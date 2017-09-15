Теряя Ближний Восток: США вновь обостряют отношения с Ираном

Илья Плеханов, для РИА Новости
Глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер представили президенту США Дональду Трампу очередной план по "сдерживанию агрессии Ирана". В длинном списке "угроз" — ядерная программа страны, "заигрывания с террористами", активность в Персидском заливе и кибершпионаж. Бороться со всем этим американские политики предлагают фирменными санкциями. Дать свой ответ Трамп должен до конца сентября. О вероятных причинах новой волны демонизации Ирана и целях, которые он преследует, — в материале РИА Новости.
И снова санкции
Анонимные американские чиновники рассказали Reuters, что в документе Трампу пока не предлагают военных рычагов воздействия на проиранские силы в Ираке и Сирии, но обращают его внимание на необходимость помешать Ирану поддерживать хуситов в Йемене. В итоге, скорее всего, все сведется к новым санкциям против банков, компаний и частных лиц.
Стоит отметить, что все телодвижения происходят на фоне возможного выхода США из "ядерной сделки" с Ираном. Американский представитель при ООН Никки Хейли недавно заявила, что эта сделка сама по себе угрожает национальной безопасности США и у Трампа имеются все основания побыстрее из нее выйти.
Новый виток конфликта
Возможное предстоящее расторжение соглашений США формально оправдывают тем, что не хотят видеть в Заливе "еще одну "Северную Корею", Иран "не следует духу сделки" и якобы продолжает расширять возможности по доставке ядерных зарядов. Одним из поводов для таких обвинений стал проведенный этим летом запуск иранской ракеты "Симург". Кроме того, по заявлениям Штатов, Иран не пускает международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.
Однако в реальности все далеко не так однозначно, поскольку, кроме США, Иран во всех этих "грехах" больше никто не обвиняет. По заявлениям МАГАТЭ, страна не нарушает своих обязательств, у Евросоюза претензий к ней тоже нет.
По факту, выход из сделки никому, кроме США, не выгоден, поскольку все прекрасно понимают, что лучше иметь такой договор и спокойно отслеживать иранскую ядерную программу, чем пойти на конфронтацию и остаться в неведении.
Истинные причины
Проамериканские силы в Сирии потерпели серьезное поражение. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят уже не в Женеве, а в Астане. На них один из делегатов сирийской оппозиции открыто отметил, что американское влияние на Ближнем Востоке блекнет — и об этом никто особо не сожалеет.
То, что там сейчас происходит, не может устраивать Америку. Желания сотрудничать с Россией в военной сфере не скрывают Египет, Ливия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия и даже заполненный американскими солдатами Ирак. Состоящая в НАТО Турция уже подписала контракт на покупку российского комплекса С-400. Катар и Саудовская Аравия вступили в радикальное противостояние.
Европа медленно, но все же наращивает свои экономические связи с Ираном — у того есть все шансы стать для нее поставщиком энергоресурсов. В 2016 году Иран заключил с европейским бизнесом договоренности на общую сумму в 40 миллиардов долларов, причем договоренности касаются множества промышленных сфер, в том числе стратегических. Кроме того, Исламская Республика активно сотрудничает с Россией и намерена развивать торговые отношения.
Исходя из этого, угроза выхода из ядерной сделки и возможные санкции призваны не столько подорвать его ядерную программу, сколько заставить страну сократить свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность. И, безусловно, показать другим игрокам в регионе, что США все еще держат руку на пульсе.