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Прорыв Саакашвили на Украину: "фарс века" в реальном времени

Сюжет:
Пересечение Саакашвили границы Украины (69)
13:0711.09.2017
(обновлено: 13:14 11.09.2017)
187551
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили и Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Прибытие поезда на вокзал французского города Ла-Сьота, снятый пионерами кинематографа братьями Люмьер более 120 лет тому назад, вызвал многочисленные обмороки и истерики у взволнованной публики: прямо с экрана на всех парах двигался огромный паровоз.

Прибытие поезда на вокзал польского города Пшемысля, снимавшееся в воскресенье десятками видеокамер украинских и зарубежных СМИ, вызвало неменьший ажиотаж.

Михаил Саакашвили в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гройсман назвал "прорыв" Саакашвили через украинскую границу преступлением
Воздух звенел от предчувствий. В одном из вагонов на Украину надвигался грузинский экс-президент, бывший украинский гражданин, а нынче — виртуальный соискатель украинского трона и сбитый летчик Михаил Саакашвили с семьей, несколькими десятками депутатов Верховной рады и Юлией Тимошенко. Украинская валькирия со свежим апгрейдом лица и фирменной косой как символом бескомпромиссной решимости сделала то, что обещала — поддержала Саакашвили в его атаке на антидемократическую украинскую власть во главе с Порошенко.

…Собственно, известный афоризм о том, что история повторяется дважды — первый раз как трагедия, второй раз как фарс, — пора модернизировать. Она повторяется сколько угодно раз в своем особом мультижанровом варианте — на Украине. Сельский триллер, колхозный саспенс, провинциальный водевиль в одном флаконе — зрелище такой забористой силы, что вполне способно вытеснить из информационного пространства циклопические ураганы и жуткие землетрясения.

Прорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПутешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на одной из улиц в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУкраинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.У пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСаакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.Депутат европарламента Яцек Сариуш-Вольски на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНациональная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСоветник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПосле инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с сыном Николозом в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
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Коротко для тех, кто не смотрел предыдущие серии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в конце мая 2015 года получил гражданство Украины указом Порошенко. Горячий патриот нашей страны, изгнанный пинками, проклятиями и уголовными делами из своей, он был полон планов обустроить Украину по западным лекалам, на что, очевидно, имел мандат от своих американских кураторов — реальный или воображаемый. Еще до обретения гражданства Михо получил из рук Порошенко несколько синекур, а в статусе гражданина мгновенно был назначен губернатором Одесской области, что, конечно, значительно скромнее, чем чаемый пост премьер-министра, но все-таки. На этой должности Михаил Николозович планировал совершить локальную антикоррупционную и инвестиционную революцию, чтобы распространить ее потом на пределы всей страны, но был бит по рукам — совсем как вьетнамский космонавт в анекдоте. В итоге Саакашвили запомнился одесситам обряжанием в вышиванки и брюки, надетые задом наперед, длинными патетическими речами на ломаной мове, обилием юных прелестниц на высоких постах и хатой, где в сельском этнографическом стиле можно заключить блицкриг-брак. Но главное и обидное: губернатор был практически полностью отрезан от финансовых потоков и рулил разве что на Фейсбуке.

Осознав горькую реальность, он пустился в бесконечный тур по телеканалам, где жег глаголом украинскую власть и лично своего недавнего кунака Порошенко, обвиняя в запредельной коррупции. На одном из заседаний в него полетел стакан министра внутренних дел Авакова, сопровожденный обидным "бе-бе-бе". Все это было бы весело — на Украине любят фриков, — но Михаил перешел все допустимые рамки в критике Порошенко, и у президента "увирвався тэрпэць" (лопнуло терпение).

