Прорыв Саакашвили на Украину: "фарс века" в реальном времени

Нюра Н. Берг, для РИА Новости



Прибытие поезда на вокзал французского города Ла-Сьота, снятый пионерами кинематографа братьями Люмьер более 120 лет тому назад, вызвал многочисленные обмороки и истерики у взволнованной публики: прямо с экрана на всех парах двигался огромный паровоз.

Прибытие поезда на вокзал польского города Пшемысля, снимавшееся в воскресенье десятками видеокамер украинских и зарубежных СМИ, вызвало неменьший ажиотаж.

Воздух звенел от предчувствий. В одном из вагонов на Украину надвигался грузинский экс-президент, бывший украинский гражданин, а нынче — виртуальный соискатель украинского трона и сбитый летчик Михаил Саакашвили с семьей, несколькими десятками депутатов Верховной рады и Юлией Тимошенко. Украинская валькирия со свежим апгрейдом лица и фирменной косой как символом бескомпромиссной решимости сделала то, что обещала — поддержала Саакашвили в его атаке на антидемократическую украинскую власть во главе с Порошенко.

…Собственно, известный афоризм о том, что история повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй раз как фарс, — пора модернизировать. Она повторяется сколько угодно раз в своем особом мультижанровом варианте — на Украине. Сельский триллер, колхозный саспенс, провинциальный водевиль в одном флаконе — зрелище такой забористой силы, что вполне способно вытеснить из информационного пространства циклопические ураганы и жуткие землетрясения.

Коротко для тех, кто не смотрел предыдущие серии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в конце мая 2015 года получил гражданство Украины указом Порошенко. Горячий патриот нашей страны, изгнанный пинками, проклятиями и уголовными делами из своей, он был полон планов обустроить Украину по западным лекалам, на что, очевидно, имел мандат от своих американских кураторов — реальный или воображаемый. Еще до обретения гражданства Михо получил из рук Порошенко несколько синекур, а в статусе гражданина мгновенно был назначен губернатором Одесской области, что, конечно, значительно скромнее, чем чаемый пост премьер-министра, но все-таки. На этой должности Михаил Николозович планировал совершить локальную антикоррупционную и инвестиционную революцию, чтобы распространить ее потом на пределы всей страны, но был бит по рукам — совсем как вьетнамский космонавт в анекдоте. В итоге Саакашвили запомнился одесситам обряжанием в вышиванки и брюки, надетые задом наперед, длинными патетическими речами на ломаной мове, обилием юных прелестниц на высоких постах и хатой, где в сельском этнографическом стиле можно заключить блицкриг-брак. Но главное и обидное: губернатор был практически полностью отрезан от финансовых потоков и рулил разве что на Фейсбуке.

Осознав горькую реальность, он пустился в бесконечный тур по телеканалам, где жег глаголом украинскую власть и лично своего недавнего кунака Порошенко, обвиняя в запредельной коррупции. На одном из заседаний в него полетел стакан министра внутренних дел Авакова, сопровожденный обидным "бе-бе-бе". Все это было бы весело — на Украине любят фриков, — но Михаил перешел все допустимые рамки в критике Порошенко, и у президента "увирвався тэрпэць" (лопнуло терпение).

Ситуация резко усугубилась, когда в далекой Америке победил Трамп, и Саакашвили начал тыкать всем в глаза своей близостью с новым президентом США. Стали распространяться слухи о том, что новая власть ладит его на место оскандалившегося Порошенко, который до выборов нагло критиковал кандидата Трампа и вербально ласкал его противницу Клинтон. Это не могло не бесить Порошенко. В итоге Михо был вынужден оставить должность губернатора Одессы и ввергнуться в пучину украинской политической борьбы в статусе свободного художника. Присутствие его на телеканалах удесятерилось: он создал собственную политическую партию "Рух новых сил", производил много шума и пыли, но особого рейтинга у избирателей не снискал. Социологи отдают ему от пяти процентов до статистической погрешности. Чем он в электоральном плане опасен Порошенко — бог весть, разве что виртуальным блатом в администрации Трампа, а также неумолчным сотрясанием воздуха разоблачениями.

Сегодня, однако, эти разоблачения никакой роли не играют. Народ совершенно холоден к любым сведениям о масштабах разворовывания государственного бюджета, обогащении Порошенко на военных заказах, его российском бизнесе и коррупционных сделках. Порог чувствительности резко поднялся, и перешагнуть его можно разве что видеосвидетельством поедания младенцев гарантом, да и то — объявят, что снято на "Мосфильме".

"В чем тогда смысл объявленной вендетты?" — спрашивают граждане. Эксперты и политологи надувают щеки, произносят тонны бессмысленных речений, но ситуация не проясняется. А вендетта идет полным ходом.

Двадцать шестого июля Порошенко забрал у Саакашвили пожалованное ему гражданство Украины.

Лишение гражданства разозлило многих, и громче всех свой голос возвысила Юлия Тимошенко — новая соратница и опора Михо. Схема проста: враг моего врага — мой друг.

