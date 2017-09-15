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Теряя Ближний Восток: США вновь обостряют отношения с Ираном

12:3115.09.2017
(обновлено: 13:39 15.09.2017)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские протестующие сжигают американский флаг в Тегеране, 23 июня 2017Иранские протестующие сжигают американский флаг в Тегеране, 23 июня 2017
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Илья Плеханов, для РИА Новости

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер представили президенту США Дональду Трампу очередной план по "сдерживанию агрессии Ирана". В длинном списке "угроз" — ядерная программа страны, "заигрывания с террористами", активность в Персидском заливе и кибершпионаж. Бороться со всем этим американские политики предлагают фирменными санкциями. Дать свой ответ Трамп должен до конца сентября. О вероятных причинах новой волны демонизации Ирана и целях, которые он преследует, — в материале РИА Новости.

И снова санкции

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп: Иран нарушает соглашение по ядерной программе, США это не потерпят
Под "агрессией" власти США подразумевают поддержку Ираном шиитских группировок в Ираке, "Хезболлы" в Сирии, хуситов в Йемене и палестинцев в секторе Газа. Кроме того, американцам откровенно не нравятся эпизоды сближения иранских катеров и беспилотников с кораблями ВМС США в Персидском заливе. Также в плане представлены рекомендации по противоборству с "иранским кибершпионажем" и новый список мер по пресечению ядерной программы.

Анонимные американские чиновники рассказали Reuters, что в документе Трампу пока не предлагают военных рычагов воздействия на проиранские силы в Ираке и Сирии, но обращают его внимание на необходимость помешать Ирану поддерживать хуситов в Йемене. В итоге, скорее всего, все сведется к новым санкциям против банков, компаний и частных лиц.

Стоит отметить, что все телодвижения происходят на фоне возможного выхода США из "ядерной сделки" с Ираном. Американский представитель при ООН Никки Хейли недавно заявила, что эта сделка сама по себе угрожает национальной безопасности США и у Трампа имеются все основания побыстрее из нее выйти.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Исходящие от Ирана угрозы надо рассматривать в комплексе, считает Тиллерсон
Подтвердить или опровергнуть факт соблюдения Ираном условий договора и решить дальнейшую судьбу сделки Трамп должен в октябре на встрече с конгрессом. Впрочем, итог довольно ожидаем — летом президент США уже высказывал мнение, что Иран ничего не соблюдает и смысла оставлять в силе договоренности нет. По данным газеты The New York Times, американцы уже вовсю прощупывают почву и предупреждают своих европейских союзников о вероятном выходе США из сделки.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп

Новый виток конфликта

Возможное предстоящее расторжение соглашений США формально оправдывают тем, что не хотят видеть в Заливе "еще одну "Северную Корею", Иран "не следует духу сделки" и якобы продолжает расширять возможности по доставке ядерных зарядов. Одним из поводов для таких обвинений стал проведенный этим летом запуск иранской ракеты "Симург". Кроме того, по заявлениям Штатов, Иран не пускает международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.

Однако в реальности все далеко не так однозначно, поскольку, кроме США, Иран во всех этих "грехах" больше никто не обвиняет. По заявлениям МАГАТЭ, страна не нарушает своих обязательств, у Евросоюза претензий к ней тоже нет.

Ушедший в отставку сотрудник Белого дома Себастьян Горка. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Экс-чиновник Белого дома назвал "величайшего спонсора терроризма в мире"
У Америки могут возникнуть сложности с обоснованием в глазах мирового сообщества выдвинутых Ирану обвинений в поддержке терроризма. К примеру, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) довольна действиями Ирана по пресечению финансирования террористических движений. При этом до сих пор в силе бессрочный мораторий на финансовые контрмеры против Ирана и компаний, сотрудничающих с ним.

По факту, выход из сделки никому, кроме США, не выгоден, поскольку все прекрасно понимают, что лучше иметь такой договор и спокойно отслеживать иранскую ядерную программу, чем пойти на конфронтацию и остаться в неведении.

Истинные причины

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ставка не на тех: как США невольно помогают России на Ближнем Востоке
Если отбросить риторику, то становится ясно, что за искусственным нагнетанием напряженности вокруг Ирана стоит беспокойство США о потере своего влияния на Ближнем Востоке. Штатами движут не интересы национальной безопасности, а страх выйти из ближневосточной игры. Успехи Асада при поддержке России и Ирана наглядно показали странам региона, с кем теперь можно и нужно иметь дело.

Проамериканские силы в Сирии потерпели серьезное поражение. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят уже не в Женеве, а в Астане. На них один из делегатов сирийской оппозиции открыто отметил, что американское влияние на Ближнем Востоке блекнет — и об этом никто особо не сожалеет.

© Sputnik / Ильяс ОмаровПерейти в фотобанкУчастники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. 6 февраля 2017
© Sputnik / Ильяс Омаров
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Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. 6 февраля 2017

То, что там сейчас происходит, не может устраивать Америку. Желания сотрудничать с Россией в военной сфере не скрывают Египет, Ливия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия и даже заполненный американскими солдатами Ирак. Состоящая в НАТО Турция уже подписала контракт на покупку российского комплекса С-400. Катар и Саудовская Аравия вступили в радикальное противостояние.

Европа медленно, но все же наращивает свои экономические связи с Ираном — у того есть все шансы стать для нее поставщиком энергоресурсов. В 2016 году Иран заключил с европейским бизнесом договоренности на общую сумму в 40 миллиардов долларов, причем договоренности касаются множества промышленных сфер, в том числе стратегических. Кроме того, Исламская Республика активно сотрудничает с Россией и намерена развивать торговые отношения.

Самолёт украинской авиакомпании Хорс. Архивное фото
© Фото : сайт авиакомпании "Хорс"
Связи с Ираном: США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Соединенным Штатам не нравится, что Иран без особой оглядки на них участвует в делах Сирии и Ирака, влияет на ситуацию в Йемене, перевооружается и становится весомой силой в регионе.

Исходя из этого, угроза выхода из ядерной сделки и возможные санкции призваны не столько подорвать его ядерную программу, сколько заставить страну сократить свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность. И, безусловно, показать другим игрокам в регионе, что США все еще держат руку на пульсе.

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