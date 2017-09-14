Стоять насмерть: за Волгой для них земли не было

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Четырнадцатого сентября 1942 года начался штурм Сталинграда, переросший в мощное двухмесячное оборонительное сражение с элементами городского боя. В нем обе стороны активно применяли наработки штурмовых групп времен Первой мировой войны.

Бои за Мамаев курган

В 6:30 утра 14 сентября немецкие войска начали штурм города. Главный удар наносился по центру Сталинграда силами 71-й пехотной дивизии, усиленной штурмовыми орудиями StuGIII, слева и справа от нее наступали части 95-й и 389-й пехотных дивизий. Нацисты рвались прежде всего к господствующей высоте 102.0 — Мамаеву кургану, с которого открывался отличный вид на окружающую местность.

Позиции советских войск буквально засыпались снарядами и минами, над головами наших бойцов проносилась вражеская авиация. Под рукой у командующего 62-й армией генерала Василия Чуйкова был только резерв из 11 танков КВ 133-й танковой бригады, и он тут же бросил их в бой.

Однако сил у его поредевшей армии, где в дивизиях остались лишь сотни штыков, не хватало, чтобы сдержать мощный натиск лучшей армии вермахта — 6-й полевой под командованием генерала Фридриха Паулюса, к тому же усиленной бронемашинами 4-й танковой армии генерала Германа Гота.

Покончить с защитниками города к октябрю

В итоге 15 сентября Мамаев курган был взят германскими войсками, а 62-я армия была отрезана от остальных наших сил, в том числе и от 64-й армии генерала Михаила Шумилова, которая защищала южную часть Сталинграда и подступы к нему.

По оптимистическим расчетам командующего группой армий "B" генерала Максимилиана фон Вейхса, которые он доложил перед началом штурма Адольфу Гитлеру, к 1 октября 1942 года с защитниками Сталинграда должно быть полностью покончено. Его подчиненный Паулюс не разделял столь радужных планов начальства. За два месяца боев его солдаты были весьма потрепаны частями Красной армии.

Шестая армия на острие немецкого наступления

Битва за Сталинград началась при общем численном превосходстве германских войск — 250 тысяч солдат и офицеров, 740 танков против 187 тысяч бойцов и командиров и 360 бронемашин в рядах советских войск. Кроме того, над полем боя постоянно проносились пикировщики из самого боеспособного авиационного соединения люфтваффе — 8-го авиакорпуса генерала Вольфрама фон Рихтгофена.

На острие наступления были соединения 6-й полевой армии, которые 23-25 июля прорвали фронт обороны и к концу июля вытеснили советские войска за Дон. Однако с ходу взять город на Волге не удалось. Вермахт три недели буквально прогрызал советскую оборону в большой излучине Дона и на юго-западных подступах.

Части РККА не бежали, а медленно отступали под натиском мощного врага, оказывая ему упорное сопротивление. В условиях острой нехватки противотанковой артиллерии существенную роль оказали бронебойщики.

Убивая мирных горожан

Так, 23 июля 1942 года несколько расчетов ПТР во главе с младшим сержантом Петром Болото отразили натиск 30 немецких танков на высоту в районе станицы Клетская (ныне поселок в Волгоградской области), подбив 15 вражеских бронемашин. При этом Болото лично сжег восемь из них, за что впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза.

Для преодоления вражеской обороны на этом направлении Гитлеру пришлось вводить в бой итальянские, венгерские и румынские армии. Кроме того, с кавказского направления на Сталинград была повернута 4-я танковая армия.

Апокалипсис ХХ века

Вечером 23 августа бомбардировщики Рихтгофена нанесли по городу массированный удар, снося целые кварталы и убивая десятки тысяч мирных жителей. Тем самым люфтваффе выполняло директиву фюрера от 23 июля 1942 года, в которой он приказал германской авиации до наступления сухопутных войск стереть Сталинград с лица земли.

Мрачную картину городских разрушений дополняли огромные султаны пламени из разбомбленных нефтехранилищ и потоки горящей нефти, которые, устремившись к Волге, сжигали все на своем пути, создавая целые реки огня и черного, едкого дыма, поднимающегося высоко к небу.

Немецкие пилоты не подозревали, что руины зданий и заводов сильно затруднят солдатам вермахта продвижение и одновременно станут отличными опорными пунктами для защитников Сталинграда.

Глядя на этот апокалипсис, нацисты уверились, что город, ширина которого не превышала нескольких километров, вот-вот падет. Но несмотря на то что дивизии Паулюса вышли к северной окраине в тот же день, 23 августа, штурм твердыни на Волге был отложен аж на три недели.

Советская "дубинка" с севера

Причиной этого стали мощные контратаки с севера и северо-запада советских танковых бригад и стрелковых дивизий 1-й гвардейской армии генерала Кирилла Москаленко, 66-й — генерала Родиона Малиновского и 24-й — генерала Дмитрия Козлова. Нависая в виде грозной "дубины" над соединениями паулюсовцев, эти три советские армии беспрестанно отвлекали от Сталинграда и перемалывали силы 6-й армии.

При этом части РККА, которые дрались здесь, несли не меньшие потери, чем бойцы и командиры, сражавшиеся в самом городе. В частности, 308-я стрелковая дивизия полковника Леонтия Гуртьева, которая потом была переброшена в Сталинград, в наступательных боях в районе поселка Котлубань лишилась более половины своего состава.

Штурмуя Сталинград, немецкие войска почти тут же потеряли темп наступления и маневренность — два своих главных качества, позволявшие им до поры до времени переигрывать Красную армию.

