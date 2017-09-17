США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

"Чемодан без ручки": кто использует Саакашвили против Порошенко

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (152)
08:0017.09.2017
(обновлено: 08:18 17.09.2017)
05491
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине сейчас самое тяжелое время для Петра Порошенко. Вопрос стоит ребром: сможет ли президент удержать власть или придется менять всю конфигурацию власти на Украине? Подорвал позиции Порошенко Михаил Саакашвили, который с боем прорвался через границу. Вот только украинской оппозиции был нужен исключительно "прорыв" — демонстрация слабости президента, а не сам Саакашвили. Теперь воспользоваться этой слабостью намерены Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Такой лидер им не нужен

Саакашвили явно трусил идти на штурм границы. И в конце концов сторонники буквально внесли экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину на руках — как "чемодан без ручки". Саакашвили, человека, лишенного гражданства, поселили в самой фешенебельной гостинице Львова. Мэр города Андрей Садовой принял его и обласкал, Юлия Тимошенко появилась с ним на митинге. Но большой поддержки у электората он не нашел.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Киеве не будут принимать никаких мер из-за приезда "популиста Саакашвили"
"По большому счету, граждане пока находятся в недоумении: а что, собственно, произошло?— рассказывает РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко. — Если бы Саакашвили смог предстать в роли "благородного рыцаря", который борется, по его собственному выражению, с "барыгой" (Петром Порошенко. — Прим. ред.), это был бы один вопрос. Но Саакашвили и его команда пошли на откровенное нарушение законодательства и применение силы против правоохранителей. В соцсетях и информпространстве его акцию высмеивают и относятся к ней со скепсисом".

Когда "чары" прорыва окончательно развеялись, состоялось закрытое совещание украинской оппозиции.

По данным РИА Новости, на нем Саакашвили предложил себя в качестве главы объединенного антипорошенковского фронта. Однако его визави — Тимошенко, Садовой и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — решили иначе. Им-то Саакашвили нужен был всего лишь в качестве тарана, а не в качестве лидера.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

Политический подрывник

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Во Львовской области не нашли судей для рассмотрения дела Саакашвили
На том же закрытом совещании Тимошенко и ее партнеры, отказав Саакашвили в "командовании" фронтом и даже вообще в создании такого фронта (каждый, как утверждает Тимошенко, будет идти "сам по себе"), его роль определили как политического подрывника.

Теперь бывший губернатор будет ездить по украинским городам и весям и всячески поносить президента Порошенко со всем своим кавказским темпераментом.

"Саакашвили опасен для власти тем, что может выступить точкой сборки радикального протеста, — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Вокруг Саакашвили, а не за Саакашвили, и против Порошенко — вот формула. При этом Саакашвили своей резкой критикой расширяет "окно Овертона" — можно ему, значит, можно всем. Критика президента ожесточается и со стороны других представителей оппозиции. При этом власть Порошенко сильна только номинально. Реально, как показывает ситуация прорыва, аппарат управления деморализован".

Подработка для реформатора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подработка для реформатора

Михаил Саакашвили и лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саакашвили пообещал вернуться в Киев, чтобы "срочно спасать" город
И это открытие: деморализации власти — одна из главных побед Тимошенко и ее окружения. А вовсе не Саакашвили.

Тонкость нынешней ситуации в том, что сам по себе Саакашвили абсолютно не представлял и не представляет для Порошенко никакой опасности. Он, и имея-то украинское гражданство, не мог участвовать по закону в президентских выборах. А лишение его гражданства в этом смысле только прибавило экс-президенту Грузии куража, но ничего не дало президенту Порошенко по существу.

"Саакашвили вряд ли представляет угрозу для Порошенко. Президент боится не его, а тех, кто пытается использовать Саакашвили как знамя, — в первую очередь Юлию Тимошенко, у которой есть и опыт, и рейтинг, и харизма", — утверждает Бондаренко.

В любом случае эту первую неделю политического кризиса на Украине Порошенко оппозиции уже проиграл.

Политическая клоунада Саакашвили
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Незваные гости

"Золотая акция" Арсена Авакова

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Тест Саакашвили", который Украина обречена провалить
Мировым лидерам сейчас не до Украины. У Меркель — выборы на носу, у Трампа — внутренний раздрай, в Лондоне — выход из ЕС, в Париже — новый президент.

А Порошенко в это время постоянно "подливает бензинчику" в тлеющий конфликт России и Запада. Это многих и в Европе, и в США отвлекает и раздражает: там хотели, чтобы президент Украины стоял в стороне с подносом, а не пытался устроиться за общий обеденный стол.

"США являются основным распорядителем политических активностей на Украине, — утверждает Бондаренко. — Если прорыв был согласован с  Вашингтоном, то Порошенко несдобровать. Кстати, именно этим объясняется нервозность и непоследовательность Порошенко в ситуации с Саакашвили. Если же это — блеф и попытка "ввязаться в драку, а там посмотрим", то у Порошенко есть шансы навести порядок".

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политическая клоунада: Саакашвили вернулся на Украину без паспорта и планов
Момент истины наступит, как считают аналитики, когда оппозиция выведет под стены Верховной рады своих сторонников и радикалов. Провести акцию хотят в конце сентября.

"Золотая акция в этой ситуации — у главы МВД Арсена Авакова: непонятно, как он поведет себя в дальнейшем. Даст ли он команду полиции защищать парламент или же попросту умоет руки? При этом сам Порошенко в это время будет находиться в США (на Генассамблее ООН. — Прим. ред.) и оперативно управлять ситуацией не сможет", — напоминает Бондаренко.

Так что на Украине вскоре пройдет второй акт политического кризиса, который будет еще более непредсказуемым.

Мишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный
Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена