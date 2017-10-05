Военное командование США в Нигере подтвердило атаку на своих солдат

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американское командование в Нигере подтвердило, что военнослужащие из США попали в засаду на территории этой страны, пишет Reuters.

"Мы можем подтвердить сообщения о том, что совместный американско-нигерский патруль попал под вражеский огонь на юго-западе Нигера", — сообщили агентству.

Представители Нигера и США заявили Reuters, что в результате этой атаки погибли трое американских и пятеро нигерских военных. Еще двое американцев были ранены.

Кто конкретно напал на патруль, неизвестно, однако, как отмечает агентство, на территории, на которой была совершена атака, действуют повстанцы, в том числе из местного филиала "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*. Дипломатический источник в Нигере утверждает, что нападавшие прибыли из Мали.

Пентагон ранее не подтвердил информацию о погибших солдатах в Нигере.

*организации запрещены на территории России.