Вместо пройденных километров счет пошел на метры. Но Гитлер упорно требовал от своих генералов в кратчайшие сроки покончить с населенным пунктом, носящим имя его главного противника.

Особенности городского боя

Положение 62-й армии в середине сентября спасла 13-я гвардейская армия генерала Александра Родимцева, оперативно переброшенная с левого берега Волги на правый, где у пристаней уже окопались немцы. Завязались тяжелые встречные бои, и Малахов курган, а также здание вокзала неоднократно переходили из рук в руки. Южнее, в районе элеватора, дрались моряки Балтийского и Северного флотов, сведенные в 92-ю стрелковую бригаду.

И советское командование и германское почти непрерывно вводили в сражение все новые дивизии. В условиях непрекращающегося городского боя противники вспомнили опыт штурмовых отрядов времен Первой мировой войны, внеся в него необходимые коррективы. Зачастую неприятелей разделяли лишь лестничная площадка, этаж или стена, где они забрасывали противника гранатами, дрались ножами и штыками.

И у наступающих и у обороняющихся штурмовые отряды состояли из небольших групп по шесть-восемь человек каждая. Одна из них атаковала выбранный объект, вторая закрепляла успех, третья находилась в резерве.

В сопровождении танков

В первую группу входили пехотинцы, вооруженные легким оружием — гранатами, ав­то­матами, ножами и саперными лопатками, а также один или два сапера со взрывчаткой для подрыва обороны врага.

Во вторую включались пулеметчики, в том числе и со станковым оружием, огнеметчики, бронебойщики, снайперы, минометчики и артиллеристы.

Руководили действиями этих, по сути дела, диверсионных групп младшие офицеры. Немецкие штурмовики активно поддерживались авиацией и самоходной артиллерией. Наших бойцов сопровождали танки, которые после ремонта на Сталинградском тракторном заводе направлялись на улицы города в качестве долговременных огневых средств. Кроме того, с правого берега Волги по заявкам "царицы полей" вела огонь крупнокалиберная артиллерия РККА.

Бои велись на улицах, в заводских цехах, домах, подвалах и подземных коммуникационных тоннелях. Многие из зданий в качестве опорных пунктов попадали на боевые карты и становились знаменитыми, как, например, Дом Павлова, который удерживался красноармейцами 58 дней. Узлами сопротивления стали Дом железнодорожников, мельница Гергардта и ряд других сооружений.

Невиданная концентрация войск

Настоящей грозой для солдат вермахта были советские снайперы, самым известным из которых стал старшина морской пехоты Василий Зайцев, уничтоживший с 10 ноября по 17 декабря 1942 года 225 немецких солдат и офицеров, включая 11 снайперов. Именно ему принадлежат слова, ставшие лозунгом для всех воинов-сталинградцев: "За Волгой для нас земли нет!"

Германское командование считало, что необходим еще один нажим, еще один штурм — и город будет обязательно взят. С 27 сентября по 7 октября последовал очередной натиск 6-й армии, который был отбит. Третий штурм города состоялся 14-19 октября.

Бои гремели на тракторном заводе, заводе "Красный Октябрь" и артиллерийском заводе "Баррикады", где немцы сконцентрировали невиданное количество войск — на протяжении четырех километров наступали их три пехотные и две танковые дивизии.

Второй Верден — на Волге

Стороны несли ужасающие потери. В частности, вермахт потерял почти все штурмовые саперные батальоны, направленные в Сталинград. Сражались все, кто мог держать оружие. В частности, охрана Чуйкова, который не покидал город до конца сражения, вынуждена была то и дело вступать в перестрелку с немецкими автоматчиками, которые периодически подступали к командному пункту генерала.

В начале ноября Гитлер заявил на весь мир, что захватил Сталинград, оговорившись, что лишь небольшая его часть не в немецких руках. Отвечая самому себе, почему его армия не продвигается вперед, фюрер сообщил, что не хочет второго Вердена (кровопролитное сражение Первой мировой войны) и предпочитает "достигнуть своей цели путем ограниченных штурмов, время в данном случае не имеет никакого значения".

Он не подозревал, что советское командование уже подготовило дерзкую операцию "Уран", целью которой было окружение и уничтожение вражеских сил в районе Сталинграда. К 10 ноября в городе был отбит четвертый, последний штурм. При этом немецкие генералы полагали, что Красная армия обессилена и обескровлена тяжелыми боями и наступать в ближайшее время не сможет.

Незавидная судьба: смерть от пули или мороза

Тем большим был шок вермахта, когда 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Николая Ватутина нанесли удары по германским частям с севера, а части Сталинградского фронта генерала Андрея Еременко и Донского фронта генерала Константина Рокоссовского — с юга.

Наступление велось сквозь боевые порядки союзнических армий Третьего рейха — румын и итальянцев, значительно уступавших в боеспособности немцам.

В итоге в кольце окружения оказались 22 дивизии 6-й и 4-й танковой армий численностью 330 тысяч человек, 42 тысячи из которых покинули котел, эвакуировавшись по воздуху. Других ждала незавидная судьба — смерть от мороза и голода или гибель в бою. Второго февраля 1943 года остатки немецких войск капитулировали. Чуть раньше сдался в плен и сам Паулюс.

Германия и ее союзники в Сталинградской битве потеряли убитыми и ранеными более 800 тысяч солдат и офицеров, Советский Союз — 640 тысяч человек. Разгром немцев привел к важным военно-политическим последствиям для СССР.

Например, Турция передумала вступать в войну на стороне стран "Оси", а Япония не решилась ударить Квантунской армией по Сибири и Дальнему Востоку.