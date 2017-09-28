РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Главное поражение США: нам стыдно вспоминать, как мы в них верили

12:4728.09.2017
02170
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОчередь в ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве. 1990-еОчередь в ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве. 1990-е
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Сергей Колясников, для РИА Новости

Речь о "благословленных 90-х", в которые мне случилось обучаться в средней школе и заканчивать ее.

Тяжелые годы с висящей перед глазами недостижимой мечтой, по-другому и не скажешь. Торговля газетами в переходе на железнодорожном вокзале среди сотен бомжей, попрошаек и таких же несовершеннолетних "предпринимателей", заработанный "Сникерс" — как луч света с далекой планеты, где все по-другому, где у таких, как мы, простых людей — полный холодильник, хорошая одежда, машина и дом с бассейном и зеленой лужайкой.

— Джинсы, кассетный магнитофон и видеомагнитофон как мерило успеха, свидетельство процветания семьи, предмет букета из зависти, гордости и ненависти окружающих.

© РИА Новости / Фред ГринбергПерейти в фотобанкМолодые люди на улице в Москве. 1990-е
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
Молодые люди на улице в Москве. 1990-е

Флаги мира
© Fotolia / vege
Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового
— Жевательные резинки Turbo с яркими вкладышами и коллекции этих вкладышей, а также коллекции пустых пивных банок, красивых пачек из-под сигарет.

— Холодные ночи у ворот молокозавода в ожидании фур, с которых можно купить молока и кефира.

— Сервелат на новогоднем столе и такие непонятные зеленые бананы (они оказались просто незрелыми).

— Маргарин Rama, считавшийся первоклассным настоящим маслом, коробка которого сулила безбедное существование на протяжении месяца, а то и двух.

— Незнакомая чужеродная, но зовущая музыка из охрипших колонок у обшарпанных киосков.

— Варежки в подарок на Новый год и день рождения (родиться угораздило 1 января, так что получил в итоге по одной варежке на каждый праздник).

— Американская гуманитарная помощь в виде сухого молока, фасованного в большие жестяные банки, которые выдавали почему-то в бомбоубежище.

© Lenta.ruСкриншот статьи "Россия просит у США еще немного еды", опубликованной на сайте Lenta.ru в 1999 году
© Lenta.ru
Скриншот статьи "Россия просит у США еще немного еды", опубликованной на сайте Lenta.ru в 1999 году

— Красивые, пахнущие типографской краской "ваучеры", сулившие светлое будущее и обернувшиеся в нашей большой семье мотоциклом Тула, пианино и щепоткой акций "Газпрома" (впоследствии превратившихся в цветной телевизор).

Этот список можно продолжать до бесконечности.

Преподаватель НИУ ВШЭ Павел Родькин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
США расслабились, а России удалось совершить очередное чудо
Проворные люди из страны с тысячей сортов колбасы деловито возились с голодными, широко распахнувшими глаза аборигенами, перекраивая материк, растаскивая заводы, технологии, имущество, изобретения, плоды труда миллионов и миллионов советских людей.

Но никто не думал об этом. Самое страшное в том, что мои детские подростковые впечатления мало чем отличаются от эмоций и впечатлений взрослых, опытных людей в те годы.

Отдельной строкой в памяти идут непонятные события в Москве: расстрел Белого дома, штурм Останкино, толпы на улицах и приятное возбуждение, предвкушение неведомого, обязательно лучшего, светлого и замечательного будущего. И это самое будущее, обернувшееся в итоге продажей водорослей из аквариума, чтобы купить изрядно подорожавший хлеб к домашнему столу, все разнообразие блюд на котором ограничивалось картошкой.

© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкШтурм телецентра "Останкино". 3 октября 1993
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Штурм телецентра "Останкино". 3 октября 1993

Если бы в те самые "90-е" наши "западные партнеры" были посмелее, они, как Гамельнский крысолов с дудочкой, увели бы всю страну за собой куда угодно. Вера была абсолютной, надежды огромными, доверие полным.

Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Развал советского знаниевого проекта и глобальное оглупление

Мы не искали, не читали, не думали о происходящем в мире, не понимали и не стремились понять истинную суть происходящих процессов. Отдавшись эмоциям и вверяя собственное будущее и собственную безопасность тем, кто там "наверху", в итоге отдали страну на разграбление тем, кто был еще выше и дальше, за океаном.

С другой стороны, сложно требовать объективности от туземца, первый раз увидевшего зеркальце и бусы.

За прошедшие 30 лет самый большой геополитический провал объединенных США и Европы, на мой взгляд, — это не присоединение Крыма к России и, наверное, даже не возвращение России на геополитическую арену, и даже не мощь стремительно развивающегося Китая, а именно потеря этого безграничного, не имеющего прецедентов кредита доверия у сотен миллионов людей.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
Крах Советского Союза был предрешен еще в 50-х годах
Ценой миллионов жертв на национальных окраинах СССР, потерянных десятилетий и территорий мы обрели способность отказаться от булочек, которые у уютного костра на центральной площади предлагает улыбчивая американская старушка.

Теперь дело уже за нами — помочь собственной стране в сохранении суверенитета путем правильного воспитания собственных же детей. Это необходимо уже просто потому, что мы физически не сможем заплатить ту же цену новому крысолову, наигрывающему мелодии у наших дверей.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена