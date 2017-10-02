Испания, похоже, добилась отделения Каталонии

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

В ходе референдума о независимости Каталонии около 90% граждан, принявших участие в голосовании, подали свои голоса за суверенитет. Свыше 800 человек пострадали при разгоне испанской полицией голосовавших и штурме избирательных участков.

…Прежде всего, должен отметить, что ход событий вполне доказал мой прогноз о том, что именно испанские власти сделали все для того, чтобы приблизить отделение Каталонии.

Дело в том, что Каталония, несмотря на известные издержки пребывания в составе Испании, тем не менее получает от этого и немалые плюсы. И сторонники собственно независимости (не референдума о независимости, а ее самой) никогда не представляли собой большинство каталонских жителей.

Однако вместо того, чтобы осудить референдум, но не препятствовать ему и провести нормальную, вменяемую кампанию за сохранение единства с Мадридом, центральные власти Испании по необъяснимым на первый взгляд причинам решили показать железную волю и задушить ростки сепаратизма в зародыше. И пошли совершенно противоположным путем.

В результате, что вполне логично, требования испанских властей не ходить на референдум выполнили те, кто и так находится на стороне испанских властей и желает сохранить единство Каталонии с Испанией. Таким образом, их голоса не учтены, потому что Мадрид сам запретил своим сторонникам себя поддержать.

И вот итог. Я не знаю, каков мог бы быть расклад, если бы референдуму никто не препятствовал. Но (по крайней мере, сейчас) власти Каталонии могут ссылаться на номинальное большинство проголосовавших и настаивать на том, что референдум — именно в их пользу, тогда как в Испании не располагают сопоставимыми документальными доводами.

По этой причине им будет крайне трудно отстаивать свою позицию в каких бы то ни было формальных инстанциях.

Таким образом, они сами себе серьезно ухудшили позицию. Еще раз повторю со злорадством — как я и предсказывал. Значительно выше теперь вероятность поддержки позиции Каталонии и международными структурами.

Это свидетельствует о том, что система управления самой Испании находится в состоянии глубокого системного кризиса. Системный кризис в управлении выражается в том, что попытки управленческих действий дают результаты, противоположные желаемым. И если испанские власти не придумают, как изменить свою позицию, то, рискну предположить, брюссельская бюрократия постарается поддержать Каталонию.

Почему я так думаю: потому что для Брюсселя крайне невыгодно существование крупных государств внутри Европейского союза. Ему выгодны государства мелкие, слабые политически и экономически и, таким образом, максимально зависящие от брюссельской же бюрократии.

Что же касается развития событий внутри самой Испании — то, насколько я могу судить, ее власти сделали для пресечения голосования на каталонском референдуме все, что можно было сделать, не применяя открытую военную силу. Ликвидировались, зачастую путем штурма, избирательные участки. Конфисковывались сотнями тысяч бюллетени. Достаточно жестко избивали сторонников волеизъявления.

И если они все же захотят удержать Каталонию внутри королевства, то им придется прибегать к армейским силам, что внутри Европейского союза не приветствуется, хотя и не исключается. Вероятнее всего, они все-таки отступят и будут действовать примерно так же, как сам Брюссель в связи с референдумом в Великобритании. То есть начнут затяжные переговоры, цепляясь к каждой мелочи. В общем, все будет проходить по принципу "за двадцать лет кто-нибудь из нас непременно умрет. Или я, или шах, или ишак".

Со своей стороны каталонские власти, несомненно, постараются максимально ускорить процесс перемен, ибо прекрасно понимают, насколько шаткой оказалась их победа и насколько они обязаны ею массе ошибок, допущенных руководством Испании. И как важно закрепить плоды этой победы, пока в Испании руководство способно их допускать.