"Чемодан без ручки": кто использует Саакашвили против Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине сейчас самое тяжелое время для Петра Порошенко. Вопрос стоит ребром: сможет ли президент удержать власть или придется менять всю конфигурацию власти на Украине? Подорвал позиции Порошенко Михаил Саакашвили, который с боем прорвался через границу. Вот только украинской оппозиции был нужен исключительно "прорыв" — демонстрация слабости президента, а не сам Саакашвили. Теперь воспользоваться этой слабостью намерены Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Такой лидер им не нужен

Саакашвили явно трусил идти на штурм границы. И в конце концов сторонники буквально внесли экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину на руках — как "чемодан без ручки". Саакашвили, человека, лишенного гражданства, поселили в самой фешенебельной гостинице Львова. Мэр города Андрей Садовой принял его и обласкал, Юлия Тимошенко появилась с ним на митинге. Но большой поддержки у электората он не нашел.

"По большому счету, граждане пока находятся в недоумении: а что, собственно, произошло?— рассказывает РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко. — Если бы Саакашвили смог предстать в роли "благородного рыцаря", который борется, по его собственному выражению, с "барыгой" (Петром Порошенко. — Прим. ред.), это был бы один вопрос. Но Саакашвили и его команда пошли на откровенное нарушение законодательства и применение силы против правоохранителей. В соцсетях и информпространстве его акцию высмеивают и относятся к ней со скепсисом".

Когда "чары" прорыва окончательно развеялись, состоялось закрытое совещание украинской оппозиции.

По данным РИА Новости, на нем Саакашвили предложил себя в качестве главы объединенного антипорошенковского фронта. Однако его визави — Тимошенко, Садовой и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — решили иначе. Им-то Саакашвили нужен был всего лишь в качестве тарана, а не в качестве лидера.

Политический подрывник

На том же закрытом совещании Тимошенко и ее партнеры, отказав Саакашвили в "командовании" фронтом и даже вообще в создании такого фронта (каждый, как утверждает Тимошенко, будет идти "сам по себе"), его роль определили как политического подрывника.

Теперь бывший губернатор будет ездить по украинским городам и весям и всячески поносить президента Порошенко со всем своим кавказским темпераментом.

"Саакашвили опасен для власти тем, что может выступить точкой сборки радикального протеста, — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Вокруг Саакашвили, а не за Саакашвили, и против Порошенко — вот формула. При этом Саакашвили своей резкой критикой расширяет "окно Овертона" — можно ему, значит, можно всем. Критика президента ожесточается и со стороны других представителей оппозиции. При этом власть Порошенко сильна только номинально. Реально, как показывает ситуация прорыва, аппарат управления деморализован".

И это открытие: деморализации власти — одна из главных побед Тимошенко и ее окружения. А вовсе не Саакашвили.

Тонкость нынешней ситуации в том, что сам по себе Саакашвили абсолютно не представлял и не представляет для Порошенко никакой опасности. Он, и имея-то украинское гражданство, не мог участвовать по закону в президентских выборах. А лишение его гражданства в этом смысле только прибавило экс-президенту Грузии куража, но ничего не дало президенту Порошенко по существу.

"Саакашвили вряд ли представляет угрозу для Порошенко. Президент боится не его, а тех, кто пытается использовать Саакашвили как знамя, — в первую очередь Юлию Тимошенко, у которой есть и опыт, и рейтинг, и харизма", — утверждает Бондаренко.

В любом случае эту первую неделю политического кризиса на Украине Порошенко оппозиции уже проиграл.

"Золотая акция" Арсена Авакова

Мировым лидерам сейчас не до Украины. У Меркель — выборы на носу, у Трампа — внутренний раздрай, в Лондоне — выход из ЕС, в Париже — новый президент.

А Порошенко в это время постоянно "подливает бензинчику" в тлеющий конфликт России и Запада. Это многих и в Европе, и в США отвлекает и раздражает: там хотели, чтобы президент Украины стоял в стороне с подносом, а не пытался устроиться за общий обеденный стол.

"США являются основным распорядителем политических активностей на Украине, — утверждает Бондаренко. — Если прорыв был согласован с Вашингтоном, то Порошенко несдобровать. Кстати, именно этим объясняется нервозность и непоследовательность Порошенко в ситуации с Саакашвили. Если же это — блеф и попытка "ввязаться в драку, а там посмотрим", то у Порошенко есть шансы навести порядок".

Момент истины наступит, как считают аналитики, когда оппозиция выведет под стены Верховной рады своих сторонников и радикалов. Провести акцию хотят в конце сентября.

"Золотая акция в этой ситуации — у главы МВД Арсена Авакова: непонятно, как он поведет себя в дальнейшем. Даст ли он команду полиции защищать парламент или же попросту умоет руки? При этом сам Порошенко в это время будет находиться в США (на Генассамблее ООН. — Прим. ред.) и оперативно управлять ситуацией не сможет", — напоминает Бондаренко.

Так что на Украине вскоре пройдет второй акт политического кризиса, который будет еще более непредсказуемым.