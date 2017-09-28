Как остановить Украину?

Искандер Хисамов, для Украина.ру
Российской власти остро не хватает идей и эмоций, необходимых для решения украинской проблемы.
Вступление в силу закона "Об образовании" обозначило переход Украины в принципиально новое состояние. Согласно этому документу, с начала будущего учебного года преподавание на языках национальных меньшинств сохранится только в начальных классах, а с 2020-го отменяется и там. Это означает тотальную украинизацию образования и, соответственно, полное исключение из этого процесса русского языка.
Какие это будет иметь последствия для десятков миллионов русских и русскоязычных граждан Украины — о том была редакционная колонка, посвященная принятию документа в Верховной раде, и множество других текстов на сайте Украина.ру. Сухой же остаток заключается в том, что Киев приступил к заключительному этапу переформатирования нации и нет никаких причин надеяться, что этот процесс можно остановить. Так же, как нет уже никаких причин не называть этот режим неонацистским.
Не надо заблуждаться и жить воспоминаниями: дескать, я знаю украинцев, это милейшие люди, братья, просто у них временно хунта, но скоро это рассосется — и станет все как при бабушке. Нет, уже не братья, и рассосется не скоро, если вообще рассосется. "Вчера еще в глаза глядел, а нынче — все косится в сторону", — эти строчки из Марины Цветаевой все чаще приходят в голову при встречах со старыми украинскими друзьями. Теперь уже бывшими.
К слову о поэзии. Люди, пишущие на украинскую тему, часто цитируют другого автора — Иосифа Бродского: "Но ворюга мне милей, чем кровопийца". Украинский политический феномен как раз и состоит в том, что здесь космополитические ворюги (или барыги, по выражению Саакашвили) объединились в одну стаю с националистическими кровопийцами. Как это произошло — отдельная большая тема, ей посвящено множество, в том числе и наших текстов. Однако им удалось превратить страну в военную машину, которая сама по себе уже не остановится. И движется она известно куда.
"Ну, чем она там дышит, это ее дело. Сунутся к нам с какими-нибудь авантюрами или провокациями — мы им так врежем, что мало не покажется. Как врезали в 2008 году грузинам. И никакие амеры не помогут", — приблизительно таков суммирующий вектор оценки ситуации российским обывателем. Это настроение сформировано отечественными СМИ и некоторыми политиками. Для описания современной Украины используются всего несколько сюжетов — тупость властей, тотальное воровство, махновщина, обнищание населения, финансовая яма — и универсальный вывод: скоро эта страна рухнет сама собой. На главные политические ток-шоу как будто специально приглашаются такие украинцы, чтобы было попротивнее и посмешнее. И чтобы время от времени их бить по роже в прямом эфире — таким образом совершается символическое побиение самой Украины. Как альтернатива — вполне достойные, но беспроблемно пророссийские украинские эксперты.
А российская власть между тем демонстрирует глубокую усталость от Украины. Кажется, что у нее закончились все идеи и эмоции относительно украинской проблемы. Похоже, все это ушло на Крым. Уже по Донбассу решения были вымученные и половинчатые. Впрочем, прекрасный шанс хорошо разрешить эту историю давали Минские соглашения. Начав их выполнять, Украина была бы вынуждена заняться собственным конституционным переустройством, федерализацией и децентрализацией. Что было бы благом для нее самой и большим облегчением для России.
Нечто подобное удалось сделать в начале века на Кавказе, когда российско-чеченское противостояние было трансформировано в чечено-чеченское урегулирование. Автором этого гениального плана был Владислав Сурков, который сейчас отвечает за украинское направление. Но повторить тот маневр не получилось: Ахмата Кадырова на Украине не нашлось. Порошенко торпедировал Минск-2. Пентагону удалось — при помощи своей агентуры в украинском парламенте — вернуть Петра Алексеевича на путь истинный, то есть на тропу войны с Россией. Были надежды на Трампа, который обещал большую сделку с Москвой. Но и тут не срослось. И тогда в России наступил кризис жанра, а спецпредставитель Госдепа по украинскому урегулированию и брендированный ястреб Курт Волкер рассыпается в комплиментах тому же Владиславу Суркову. Что же ему так нравится?
