"Каталонский мост" в один конец. Сепаратизм как признак деградации

Андрей Сорокин, для РИА Новости
В саге о каталонской независимости начался новый акт — "как бы отделение" от Испании и "как бы провозглашение суверенитета". И это — несмотря на то, что Мадрид референдум считает незаконным и ни к какому диалогу не склонен. И главное — несмотря на то, что Евросоюз официально предупредил, что не примет в свои ряды самопровозглашающееся государство.
Растерянная Европа
В этой истории вообще очень показательна острожная сдержанность Евросоюза по отношению к предмету конфликта — то есть к каталонскому сепаратизму. Слышим мы только что-то дежурно-равнодушное, скороговоркой. Складывается ощущение, что Европа просто не очень понимает, что делать.
И не скажешь ведь, что сепаратизм — это для Западной Европы какая-то внезапность. И Каталония не вдруг референдумом разразилась, и Шотландия уже была, и баски с корсиканцами есть. Это же не Косово какое-нибудь на краю географии. Это Испания — одно из старейших национальных государств Европы. И вот тебе — парад суверенитетов.
Звоночек-то — серьезный.
Или нет?
Давайте порассуждаем. Тем более, у нас-то с вами опыта по этой части — хоть залейся.
Мотивация сепаратизма без красивых слов
Для начала — быль. Тоже испанская, но из другого географического закутка.
Вот есть благословенно-курортные Канарские острова. И там, вы будете смеяться, тоже есть стремление к свободе, хоть и не такое экстремальное. Мотивация канарского сепаратизма — показательно незамутненная. Эту мотивацию мне обстоятельно и убежденно изложил пару-тройку лет назад местный гид (сам вообще-то кубинец по рождению).
И обязательный припев: "НАТО обеспечит безопасность, а ЕС откроет рынки".
Где-то я это уже слышал.
Ах да: "Русские оккупанты… Москали съели наше сало… Заграница нам поможет".
Логика былой глобализации: делитесь на здоровье
Такой вот сепаратизм в благополучных европах — явление вполне себе обыденное. И до поры до времени безобидное.
Но до какой поры?
А как раз до той, пока проект глобализации и Евросоюз как его региональный извод представлялись конечным итогом развития цивилизации и торжеством коллективного Запада после триумфальной холодной войны.
Это же распад СССР, ставший следствием в том числе и национальных сепаратизмов, называют катастрофой. Почему? Потому что Россия — не колониальная империя, и распад Советского Союза — это распад единого исторического, культурного и экономического пространства, раскол единой сверхнации (или "уникальной исторической общности — советского народа"). Его естественный итог — деградация практически всех осколков былого единого целого.
А вот освобождение Канарского архипелага или Каталонии из-под гнета Испанской короны — в этих "географических новостях" признаки катастрофы западного мироустройства в формате глобализации усмотреть было нельзя.
Что случается даже со значительной частью единого целого, изъятой из этого единого целого, мы знаем лучше всех в мире: инвалидность случается.
Но. По "глобалистской" логике изъятая из Испании Каталония все равно остается частью единого целого — того, которое и называется глобализацией. И это единое целое взамен утраченной идентичности предлагает инвалиду (в первую очередь каждому инвалиду персонально) другие аппетитные пряники.
Безусловная аксиома либерализма — примат индивидуальности со всеми "правами человека". Для того и придуманы были права меньшинств, потребительские кредиты и карнавальные имитации национально-освободительных движений.
Концепция поменялась
Но штука в том, что сегодня эта логика уже не работает. Та глобализация, которую мы знали еще несколько лет назад, перестала существовать. И грозное предупреждение каталонцам из Еврокомиссии — свидетельство меняющихся правил игры.
По этим новым правилам рациональные посылы любого сепаратизма ("Москали съели наше сало… Испанцы отобрали у нас доходы от туризма…") становятся уже не забавными декорациями буржуазно-либеральных ценностей, а грозовым симптомом. Местечковый национализм в новой картине мира — это признак исчерпания ценности единства и деградации поодиночке.
А когда этот же кризис спустился на уровень национальных государств — там обострился тот же "рациональный" национализм, что и в деградировавшем к 80-м годам Советском Союзе. Тот же "рациональный" национализм, который нас тогда и доконал.
При этом объективность глобализации никуда не делась. Только теперь на смену западной модели унификации приходит идеология мировой (или порегиональной) интеграции суверенных государств, где суверенитет — опять ценность и даже обязательное условие пригодности к интеграции. Такой подход как раз для России естественный, она его и придерживается — и в постсоветском воссоединении, и в формировании новых, более широких объединений. Да и Трамп в недавней ооновской речи признал, в общем, такой подход как данность — местами вообще Путина бессовестно плагиатил.
Европа теперь в этом деле, получается, отстающая. Конечно, не навсегда. Надолго или нет — вскрытие покажет.
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Но наш исторический опыт подсказывает две вещи.
Во-вторых, неприятности в Европе нам лучше переживать крепко сплоченными и крепко вооруженными.
Второе обстоятельство сильно поможет нашим европейским партнерам вернуться в сознание.