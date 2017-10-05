Эхо ливийской операции: американский спецназ несет потери в Нигере

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Африканская активность Пентагона выглядит как продолжение военной операции НАТО в Ливии, целями которой изначально были дестабилизация региона и разграбление природных ресурсов. Однако Черный континент причудливо сопротивляется военному присутствию и экономической экспансии США.

Совместный американско-нигерский патруль атакован на юго-западе Нигера, где действуют боевики местного филиала "Аль-Каиды"*. Погибли три американских спецназовца и пять нигерийских солдат. Еще двое военнослужащих США получили ранения.

Закономерен вопрос: что делают американские "зеленые береты" так далеко от дома? Нигер позиционирует себя как ключевой региональный центр военных операций Соединенных Штатов. Африканское командование ВС США сообщило, что американский спецназ в Нигере занимается обучением местных военных, которые противостоят экстремистам. Это удобное объяснение военного присутствия помогает американцам ужесточать региональный контроль и строить в Нигере крупнейшую базу беспилотников стоимостью, по разным данным, от 50 до 100 миллионов долларов.

Новая база в провинции Агадес позволит Пентагону вести воздушную разведку и атаковать противника в соседних странах — Ливии, Мали и Нигерии. Впрочем, подразделения Пентагона и ранее действовали на базе ВВС в столице Нигера Ниамее.

Объединенный защитник

Военно-политическую активность в Африке проявляют и союзники США. На границе Ливии и Нигера находится французская военная база, и новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон первым делом посетил свои войска в Африке. Франция планирует использовать боевые беспилотники в зоне Сахары-Сахеля.

© AP Photo / Miguel Medina Мануэль Вальс в должности премьер-министра Франции посещает ВВС Франции в Ниамее, Нигер. 23 ноября 2014 © AP Photo / Miguel Medina Мануэль Вальс в должности премьер-министра Франции посещает ВВС Франции в Ниамее, Нигер. 23 ноября 2014

Англия с весны 2016 года ежемесячно перебрасывает военные грузы транспортными самолетами из Франции в Нигер для поддержки операции "Бархан". Германия строит в Нигере базу тылового обеспечения для борьбы с экстремизмом в странах Западной Африки, включая Мали.

Миротворческая миссия Minusma в Мали ежегодно обходится ООН в один миллиард долларов, и все же эта бывшая французская колония — относительно благополучная (по африканским меркам) страна, основу экономики которой составляет сельское хозяйство (38 процентов ВВП).

Доминанта промышленности (12 процентов ВВП) — добыча урана: около трех тысяч тонн уранового концентрата ежегодно экспортируется во Францию, Японию и Испанию. Вероятно, запасы урана, а не разрозненные группировки экстремистов привлекают внимание и силы США и их союзников.

© AFP 2017 / Souleymane Ag Anara Миссия ООН по многомасштабной комплексной стабилизации в Мали. 26 апреля 2017 © AFP 2017 / Souleymane Ag Anara Миссия ООН по многомасштабной комплексной стабилизации в Мали. 26 апреля 2017

Для разграбления природных богатств искусственно ослабленных государств террористы необходимы и полезны Западу: американцы их пестуют и поддерживают во многих горячих точках планеты, чтобы до бесконечности продлевать военный конфликт между сторонами. Технологии давно отработаны, 1700 американских военнослужащих выполняют различные миссии в 32 африканских странах, а мира и стабильности на континенте нет.

Ливийское издание Afrigatenews отмечает: "В течение семи лет разрушения ливийского государства европейские страны и Америка не сделали ничего, что способствовало бы урегулированию кризиса. Они лишь раздували пожар гражданской войны, получая большую выгоду от интервенции в Ливии: размещение своих военных баз и присвоение денег на ливийских замороженных банковских счетах".

Берут частями

Африка поделена Соединенными Штатами на зоны ответственности, за каждую из которых отвечает отдельное командование со своими войсками спецназа. И 53 страны общей площадью более 13 миллионов квадратных миль поделены на группы по приоритетности для американцев. Для защиты в Африке национальной безопасности США создано объединенное командование вооруженных сил (AFRICOM), важнейшей структурой которого стало Командование специальных операций (SOCAFRICA).

© AFP 2017 / Seyllou Церемония закрытия трехнедельных совместных военных учений между африканскими, американскими и европейскими войсками в соответствии с AFRICOM, 2016 © AFP 2017 / Seyllou Церемония закрытия трехнедельных совместных военных учений между африканскими, американскими и европейскими войсками в соответствии с AFRICOM, 2016

Ощущая "сопротивление материала", Пентагон еще в 2001 году разработал стратегию, суть которой — участие вооруженных сил США в обеспечении поставок стратегического минерального сырья из африканских стран — нефти, золота, алмазов, урана, меди, бокситов, марганца и кобальта.

Сохранение существующего уровня потребления африканских ресурсов требует системной и жесткой защиты региональных интересов США. При этом наличие экстремистов-боевиков или вездесущих повстанцев с огромными складами оружия делает легитимным американское военное присутствие в глазах региональной и мировой общественности. И по странному стечению обстоятельств повстанцы и террористы появляются и становятся активнее всего там, где больше всего полезных ископаемых, добыча которых требует все-таки не стрельбы, а разумной организации труда, бесперебойной транспортировки и международной кооперации.

Современная "гибридная война" — это прежде всего изощренная и безжалостная борьба за ресурсы планеты. И американцы заметно преуспели в искусстве маскировки своих шкурных интересов сетью искусственно созданных террористических группировок, локальных конфликтов, миротворческих миссий и гуманитарных программ. Аборигены иногда стреляют по американскому спецназу из американского же оружия, но в целом бизнес устойчив, союзники США управляемы, а противники разобщены.

* Террористическая организация, запрещенная в России.