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"Тест Саакашвили", который Украина обречена провалить

Сюжет:
Пересечение Саакашвили границы Украины (96)
12:4912.09.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Эпический прорыв через польско-украинскую границу грузинского экс-президента и бывшего одесского губернатора вновь поставил на повестку дня тему государственной деградации и несостоятельности Украины.

Бурно обсуждавшийся в 2014-2015 годах вопрос и многочисленные прогнозы, обещавшие со дня на день крах Украине как государству, затем заметно поутихли, поскольку время шло, а предсказанной государственной катастрофы все не происходило. Более того, многочисленные эксперты начали фиксировать, что Петр Порошенко очень неплохо отстраивает собственную вертикаль власти и смог обуздать наиболее деструктивные и опасные для власти силы вроде разнообразных радикальных вооруженных группировок.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Парад "полной зависимости" Украины: в Киеве маршировали солдаты США и НАТО
А недавний военный парад на Крещатике с участием представителей НАТО стал поводом для вывода, что государство на Украине нашло новую точку равновесия. Да, это государство слабое, центральные власти во многом не контролируют процессы на периферии. Тем не менее вместо лавинообразного обрушения государственности, которое еще совсем недавно предсказывалось стране, процесс принял форму неспешной и во многом контролируемой (в смысле позволяющей избегать самых плохих и опасных вариантов развития событий) деградации, которая может растянуться на многие годы и даже десятилетия.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

И внезапно на фоне всеобщей экспертной успокоенности происходит чрезвычайно громкий и очень смешной инцидент, который перечеркивает все недавние выкладки и дает повод вернуться к самым алармистским прогнозам относительно судьбы киевских властей в частности и украинской государственности в целом.

Однако прежде чем это делать, имеет смысл взглянуть на ситуацию более широко.

Новости последнего времени регулярно дают повод говорить о деградации элит и, как следствие, деградации государства в отношении самых разных стран, включая те, которые принято считать образцом стабильности.

Здание МИД Польши. Архивное фото
© Фото : MFA of Poland
МИД Польши: мы не будем выполнять судебное решение о переселении беженцев
Европа, где приверженность идеям политкорректности и толерантности привела к проявлениям, которые приводят российское общество в ужас, — от миграционного кризиса до воспитания детей вне гендерных стереотипов. Франция, избравшая себе президентом Макрона и уже спустя пару-тройку месяцев после выборов не знающая, что с ним делать. Польша, задирающая Германию и Россию требованиями репараций за Вторую мировую войну, что стало поводом для многочисленных шуток о том, что Варшава целенаправленно нарывается на очередной раздел страны. США — казалось бы, образец здравомыслия — пошедшие совсем вразнос с кампанией шельмования Трампа и сносом памятников конфедератам.

© AP Photo / Alik KepliczПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

Конкретные примеры можно перечислять еще очень долго.

Все это также дает повод для разнообразных алармистских прогнозов и мрачных предсказаний в отношении упомянутых стран. Однако их государственная стабильность и дееспособность большинством наблюдателей не ставятся под сомнение.

А если так, то возникает законный вопрос: так ли уж отличается Украина от прочих государств? Может быть, к миру, находящемуся в процессе масштабной трансформации, надо подходить с иными, отличными от традиционных, мерками, а Украина просто является новым вариантом нормы?

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Оппозиционный блок" увидел в ситуации с Саакашвили кризис власти
Или все-таки нет, и даже в слегка сошедшем с ума и потерявшем устойчивость мире Украина являет собой катастрофический пример (само)убийства государства?

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит вспомнить пример из отечественной истории, тем более что в некотором смысле он весьма похож на бурно обсуждаемый недавний украинский случай.

Двадцать восьмого мая 1987 года восемнадцатилетний немец Матиас Руст совершил перелет на легком самолете из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву — и приземлился на Васильевском спуске.

© AP PhotoЛегкомоторный самолет Cessna 182 немецкого пилота Матиаса Руста на Васильевском спуске в Москве. 28 мая 1987
© AP Photo
Легкомоторный самолет Cessna 182 немецкого пилота Матиаса Руста на Васильевском спуске в Москве. 28 мая 1987

Разразившийся скандал был грандиозным — и заслуженно. Исполинская военная машина СССР не просто не предотвратила вопиющего нарушения государственной границы, но и допустила проникновение нарушителя в самое сердце страны.

Это куда круче, чем просто толпой смять пограничников и отправиться зависать в ближайший крупный город у границы.

Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прорыв Саакашвили на Украину: "фарс века" в реальном времени
Любопытно, что, как и прорыв Саакашвили, полет Руста имеет сильно разнящиеся интерпретации: от самых простых (неэффективность советской системы ПВО) до конспирологических. Утверждают, что якобы это была тщательно организованная операция Запада при поддержке предателей в высшем руководстве Советского Союза, дабы дискредитировать и снести руководство советского Минобороны, противостоявшего Михаилу Горбачеву.

А если так, то в чем разница — для государства и его дееспособности — между этим двумя случаями?

Дело в последствиях, которые имел полет Руста. За этот вопиющий инцидент слетели со своих постов десятки высоких (и не очень) советских должностных лиц, а сам Матиас Руст отправился за решетку.

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкНемецкий пилот Матиас Руст в суде. 2 сентября 1987
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Немецкий пилот Матиас Руст в суде. 2 сентября 1987

Это нормальная — если угодно, здоровая — реакция государства в ответ на подобное покушение.

Наверное, в этом один из секретов возрождения и восстановления российской государственности после тяжелейшего кризиса 90-х: не была утрачена базовая матрица государственной дееспособности, которая определяет адекватные действия и реакцию государственной машины в тех или иных критических ситуациях.

Именно тут стоит искать ответ на вопрос о перспективах украинской государственности.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Политическая клоунада: Саакашвили вернулся на Украину без паспорта и планов
Основная проблема для Украины не в том, что Михаил Саакашвили с группой поддержки нарушил ее государственную границу, да еще и с применением легкого насилия в отношении пограничников.

Главный вопрос в том, даст ли украинское государство на это ответ, который покажет его дееспособность. Даже переживающую кризис и непростые времена.

Впрочем, вопрос этот, по сути, риторический — и ответ на него известен.

Прорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПутешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУкраинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСаакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.Депутат европарламента Яцек Сариуш-Вольски на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНациональная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСоветник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПосле инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с сыном Николозом в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
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