Память народная коротка, и уже мало кто припоминает, что в далеком 2008-м "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ) и она лично не поддержали грузинскую власть в ее конфликте с Россией, а один из руководящих бютовцев даже прямо объявил агрессором Грузию. Тогда же Саакашвили не мог простить Юле ее стеба над его галстукоедством — мол, хихикала вместе с Путиным. Однако ничто не вечно под луной, а на Украине — более чем где бы то ни было, и вот уже старые враги обнялись перед лицом общего супостата. К грызне, надо думать, они вновь приступят уже после победы.

Но вернемся на границу. Итак, воскресенье, 14:00-17:00. Похудевший и похорошевший Михаил Николозович начинает попытку прорыва. Сначала было объявлено, что 10 сентября он пересечет суверенную границу Цеевропы в Краковце, но утром воскресенья планы поменялись, и граждане узнали, что Саакашвили пойдет брать кордон в точке пересечения Пшемысль — Мостиска-2. Весь шалман заговорщиков усаживается в вагоне скоростного поезда и возбужденно переговаривается в предвкушении триумфа. Продавцы попкорна сделали три годовых выручки. Большинство зрителей призывает чуму на оба дома — в надежде, что оба фигуранта скандала сожрут друг друга.

Группа поддержки, не извещенная заранее, оккупировала было перроны в Краковце и Корчевой, где еще накануне была задержана пара сотен бритоголовых мальчиков в камуфляже, называемых на Украине "титушками", — по одной версии, хунвейбинов Порошенко, по другой — тонтон-макутов самого Саакашвили. Там же правоохранители задержали оголенную девицу из "Фемен" (куда без них).

Но события развернулись в Пшемысле, где выяснилось, что поезд дальше не пойдет, пока из него не выйдет фигурант международного скандала. Официально сформулированная причина такова: у Саакашвили нет ни одного документа, позволяющего пересечь границу. Возбужденные нардепы принимаются давать комментарии на камеру, обильно торговать лицами, крикливо выяснять отношения с девушкой — начальником поезда. Разборки не утихают, то и дело переходя на мат и визг, при этом сторонников Саакашвили клеймят "прихвостнями мессии", те отвечают противникам матерной хулой в адрес Порошенко — все как мы любим. Пассажиры-заложники изнемогают на жаре без воды и еды, и лишь Юлия Владимировна не потеряла ни грамма свежести и блеска в глазах. Ее, как всегда, резко реанимирует запах скандала и возможного возвращения в активную политику.

17:00-18:00. Время идет, поезд сильно отстает от расписания, но Укрзализныця (Украинская железная дорога) категорически не дает поезду разрешения двигаться вперед. Не помогают ни проклятия, ни угрозы, ни истерически возбужденные журналисты, ни бьющиеся в припадках нардепы. Ситуация заходит в тупик, и после обильных консультаций бунтовщики объявляют, что вернутся-таки в Краковец, чтобы штурмовать границу там, где и было указано в плане "А". Они передвигаются в район перехода Шегини — и там уже разворачивают свои потешные полки.

18:00-19:00. Постепенно опускаются сумерки. Внезапно — развитие событий: автобус с Саакашвили и Тимошенко поляки выпустили на территорию Украины, предупредив о возможных осложнениях. Шлагбаум мгновенно снова закрыли. Михо с группой поддержки находятся в нейтральной зоне. Публика привычно скандирует ганьбу и поет гимн. Депутаты орут. Саакашвили зажигает и в волнении переходит с мовы на русский. Пограничники объявляют, что переход заминирован. Порошенко тем временем в Киеве фотографирует детей и награждает танкистов.

20:15. Некто объявляет, что Саакашвили и группа поддержки пересекли границу пешком в сопровождении неких патриотически настроенных граждан (с утра объявят об 11 пострадавших в ходе прорыва). Массовые скандирования, апофеоз, достижение совместной эмоциональной разрядки.

20:45. Саакашвили и Тимошенко с толпой сторонников идут по улицам Львова. Встречаются с мэром города. Журналисты берут комментарии.

…Наутро против Саакашвили возбуждают уголовное дело, польского посла вызывают на ковер с вопросом "как же вы пропустили это?!", рейтинг Михо резко скакнул вверх.

Тимошенко получила большой кусок яркого и бесплатного пиара.

Луценко, теоретик и практик акций неповиновения, объявил о том, что организаторов прорыва он, генпрокурор, привлечет к ответственности.Порошенко, который из всех возможных методов против Саакашвили выбрал самый идиотский, выглядит полным лузером, ибо его переиграл фрик.

Граждане Украины провели увлекательный день, наблюдая за борьбой жаб и мышей.

В СМИ ситуация освещается диаметрально. В пропорошенковских экспедиция Саакашвили именуется наглой попыткой антизаконного прорыва, в антипорошенковских — отважной попыткой борьбы с диктатором. Самые осторожные выжидают.

В связи с этим всеми вспоминается исторический анекдот о том, как освещали парижские газеты продвижение Наполеона по стране с момента его высадки на юге Франции до второго восшествия на престол.

"Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан"."Людоед идет к Грассу"."Узурпатор вошел в Гренобль"."Бонапарт занял Лион"."Наполеон приближается к Фонтенебло"."Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже".



Чем закончится водевиль у нас? Совершит ли Саакашвили прыжок в свободу? Встретит ли его верный Киев?

Продолжение следует.