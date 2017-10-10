С Америки сваливается корона: союзники США винят их в поддержке терроризма

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Идея, что мир переживает масштабную трансформацию во всех сферах — от политики до культуры, — стала настолько распространенной, что превратилась в банальность. Однако скептики задают логичный вопрос: где же, наконец, те революционные сломы и резкие кардинальные перемены, о которых говорят уже который год, а их все нет и нет?

…На самом деле, конечно, мир 2017 года очень сильно — местами радикально — отличается от мира, например, 2010 года, не говоря уже о 2000-м.

Фактически изменения в жизни человечества вполне могут называться революционными. Однако, поскольку они происходят не молниеносно, а растянуты — они таковыми не кажутся.

Тем интереснее наблюдать накапливающиеся проявления идущей трансформации. Каждое из них по отдельности можно назвать единичным, не имеющим особого значения и не оказывающим серьезного воздействия на систему казусом, однако вместе они обретают кумулятивный эффект, задают глобальные тренды и производят тектонические подвижки современного мироустройства.

Безусловно, одним из самых значимых — и просто интересных — современных феноменов является утрата Соединенными Штатами Америки своего статуса единственной мировой сверхдержавы, глобального гегемона и самой влиятельной военно-политической силы мира. Приметы и проявления этого процесса наблюдаются повсеместно в самых разных сферах, в том числе такой, как традиционная неразборчивость — назовем это так — американцев в выборе партнеров и инструментов решения поставленных задач.

В текущем обострении отношений между Анкарой и Вашингтоном (в виде "визовой войны") президент Турции сделал крайне резкое заявление, обвинив Запад в поддержке терроризма, в том числе ИГ* и "Аль-Каиды"*.

Представитель сирийского военного командования генерал Али Аль-Али также обвинил США в поставках оружия террористам, а конкретно боевикам ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"*. Речь идет о почти полутора тысячах грузовиков с военным имуществом и вооружением, что попали в руки исламистов за прошедшее лето. При этом, по заявлениям сирийских военных, объемы западного оружия, которым владеют боевики, не оставляют сомнений, что речь идет о целенаправленном снабжении.

Аналогичные обвинения в адрес Штатов звучали неоднократно и раньше. С похожими обвинениями выступали, например, представители Ирана.

Однако в отличие от прежних времен, когда подобные обличения появлялись обычно исключительно со стороны стран и сил, находящихся в жестком противостоянии с США (как те же Сирия и Иран), нынешняя ситуация отличается тем, что нелицеприятно позволяют себе высказываться союзные (Турция) и даже зависимые от США силы.

Потому что весной с похожим обвинением в адрес Штатов выступил, например, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, заявивший, что ИГ* — "инструмент" США. И на днях еще раз призвавший "выяснить, как под американским надзором ИГ* проникло в Афганистан".

По существу, ничего экстраординарного, неизвестного ранее широкой публике, в этом нет. Опора внешней политики США на "своих сукиных сынов" известна уже много десятилетий, точно также как и эксцессы, когда их ставленники выходят из-под контроля и обращаются против своих создателей и патронов. Классическим примером в данном случае может служить Усама бен Ладен, который изначально был креатурой американцев против СССР в афганской войне.

Война в Сирии добавила в этот образ дополнительные штрихи, например, когда группировка "умеренной оппозиции" "Харакят ад-Дин аз-Зинки", получавшая финансирование США, обезглавила 12-летнего мальчика. В то же время следует признать, ничего принципиально нового сирийский конфликт в данный вопрос не привнес. Свежее обвинение со стороны сирийцев в поставках вооружений боевикам также лежит в знакомом русле.

Соответственно, возникает закономерный вопрос: а влекут ли эти публичные обличения и вызовы, пусть и участившиеся последнее время, какие-то реальные изменения и угрозы для Штатов?

Может показаться, что ответ отрицательный. И можно быть практически уверенным, что ни обвинение сирийского генерала, ни резкое заявление турецкого президента не повлияют на слова и тем более действия Вашингтона. США, с большой вероятностью, вовсе проигнорируют резкую риторику в свой адрес либо ограничатся стандартным опровержением от Госдепа.

А с другой стороны, факт, что демонстративно "пинать" мирового гегемона позволяют себе уже не только страны-изгои с "порванной в клочья экономикой", которым нечего терять, но и его собственные важнейшие союзники и самые слабые вассалы, очень показателен. Как, впрочем, и то, что Штаты делают вид, что не замечают происходящего.

Прямо сейчас полным ходом идет процесс десакрализации США как самой могущественной, великой и успешной мировой державы. Штаты уже утратили большую часть своего морального авторитета. Но за ними, как считалось до сего дня, по-прежнему стоит репутация силы, способности призвать к ответу и заставить заплатить рискнувшего бросить им вызов.

Именно это их качество размывается в глазах всего мира. Потому что когда против глобальной сверхдержавы перед лицом всего мира выступают не только Иран, Россия, Сирия или КНДР, но и Турция, Филиппины и даже Афганистан, и это остается без ответа, окончательная потеря лица и "короны" сверхдержавности становится только вопросом времени.

*Террористические группировки, запрещены в России.