветской России. Фримен объявляет, что для этого человека США — "заклятый враг".

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS — Investigate Russia (@InvestigateRU) 19 сентября 2017 г.

Затем актер обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении "пропаганды". В конце ролика он призывает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "рассказать правду" и выступить с обращением к американцам о "российском вмешательстве" в выборы.

"Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", — заключает он.

Видео было снято в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.