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что продолжит борьбу с украинскими властями
Ситуация резко усугубилась, когда в далекой Америке победил Трамп, и Саакашвили начал тыкать всем в глаза своей близостью с новым президентом США. Стали распространяться слухи о том, что новая власть ладит его на место оскандалившегося Порошенко, который до выборов нагло критиковал кандидата Трампа и вербально ласкал его противницу Клинтон. Это не могло не бесить Порошенко. В итоге Михо был вынужден оставить должность губернатора Одессы и ввергнуться в пучину украинской политической борьбы в статусе свободного художника. Присутствие его на телеканалах удесятерилось: он создал собственную политическую партию "Рух новых сил", производил много шума и пыли, но особого рейтинга у избирателей не снискал. Социологи отдают ему от пяти процентов до статистической погрешности. Чем он в электоральном плане опасен Порошенко — бог весть, разве что виртуальным блатом в администрации Трампа, а также неумолчным сотрясанием воздуха разоблачениями.

Сегодня, однако, эти разоблачения никакой роли не играют. Народ совершенно холоден к любым сведениям о масштабах разворовывания государственного бюджета, обогащении Порошенко на военных заказах, его российском бизнесе и коррупционных сделках. Порог чувствительности резко поднялся, и перешагнуть его можно разве что видеосвидетельством поедания младенцев гарантом, да и то — объявят, что снято на "Мосфильме".

"В чем тогда смысл объявленной вендетты?" — спрашивают граждане. Эксперты и политологи надувают щеки, произносят тонны бессмысленных речений, но ситуация не проясняется. А вендетта идет полным ходом.

Двадцать шестого июля Порошенко забрал у Саакашвили пожалованное ему гражданство Украины.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер "Движения новых сил", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер "Движения новых сил", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве. 8 сентября 2017

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на двенадцатом внеочередном съезде партии Блока Петра Порошенко Солидарность
© РИА Новости / Стрингер
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Биография Михаила Саакашвили
Лишение гражданства разозлило многих, и громче всех свой голос возвысила Юлия Тимошенко — новая соратница и опора Михо. Схема проста: враг моего врага — мой друг.

Память народная коротка, и уже мало кто припоминает, что в далеком 2008-м "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ) и она лично не поддержали грузинскую власть в ее конфликте с Россией, а один из руководящих бютовцев даже прямо объявил агрессором Грузию. Тогда же Саакашвили не мог простить Юле ее стеба над его галстукоедством — мол, хихикала вместе с Путиным. Однако ничто не вечно под луной, а на Украине — более чем где бы то ни было, и вот уже старые враги обнялись перед лицом общего супостата. К грызне, надо думать, они вновь приступят уже после победы.

Но вернемся на границу. Итак, воскресенье, 14:00-17:00. Похудевший и похорошевший Михаил Николозович начинает попытку прорыва. Сначала было объявлено, что 10 сентября он пересечет суверенную границу Цеевропы в Краковце, но утром воскресенья планы поменялись, и граждане узнали, что Саакашвили пойдет брать кордон в точке пересечения Пшемысль — Мостиска-2. Весь шалман заговорщиков усаживается в вагоне скоростного поезда и возбужденно переговаривается в предвкушении триумфа. Продавцы попкорна сделали три годовых выручки. Большинство зрителей призывает чуму на оба дома — в надежде, что оба фигуранта скандала сожрут друг друга.

Михаил Саакашвили на контрольно-пропускном пункте Шегини на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© AP Photo / Monika Scislowska
На украинской границе Саакашвили встретил "спецназ в советской экипировке"
Группа поддержки, не извещенная заранее, оккупировала было перроны в Краковце и Корчевой, где еще накануне была задержана пара сотен бритоголовых мальчиков в камуфляже, называемых на Украине "титушками", — по одной версии, хунвейбинов Порошенко, по другой — тонтон-макутов самого Саакашвили. Там же правоохранители задержали оголенную девицу из "Фемен" (куда без них).