В Санкт-Петербурге — город трех русских революций и родина президента Владимира Путина — сотни людей выходят на несанкционированный митинг "за мир в Украине" с бандеровскими лозунгами и под знаменами "Правого сектора" (запрещенного, кстати, в России). И ничего — политики молчат, полиция отдыхает. Это уже тянет на радикальную смену тренда.
Нежелание российских властей продолжать активную политику на украинском направлении по-человечески вполне объяснимо. Там действительно нет хороших решений и не предвидится никаких побед — ни политических, ни дипломатических, ни военных. И все это — на фоне тяжелейшего экономического кризиса, из которого Россия только начинает выбираться, на фоне санкций, которые еще могут быть усилены, на фоне низких и зыбких цен на энергоносители. Не забудем и о персональных запретах на въезд в приятные страны, которые очень напрягают многих российских чиновников и, соответственно, влияют на мотивацию. Всем им, конечно, хочется исключить Украину из повестки — как фактор больших расходов и рисков, как постоянный источник головной боли. Хочется оставить все как есть, ни на что не реагировать, на провокации не отвечать.
В войне что самое главное? Инициатива, конечно. Сегодня все информационные поводы и повестку в целом создает Киев — в основном под диктовку Вашингтона и при полной поддержке большинства западных столиц. Эту конфигурацию для ясности можно называть коллективной Украиной. Так вот, они создают, а мы только рефлексируем, а порой даже этого не делаем. Если так будет продолжаться — точно проиграем. Словом, инициативу надо перехватывать.
Почему бы, например, прямо сейчас не заявить: если Киев не отменит законы об образовании и признании России страной-агрессором, Москва объявляет о полном разрыве дипломатических и экономических отношений с Украиной. Тем более что все равно они сами это скоро сделают, но в более выгодной для себя ситуации.
Напрашивается и другая бомба для Киева. Объявить, что если Украина незамедлительно не приступит к выполнению Минских соглашений в точном соответствии с одобренным в ООН текстом, то Россия выходит из процесса и официально признает ДНР и ЛНР, а они, в свою очередь, подтвердят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тогда, может быть, киевские начальники хотя бы перестанут мечтать о хорватском сценарии. И задумаются о том, что все может быть наоборот.
Понятное дело, что все инициативы должны базироваться на общей концепции, которую предстоит выработать. Хорошо бы смотрелся, например, "Акт о защите свободы на Украине" — тут само название отсылает к американским прецедентам. В преамбуле констатировалось бы, что Украина является преступным неонацистским государством, которое открыто готовится к войне с Россией, ведет войну с собственным народом, подвергает дискриминации русскоязычное население.
В условиях необъявленной войны напрашивается решение резко усилить, а вернее — начать массированную спецпропаганду на Украину. Пример президентской кампании Дональда Трампа в Америке показал, насколько эффективны современные технологии точечного воздействия на большое количество людей через интернет. Гласно и негласно поддерживать протестные настроения и их носителей, подсказывать людям возможности мирного сопротивления антинародной власти, борьбы за свои права. И особенно — право на забастовку, которая всегда и везде была верным средством отстаивания своих интересов, вплоть до свержения режима.
Когда я был молодым и глупым, жил в Ташкенте, выступал с критическими статьями в адрес президента Ислама Каримова и получал за это заслуженные удары по голове, меня иногда согревала мысль о том, что на основании этих ударов я легко могу получить статус политического беженца в какой-нибудь хорошей стране и жить припеваючи. Нынешние пророссийские диссиденты на Украине о таком мечтать не могут. Лютое российское миграционное законодательство и еще более лютая практика отбивают всякие мечтания. А значит, в упомянутом Акте должна быть прописана система поддержки политических эмигрантов с Украины.
Много чего можно предложить и конкретизировать. Лишь бы процесс пошел. Лишь бы не ждать сложа руки, пока настоящая беда постучится.