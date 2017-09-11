Прорыв Саакашвили на Украину: "фарс века" в реальном времени

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Прибытие поезда на вокзал французского города Ла-Сьота, снятый пионерами кинематографа братьями Люмьер более 120 лет тому назад, вызвал многочисленные обмороки и истерики у взволнованной публики: прямо с экрана на всех парах двигался огромный паровоз.
Прибытие поезда на вокзал польского города Пшемысля, снимавшееся в воскресенье десятками видеокамер украинских и зарубежных СМИ, вызвало неменьший ажиотаж.
…Собственно, известный афоризм о том, что история повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй раз как фарс, — пора модернизировать. Она повторяется сколько угодно раз в своем особом мультижанровом варианте — на Украине. Сельский триллер, колхозный саспенс, провинциальный водевиль в одном флаконе — зрелище такой забористой силы, что вполне способно вытеснить из информационного пространства циклопические ураганы и жуткие землетрясения.
Коротко для тех, кто не смотрел предыдущие серии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в конце мая 2015 года получил гражданство Украины указом Порошенко. Горячий патриот нашей страны, изгнанный пинками, проклятиями и уголовными делами из своей, он был полон планов обустроить Украину по западным лекалам, на что, очевидно, имел мандат от своих американских кураторов — реальный или воображаемый. Еще до обретения гражданства Михо получил из рук Порошенко несколько синекур, а в статусе гражданина мгновенно был назначен губернатором Одесской области, что, конечно, значительно скромнее, чем чаемый пост премьер-министра, но все-таки. На этой должности Михаил Николозович планировал совершить локальную антикоррупционную и инвестиционную революцию, чтобы распространить ее потом на пределы всей страны, но был бит по рукам — совсем как вьетнамский космонавт в анекдоте. В итоге Саакашвили запомнился одесситам обряжанием в вышиванки и брюки, надетые задом наперед, длинными патетическими речами на ломаной мове, обилием юных прелестниц на высоких постах и хатой, где в сельском этнографическом стиле можно заключить блицкриг-брак. Но главное и обидное: губернатор был практически полностью отрезан от финансовых потоков и рулил разве что на Фейсбуке.
Осознав горькую реальность, он пустился в бесконечный тур по телеканалам, где жег глаголом украинскую власть и лично своего недавнего кунака Порошенко, обвиняя в запредельной коррупции. На одном из заседаний в него полетел стакан министра внутренних дел Авакова, сопровожденный обидным "бе-бе-бе". Все это было бы весело — на Украине любят фриков, — но Михаил перешел все допустимые рамки в критике Порошенко, и у президента "увирвався тэрпэць" (лопнуло терпение).
Сегодня, однако, эти разоблачения никакой роли не играют. Народ совершенно холоден к любым сведениям о масштабах разворовывания государственного бюджета, обогащении Порошенко на военных заказах, его российском бизнесе и коррупционных сделках. Порог чувствительности резко поднялся, и перешагнуть его можно разве что видеосвидетельством поедания младенцев гарантом, да и то — объявят, что снято на "Мосфильме".
"В чем тогда смысл объявленной вендетты?" — спрашивают граждане. Эксперты и политологи надувают щеки, произносят тонны бессмысленных речений, но ситуация не проясняется. А вендетта идет полным ходом.
Двадцать шестого июля Порошенко забрал у Саакашвили пожалованное ему гражданство Украины.
Память народная коротка, и уже мало кто припоминает, что в далеком 2008-м "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ) и она лично не поддержали грузинскую власть в ее конфликте с Россией, а один из руководящих бютовцев даже прямо объявил агрессором Грузию. Тогда же Саакашвили не мог простить Юле ее стеба над его галстукоедством — мол, хихикала вместе с Путиным. Однако ничто не вечно под луной, а на Украине — более чем где бы то ни было, и вот уже старые враги обнялись перед лицом общего супостата. К грызне, надо думать, они вновь приступят уже после победы.
Но вернемся на границу. Итак, воскресенье, 14:00-17:00. Похудевший и похорошевший Михаил Николозович начинает попытку прорыва. Сначала было объявлено, что 10 сентября он пересечет суверенную границу Цеевропы в Краковце, но утром воскресенья планы поменялись, и граждане узнали, что Саакашвили пойдет брать кордон в точке пересечения Пшемысль — Мостиска-2. Весь шалман заговорщиков усаживается в вагоне скоростного поезда и возбужденно переговаривается в предвкушении триумфа. Продавцы попкорна сделали три годовых выручки. Большинство зрителей призывает чуму на оба дома — в надежде, что оба фигуранта скандала сожрут друг друга.
Но события развернулись в Пшемысле, где выяснилось, что поезд дальше не пойдет, пока из него не выйдет фигурант международного скандала. Официально сформулированная причина такова: у Саакашвили нет ни одного документа, позволяющего пересечь границу. Возбужденные нардепы принимаются давать комментарии на камеру, обильно торговать лицами, крикливо выяснять отношения с девушкой — начальником поезда. Разборки не утихают, то и дело переходя на мат и визг, при этом сторонников Саакашвили клеймят "прихвостнями мессии", те отвечают противникам матерной хулой в адрес Порошенко — все как мы любим. Пассажиры-заложники изнемогают на жаре без воды и еды, и лишь Юлия Владимировна не потеряла ни грамма свежести и блеска в глазах. Ее, как всегда, резко реанимирует запах скандала и возможного возвращения в активную политику.
18:00-19:00. Постепенно опускаются сумерки. Внезапно — развитие событий: автобус с Саакашвили и Тимошенко поляки выпустили на территорию Украины, предупредив о возможных осложнениях. Шлагбаум мгновенно снова закрыли. Михо с группой поддержки находятся в нейтральной зоне. Публика привычно скандирует ганьбу и поет гимн. Депутаты орут. Саакашвили зажигает и в волнении переходит с мовы на русский. Пограничники объявляют, что переход заминирован. Порошенко тем временем в Киеве фотографирует детей и награждает танкистов.
20:15. Некто объявляет, что Саакашвили и группа поддержки пересекли границу пешком в сопровождении неких патриотически настроенных граждан (с утра объявят об 11 пострадавших в ходе прорыва). Массовые скандирования, апофеоз, достижение совместной эмоциональной разрядки.
20:45. Саакашвили и Тимошенко с толпой сторонников идут по улицам Львова. Встречаются с мэром города. Журналисты берут комментарии.
…Наутро против Саакашвили возбуждают уголовное дело, польского посла вызывают на ковер с вопросом "как же вы пропустили это?!", рейтинг Михо резко скакнул вверх.
Тимошенко получила большой кусок яркого и бесплатного пиара.
Порошенко, который из всех возможных методов против Саакашвили выбрал самый идиотский, выглядит полным лузером, ибо его переиграл фрик.
Граждане Украины провели увлекательный день, наблюдая за борьбой жаб и мышей.
В СМИ ситуация освещается диаметрально. В пропорошенковских экспедиция Саакашвили именуется наглой попыткой антизаконного прорыва, в антипорошенковских — отважной попыткой борьбы с диктатором. Самые осторожные выжидают.
В связи с этим всеми вспоминается исторический анекдот о том, как освещали парижские газеты продвижение Наполеона по стране с момента его высадки на юге Франции до второго восшествия на престол.
"Людоед идет к Грассу".
"Узурпатор вошел в Гренобль".
"Бонапарт занял Лион".
"Наполеон приближается к Фонтенебло".
"Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже".
Чем закончится водевиль у нас? Совершит ли Саакашвили прыжок в свободу? Встретит ли его верный Киев?
Продолжение следует.