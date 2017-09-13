Москва диктует условия саудитам: Эр-Рияд признал свое поражение в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Россия укрепляет свои позиции главного переговорщика и медиатора на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия вынуждена признать, что Башар Асад де-факто уже победитель в гражданской войне в Сирии. Разговаривать с Асадом саудиты теперь будут вынуждены через Москву.

Мир после ИГ*

Судьба ИГ*, в общем-то, предрешена. Не совместными, но все же параллельными усилиями российско-сирийско-иранская коалиция и курды добивают ошметки "халифата" на востоке страны. После ликвидации угрозы ИГ* встанет вопрос о том, что делать с другой оппозицией, находящейся на западе страны. Да, с ней была достигнута договоренность о перемирии (дабы не отвлекать ресурсы сирийской армии на иные фронты), были созданы четыре зоны деэскалации, однако они не решают проблему. "Цель создания зон деэскалации — прекращение насилия, — отметил глава МИД России Сергей Лавров. — Это не постоянная мера, ни у кого из тех, кто договорился о создании этих зон, нет намерения вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавая какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории". По словам российского министра, "есть договоренность о том, что они будут функционировать шесть месяцев".

Теоретически, конечно, эти шесть месяцев нужны на то, чтобы провести переговорный процесс и прийти к какому-то политическому компромиссу между Асадом и "рукопожатной" (а точнее, наименее одиозной) частью оппозиционных сил. При этом проигравшая гражданскую войну оппозиция почему-то считает себя равнозначной с Асадом стороной переговоров и выставляет завышенные требования (типа смены президента). Сам же Асад (судя по всему, вместе с иранцами) не очень хочет политического решения конфликта.

К разрешению этого пазла Москва намерена привлечь страны Персидского залива. Так, с Иорданией шли переговоры о функционировании южной зоны деэскалации (за которую, в общем-то, иорданцы и отвечают). Но особую роль в этой комбинации играют саудиты.

Будем говорить

Известно, что Саудовская Аравия является одним из главных мировых спонсоров исламистов, а также одним из основных "разжигателей" сирийской гражданской войны (которую в Эр-Рияде рассматривают как элемент сдерживания Ирана). Однако сейчас саудиты пошли по пути турок и трезво оценили свои шансы на успех. По мнению экспертов Института Ближнего Востока, там окончательно признали факт бесплодности попыток свержения Башара Асада силовым путем и потому выразили интерес к переговорам с Москвой (причем не только с министром Лавровым — в ближайшее время Россию посетит король Салман бин Абдельазиз или, если состояние здоровья не позволит, его сын и наследник Мухаммед бин Салман). Целью переговоров является сохранение за Эр-Риядом определенного влияния на сирийские дела после победы Асада.

Так, Саудовская Аравия готова включить подконтрольные ей сирийские группировки в реальный переговорный процесс. Очередной раунд переговоров в Астане пройдет 14-15 сентября, и на него, судя по всему, впервые поедет не только "протурецкая", но и "просаудовская" оппозиция. Более того, Саудовская Аравия готова даже усилить свое влияние на этот процесс и отвечать за его успешность. На октябрьском слете различных групп сирийской оппозиции (который пройдет как раз в Эр-Рияде) саудиты постараются консолидировать все эти группировки под своим крылом.

© Sputnik / Ксения Воронина Перейти в фотобанк Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Июль 2017 © Sputnik / Ксения Воронина Перейти в фотобанк Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Июль 2017

Цели понятны — гарантировать свое влияние в поствоенной Сирии через политический процесс и тем самым хотя бы частично ограничить доминирование в этой стране Ирана. Москва не против. "Мы активно поддерживаем усилия наших саудовских партнеров по объединению различных групп оппозиции — "эр-риядской", "московской", "каирской" — по созданию единой переговорной команды оппозиции для переговоров с правительством в Женеве, — отметил Сергей Лавров. — Такая же работа проводится в Астане".

Во-первых, России нужен баланс сил в Сирии, во-вторых, Москва хочет максимально быстро и эффективно начать и завершить переговорный процесс.

Террористы не могут быть правильными

А вот с другими просьбами саудитов могут возникнуть сложности. Например, относительно судьбы просаудовских террористов в провинции Идлиб.

Сейчас за контроль над Идлибом идет конкуренция между Эр-Риядом и Турцией и, соответственно, вооруженная борьба между их тамошними прокси. И на сегодняшний день за явным преимуществом побеждают "просаудовцы" — прошедшая ребрендинг, но все же запрещенная в России просаудовская Джабхат ан Нусра* (ныне именуемая Тахрир аш-Шам*) либо вырезала, либо поглотила значительную часть подконтрольных Турции группировок. Сейчас Эр-Рияд хотел бы, чтобы Москва де-факто легализовала Ан-Нусру* как часть "договороспособной" оппозиции, создала в подконтрольном исламистам Идлибе зону деэскалации и подтолкнула бы Асада к переговорам с этой группировкой.

Но Кремль справедливо считал и считает Нусру* террористической и недоговороспособной организацией, и критикует всех тех, кто с ней сотрудничает. В частности, Москва уже обвиняла США в попытке легитимировать Ан-Нусру* — по словам Лаврова, Вашингтон намеренно выводит эту группировку из-под ударов коалиции.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.