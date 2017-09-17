"Чемодан без ручки": кто использует Саакашвили против Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
На Украине сейчас самое тяжелое время для Петра Порошенко. Вопрос стоит ребром: сможет ли президент удержать власть или придется менять всю конфигурацию власти на Украине? Подорвал позиции Порошенко Михаил Саакашвили, который с боем прорвался через границу. Вот только украинской оппозиции был нужен исключительно "прорыв" — демонстрация слабости президента, а не сам Саакашвили. Теперь воспользоваться этой слабостью намерены Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.
Такой лидер им не нужен
Саакашвили явно трусил идти на штурм границы. И в конце концов сторонники буквально внесли экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину на руках — как "чемодан без ручки". Саакашвили, человека, лишенного гражданства, поселили в самой фешенебельной гостинице Львова. Мэр города Андрей Садовой принял его и обласкал, Юлия Тимошенко появилась с ним на митинге. Но большой поддержки у электората он не нашел.
Когда "чары" прорыва окончательно развеялись, состоялось закрытое совещание украинской оппозиции.
По данным РИА Новости, на нем Саакашвили предложил себя в качестве главы объединенного антипорошенковского фронта. Однако его визави — Тимошенко, Садовой и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — решили иначе. Им-то Саакашвили нужен был всего лишь в качестве тарана, а не в качестве лидера.
Политический подрывник
Теперь бывший губернатор будет ездить по украинским городам и весям и всячески поносить президента Порошенко со всем своим кавказским темпераментом.
"Саакашвили опасен для власти тем, что может выступить точкой сборки радикального протеста, — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Вокруг Саакашвили, а не за Саакашвили, и против Порошенко — вот формула. При этом Саакашвили своей резкой критикой расширяет "окно Овертона" — можно ему, значит, можно всем. Критика президента ожесточается и со стороны других представителей оппозиции. При этом власть Порошенко сильна только номинально. Реально, как показывает ситуация прорыва, аппарат управления деморализован".
Тонкость нынешней ситуации в том, что сам по себе Саакашвили абсолютно не представлял и не представляет для Порошенко никакой опасности. Он, и имея-то украинское гражданство, не мог участвовать по закону в президентских выборах. А лишение его гражданства в этом смысле только прибавило экс-президенту Грузии куража, но ничего не дало президенту Порошенко по существу.
"Саакашвили вряд ли представляет угрозу для Порошенко. Президент боится не его, а тех, кто пытается использовать Саакашвили как знамя, — в первую очередь Юлию Тимошенко, у которой есть и опыт, и рейтинг, и харизма", — утверждает Бондаренко.
В любом случае эту первую неделю политического кризиса на Украине Порошенко оппозиции уже проиграл.
"Золотая акция" Арсена Авакова
А Порошенко в это время постоянно "подливает бензинчику" в тлеющий конфликт России и Запада. Это многих и в Европе, и в США отвлекает и раздражает: там хотели, чтобы президент Украины стоял в стороне с подносом, а не пытался устроиться за общий обеденный стол.
"США являются основным распорядителем политических активностей на Украине, — утверждает Бондаренко. — Если прорыв был согласован с Вашингтоном, то Порошенко несдобровать. Кстати, именно этим объясняется нервозность и непоследовательность Порошенко в ситуации с Саакашвили. Если же это — блеф и попытка "ввязаться в драку, а там посмотрим", то у Порошенко есть шансы навести порядок".
"Золотая акция в этой ситуации — у главы МВД Арсена Авакова: непонятно, как он поведет себя в дальнейшем. Даст ли он команду полиции защищать парламент или же попросту умоет руки? При этом сам Порошенко в это время будет находиться в США (на Генассамблее ООН. — Прим. ред.) и оперативно управлять ситуацией не сможет", — напоминает Бондаренко.
Так что на Украине вскоре пройдет второй акт политического кризиса, который будет еще более непредсказуемым.