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"Каталонский мост" в один конец. Сепаратизм как признак деградации

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Референдум о независимости Каталонии (453)
14:3911.10.2017
(обновлено: 14:40 11.10.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости КаталонииЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Андрей Сорокин, для РИА Новости

В саге о каталонской независимости начался новый акт — "как бы отделение" от Испании и "как бы провозглашение суверенитета". И это — несмотря на то, что Мадрид референдум считает незаконным и ни к какому диалогу не склонен. И главное — несмотря на то, что Евросоюз официально предупредил, что не примет в свои ряды самопровозглашающееся государство.

Растерянная Европа
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В МИД России надеются, что ситуация в Каталонии решится путем диалога

В этой истории вообще очень показательна острожная сдержанность Евросоюза по отношению к предмету конфликта — то есть к каталонскому сепаратизму. Слышим мы только что-то дежурно-равнодушное, скороговоркой. Складывается ощущение, что Европа просто не очень понимает, что делать.

И не скажешь ведь, что сепаратизм — это для Западной Европы какая-то внезапность. И Каталония не вдруг референдумом разразилась, и Шотландия уже была, и баски с корсиканцами есть. Это же не Косово какое-нибудь на краю географии. Это Испания — одно из старейших национальных государств Европы. И вот тебе — парад суверенитетов.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Звоночек-то — серьезный.

Или нет?

Давайте порассуждаем. Тем более, у нас-то с вами опыта по этой части — хоть залейся.

Мотивация сепаратизма без красивых слов

Для начала — быль. Тоже испанская, но из другого географического закутка.

Вот есть благословенно-курортные Канарские острова. И там, вы будете смеяться, тоже есть стремление к свободе, хоть и не такое экстремальное. Мотивация канарского сепаратизма — показательно незамутненная. Эту мотивацию мне обстоятельно и убежденно изложил пару-тройку лет назад местный гид (сам вообще-то кубинец по рождению).

Спикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время подписания декларации о независимости. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Против воли Мадрида: глава Каталонии подписал декларацию о независимости
— У нас Мадрид забирает все поступления от туризма, нам ничего не достается… За наш счет вся Испания жирует — всякие каталонцы, баски и прочие кастильцы с галисийцами… А ведь они нас оккупировали… Нас с Испанией ничего не связывает, до Мадрида две тысячи километров сплошного океана…

И обязательный припев: "НАТО обеспечит безопасность, а ЕС откроет рынки".

Где-то я это уже слышал.

Ах да: "Русские оккупанты… Москали съели наше сало… Заграница нам поможет".

Логика былой глобализации: делитесь на здоровье

Такой вот сепаратизм в благополучных европах — явление вполне себе обыденное. И до поры до времени безобидное.

Но до какой поры?

А как раз до той, пока проект глобализации и Евросоюз как его региональный извод представлялись конечным итогом развития цивилизации и торжеством коллективного Запада после триумфальной холодной войны.

Это же распад СССР, ставший следствием в том числе и национальных сепаратизмов, называют катастрофой. Почему? Потому что Россия — не колониальная империя, и распад Советского Союза — это распад единого исторического, культурного и экономического пространства, раскол единой сверхнации (или "уникальной исторической общности — советского народа"). Его естественный итог — деградация практически всех осколков былого единого целого.

А вот освобождение Канарского архипелага или Каталонии из-под гнета Испанской короны — в этих "географических новостях" признаки катастрофы западного мироустройства в формате глобализации усмотреть было нельзя.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Мадрид потребовал от Каталонии прояснить вопрос о независимости‍
Конечно, испытанный на нас закон расчленения единого целого сработает неумолимо. Деградация осколков неизбежна. Не помогут рекламные слоганы про 20-процентную долю Каталонии в испанской экономике. Тот уровень благополучия, да и вообще развития, на котором каталонцы или канарцы находятся сегодня и который представляется им богоданным явлением природы, на самом деле — гармоничная составляющая общеиспанского. Гармоничная составляющая развитой культуры, развитой науки, развитого народнохозяйственного комплекса и прочее. Все то же самое, что было у Украины и у Латвии.

Что случается даже со значительной частью единого целого, изъятой из этого единого целого, мы знаем лучше всех в мире: инвалидность случается.

Но. По "глобалистской" логике изъятая из Испании Каталония все равно остается частью единого целого — того, которое и называется глобализацией. И это единое целое взамен утраченной идентичности предлагает инвалиду (в первую очередь каждому инвалиду персонально) другие аппетитные пряники.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Безусловная аксиома либерализма — примат индивидуальности со всеми "правами человека". Для того и придуманы были права меньшинств, потребительские кредиты и карнавальные имитации национально-освободительных движений.

Павел Родькин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Движения за самоопределение наций не угрожают глобализму
Природа глобализации по-западному — дробление многообразных единых целых на элементарные составляющие, их простейшая унификация во имя утилитарной эффективности. И в этой модели освобожденные от испанского гнета каталонцы ничем не хуже не освобожденных. На этот счет еще в 90-е годы появилась концепция "Европы регионов" вместо "Европы государств" — потому что государственный суверенитет сам по себе ценностью не является.

Концепция поменялась

Но штука в том, что сегодня эта логика уже не работает. Та глобализация, которую мы знали еще несколько лет назад, перестала существовать. И грозное предупреждение каталонцам из Еврокомиссии — свидетельство меняющихся правил игры.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии. 10 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии. 10 октября 2017

По этим новым правилам рациональные посылы любого сепаратизма ("Москали съели наше сало… Испанцы отобрали у нас доходы от туризма…") становятся уже не забавными декорациями буржуазно-либеральных ценностей, а грозовым симптомом. Местечковый национализм в новой картине мира — это признак исчерпания ценности единства и деградации поодиночке.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Это Сорос играет в Ганди. Почему России не нужна "Европа ста каталоний"
Само "европейское единство", построенное на кооперации по распределению благ постиндустриальной эпохи, уже не такое единство (благ на всех не хватает). На смену толерантному лозунгу "Европы регионов" пришла жесткая констатация "Европы разных скоростей".

А когда этот же кризис спустился на уровень национальных государств — там обострился тот же "рациональный" национализм, что и в деградировавшем к 80-м годам Советском Союзе. Тот же "рациональный" национализм, который нас тогда и доконал.

При этом объективность глобализации никуда не делась. Только теперь на смену западной модели унификации приходит идеология мировой (или порегиональной) интеграции суверенных государств, где суверенитет — опять ценность и даже обязательное условие пригодности к интеграции. Такой подход как раз для России естественный, она его и придерживается — и в постсоветском воссоединении, и в формировании новых, более широких объединений. Да и Трамп в недавней ооновской речи признал, в общем, такой подход как данность — местами вообще Путина бессовестно плагиатил.

Европа теперь в этом деле, получается, отстающая. Конечно, не навсегда. Надолго или нет — вскрытие покажет.
***
Но наш исторический опыт подсказывает две вещи.

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия принуждает Землю к миру: если война начнется прямо сейчас
Во-первых, раз уж в едином целом завелся сепаратизм и прочие "разные скорости", — жди неприятностей.

Во-вторых, неприятности в Европе нам лучше переживать крепко сплоченными и крепко вооруженными.

Второе обстоятельство сильно поможет нашим европейским партнерам вернуться в сознание.

 

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