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУ пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Вовк
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У пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где собирается пересечь границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Но события развернулись в Пшемысле, где выяснилось, что поезд дальше не пойдет, пока из него не выйдет фигурант международного скандала. Официально сформулированная причина такова: у Саакашвили нет ни одного документа, позволяющего пересечь границу. Возбужденные нардепы принимаются давать комментарии на камеру, обильно торговать лицами, крикливо выяснять отношения с девушкой — начальником поезда. Разборки не утихают, то и дело переходя на мат и визг, при этом сторонников Саакашвили клеймят "прихвостнями мессии", те отвечают противникам матерной хулой в адрес Порошенко — все как мы любим. Пассажиры-заложники изнемогают на жаре без воды и еды, и лишь Юлия Владимировна не потеряла ни грамма свежести и блеска в глазах. Ее, как всегда, резко реанимирует запах скандала и возможного возвращения в активную политику.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саакашвили заявил, что польские пограничники пропустили его на Украину
17:00-18:00. Время идет, поезд сильно отстает от расписания, но Укрзализныця (Украинская железная дорога) категорически не дает поезду разрешения двигаться вперед. Не помогают ни проклятия, ни угрозы, ни истерически возбужденные журналисты, ни бьющиеся в припадках нардепы. Ситуация заходит в тупик, и после обильных консультаций бунтовщики объявляют, что вернутся-таки в Краковец, чтобы штурмовать границу там, где и было указано в плане "А". Они передвигаются в район перехода Шегини — и там уже разворачивают свои потешные полки.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе

18:00-19:00. Постепенно опускаются сумерки. Внезапно — развитие событий: автобус с Саакашвили и Тимошенко поляки выпустили на территорию Украины, предупредив о возможных осложнениях. Шлагбаум мгновенно снова закрыли. Михо с группой поддержки находятся в нейтральной зоне. Публика привычно скандирует ганьбу и поет гимн. Депутаты орут. Саакашвили зажигает и в волнении переходит с мовы на русский. Пограничники объявляют, что переход заминирован. Порошенко тем временем в Киеве фотографирует детей и награждает танкистов.

20:15. Некто объявляет, что Саакашвили и группа поддержки пересекли границу пешком в сопровождении неких патриотически настроенных граждан (с утра объявят об 11 пострадавших в ходе прорыва). Массовые скандирования, апофеоз, достижение совместной эмоциональной разрядки.

20:45. Саакашвили и Тимошенко с толпой сторонников идут по улицам Львова. Встречаются с мэром города. Журналисты берут комментарии.

…Наутро против Саакашвили возбуждают уголовное дело, польского посла вызывают на ковер с вопросом "как же вы пропустили это?!", рейтинг Михо резко скакнул вверх.

Тимошенко получила большой кусок яркого и бесплатного пиара.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле

Михаил Саакашвили разговаривает с пограничниками на контрольно-пропускном пункте Шегини на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© AP Photo / Monika Scislowska
Саакашвили прорвался через украинскую границу с дракой
Луценко, теоретик и практик акций неповиновения, объявил о том, что организаторов прорыва он, генпрокурор, привлечет к ответственности.
Порошенко, который из всех возможных методов против Саакашвили выбрал самый идиотский, выглядит полным лузером, ибо его переиграл фрик.

Граждане Украины провели увлекательный день, наблюдая за борьбой жаб и мышей.

В СМИ ситуация освещается диаметрально. В пропорошенковских экспедиция Саакашвили именуется наглой попыткой антизаконного прорыва, в антипорошенковских — отважной попыткой борьбы с диктатором. Самые осторожные выжидают.

В связи с этим всеми вспоминается исторический анекдот о том, как освещали парижские газеты продвижение Наполеона по стране с момента его высадки на юге Франции до второго восшествия на престол.

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что направляется во Львов
"Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан".
"Людоед идет к Грассу".
"Узурпатор вошел в Гренобль".
"Бонапарт занял Лион".
"Наполеон приближается к Фонтенебло".
"Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже".


Чем закончится водевиль у нас? Совершит ли Саакашвили прыжок в свободу? Встретит ли его верный Киев?

Продолжение следует.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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cherkasov64
Супер.
13:30
11.09.2017
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