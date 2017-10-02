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Испания, похоже, добилась отделения Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (269)
09:3602.10.2017
(обновлено: 09:46 02.10.2017)
03180
© AFP 2017 / Fabio Bucciarelli Люди пытаются остановить испанские полицейские фургоны в Барселоне, Испания. 1 октября 2017Люди пытаются остановить испанские полицейские фургоны в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Fabio Bucciarelli

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

В ходе референдума о независимости Каталонии около 90% граждан, принявших участие в голосовании, подали свои голоса за суверенитет. Свыше 800 человек пострадали при разгоне испанской полицией голосовавших и штурме избирательных участков.

…Прежде всего, должен отметить, что ход событий вполне доказал мой прогноз о том, что именно испанские власти сделали все для того, чтобы приблизить отделение Каталонии.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Глава Каталонии заявил, что народ добился своего права на суверенитет
Дело в том, что Каталония, несмотря на известные издержки пребывания в составе Испании, тем не менее получает от этого и немалые плюсы. И сторонники собственно независимости (не референдума о независимости, а ее самой) никогда не представляли собой большинство каталонских жителей.

Однако вместо того, чтобы осудить референдум, но не препятствовать ему и провести нормальную, вменяемую кампанию за сохранение единства с Мадридом, центральные власти Испании по необъяснимым на первый взгляд причинам решили показать железную волю и задушить ростки сепаратизма в зародыше. И пошли совершенно противоположным путем.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Власти Каталонии заявили о миллионах проголосовавших на референдуме
В результате, что вполне логично, требования испанских властей не ходить на референдум выполнили те, кто и так находится на стороне испанских властей и желает сохранить единство Каталонии с Испанией. Таким образом, их голоса не учтены, потому что Мадрид сам запретил своим сторонникам себя поддержать.

И вот итог. Я не знаю, каков мог бы быть расклад, если бы референдуму никто не препятствовал. Но (по крайней мере, сейчас) власти Каталонии могут ссылаться на номинальное большинство проголосовавших и настаивать на том, что референдум — именно в их пользу, тогда как в Испании не располагают сопоставимыми документальными доводами.

По этой причине им будет крайне трудно отстаивать свою позицию в каких бы то ни было формальных инстанциях.

Таким образом, они сами себе серьезно ухудшили позицию. Еще раз повторю со злорадством — как я и предсказывал. Значительно выше теперь вероятность поддержки позиции Каталонии и международными структурами.

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Fabio Bucciarelli
Наблюдатель из Франции рассказал о "немыслимом насилии" в Каталонии
Это свидетельствует о том, что система управления самой Испании находится в состоянии глубокого системного кризиса. Системный кризис в управлении выражается в том, что попытки управленческих действий дают результаты, противоположные желаемым. И если испанские власти не придумают, как изменить свою позицию, то, рискну предположить, брюссельская бюрократия постарается поддержать Каталонию.

Почему я так думаю: потому что для Брюсселя крайне невыгодно существование крупных государств внутри Европейского союза. Ему выгодны государства мелкие, слабые политически и экономически и, таким образом, максимально зависящие от брюссельской же бюрократии.

Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКонституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.Избиратель на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
© AFP 2017 / Pau Barrena Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
© REUTERS / Susana VeraНа ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
© AFP 2017 / Lluis GeneНа референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
© REUTERS / Albert GeaВ школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
© AFP 2017 / Javier Soriano В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.Демонстрация против референдума о независимости Каталонии в Мадриде, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
© REUTERS / Juan MedinaМинздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Eloy AlonsoВо многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.Женщина после голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Eloy Alonso
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНесмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
© AP Photo / Emilio MorenattiПравоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
© AFP 2017 / Jose JordanЛидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.Женщины держат бюллетени на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Jose Jordan
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
© REUTERS / Albert GeaКаталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.Столкновения между толпой и испанскими офицерами гражданской гвардии в Сан-Жульян-де-Рамис, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
© AFP 2017 / Lluis GeneСогласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.
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Что же касается развития событий внутри самой Испании — то, насколько я могу судить, ее власти сделали для пресечения голосования на каталонском референдуме все, что можно было сделать, не применяя открытую военную силу. Ликвидировались, зачастую путем штурма, избирательные участки. Конфисковывались сотнями тысяч бюллетени. Достаточно жестко избивали сторонников волеизъявления.

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Европарламенте признали законность референдума в Каталонии
И если они все же захотят удержать Каталонию внутри королевства, то им придется прибегать к армейским силам, что внутри Европейского союза не приветствуется, хотя и не исключается. Вероятнее всего, они все-таки отступят и будут действовать примерно так же, как сам Брюссель в связи с референдумом в Великобритании. То есть начнут затяжные переговоры, цепляясь к каждой мелочи. В общем, все будет проходить по принципу "за двадцать лет кто-нибудь из нас непременно умрет. Или я, или шах, или ишак".

Со своей стороны каталонские власти, несомненно, постараются максимально ускорить процесс перемен, ибо прекрасно понимают, насколько шаткой оказалась их победа и насколько они обязаны ею массе ошибок, допущенных руководством Испании. И как важно закрепить плоды этой победы, пока в Испании руководство способно их допускать.

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Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии
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