Минобороны заподозрило США в передаче разведданных террористам

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны сообщило об атаке боевиков "Исламского государства"* на войска сирийской армии из зоны расположения "военной миссии США" и отметило, что террористы могли получить разведданные о расположении постов правительственных войск от американцев.

Неслучайная случайность

Официальный представитель ведомства Игорь Канашенков рассказал, что 28 сентября отряд боевиков предпринял попытку захватить господствующие высоты вокруг города Эль-Карьятейн. При этом террористам удалось миновать скрытые посты правительственных сил, точными координатами которых они обладали. Эти данные можно было получить только благодаря воздушной разведке, которые были "заботливо переданы" для диверсий.

Все атаки осуществлялись с расстояния 50 километров от населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. При этом доступ на эту территорию для сирийской армии, преследующей террористов, закрыт.

Правительственным войскам пришлось приложить большие усилия, чтобы освободить захваченную террористами территорию и нейтрализовать мобильные группы боевиков на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.

"Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные "случайности", то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", — заключил представитель Минобороны.

По его словам, разгрому террористов препятствует не боеспособность террористов, а поддержка боевиков американцами.

Связи США с террористами

Это не единственное доказательство связи США с террористами. В конце сентября Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГ* севернее Дейр-эз-Зора. На ней отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных террористами.

"С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ*, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении спецназа США", — говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook ведомства.

При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с боевиками или воронок от ударов авиации международной коалиции.

В ведомстве отметили, что дислокация американцев в тех пунктах, где ранее располагалось ИГ*, говорит о том, что военнослужащие США чувствуют себя в полной безопасности.

Помощь "Ан-Нусре"*

Кроме того, в Генштабе заявили, что недавнее наступление "Ан-Нусры"* в Сирии было инициировано США с целью остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора.

Боевики террористической организации и примкнувшие к ним отряды 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации Идлиб.

В окружение также попали российские военнослужащие. Террористы попытались прорваться к подразделению российской военной полиции на наблюдательном пункте, развернутом в зоне деэскалации. Российским военным с помощью ВКС и группы деблокирования удалось прорвать кольцо окружения. Трое россиян получили ранения.

"Тактика полумер"

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя действия США в Сирии, заявил, что американцы устраивают против российских военных в Сирии смертельно опасные провокации.

По его словам, у Москвы есть масса вопросов к Вашингтону и его союзникам из-за "тактики полумер", используемой коалицией.

"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", — указал он.

Лавров также напомнил о "многочисленных "случайных" попаданиях по гражданским объектам", в результате которых гибли мирные жители.

Он добавил, что с точки зрения международного права действия коалиции в Сирии незаконны. По его словам, Дамаск будет это терпеть до тех пор, пока коалиция ведет борьбу с террористами.

* Террористическая организация, запрещена в России