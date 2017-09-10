Свобода интернета, говорите? Как карают блогеров за рубежом

Илья Ремесло, для РИА Новости

В последнее время мы наблюдаем рост числа резонансных судебных дел с участием блогеров. Так, ранее Алишер Усманов засудил Алексея Навального за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство. А недавно Тинькофф банк подал иск о защите деловой репутации к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, опубликовавшим на своем YouTube-канале "Немагия" скандальный ролик про основателя банка Олега Тинькова.

Во многом такое положение вещей вызвано тем, что российские блогеры помнят лишь о своих правах, но забывают об обязанностях проверять публикуемую информацию и воздерживаться от оскорблений. Да и российское законодательство пока не выработало единого подхода к регулированию деятельности блогеров.

Так, лишь в 2014 году в законодательство России впервые было введено понятие "блогер". В Закон об информации, информационных технологиях и защите информации была внесена статья 10.2, в которой блогер определялся как "Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", на которых размещается общедоступная информация, и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети "Интернет". Блогеров приравняли к СМИ, предписали исполнять соответствующие обязанности, а Роскомнадзору поручили вести реестр блогеров. Однако позднее данная система регулирования была признана неудачной, и статью о блогерах из закона удалили.

Если сравнивать блогеров с журналистами с профессиональной точки зрения, то у журналистов есть не только права, но и обязанности, которые были в общих чертах регламентированы еще до всеобщего распространения интернета. С развитием информационных технологий доступ к тем или иным данным стал гораздо проще. В результате блогеры зачастую работают оперативнее иных СМИ, не стесняя себя рамками редакции.

С другой стороны, это приводит к печальным последствиям, когда свобода слова трактуется исключительно в качестве права говорить то, что захочется, без ограничений моральных и законодательных. Что же касается традиционных медиа, то в законе о СМИ прямо сказано: в обязанности журналиста входит непременная проверка публикуемой информации (статья 49, пункт 2).

За рубежом, однако, спрос с блогеров повышенный. В Великобритании и Германии приняты законы о защите личной информации и неприкосновенности частной жизни, что дает возможность предъявить требование об удалении незаконно размещенных сведений, а также взыскать моральный вред. Поэтому на Западе и в странах с западной правовой системой часты судебные решения о взыскании серьезных сумм по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Чтобы понимать, как обстоят дела с блогерами и судами над ними в других странах, вспомним нескольких знаковых историй.

Свобода по-сингапурски

Многие сторонники западной практики правоприменения любят приводить в пример Сингапур, забывая о том, как жестко эта страна подавляет недобросовестных "борцов за правду".

В 2014 году блогер из Сингапура Рой Нгернг написал в своем блоге, что премьер-министр Ли Сянь Лун "неправомерно использует средства из государственного пенсионного фонда". Уже через несколько дней на него было организовано такое давление, что блогер был вынужден извиниться и признать, что опубликовал ложную информацию. Нгернг удалил запись, опубликовал опровержение и предложил премьер-министру четыре тысячи долларов в качестве компенсации. В ответ премьер-министр подал на блогера в суд, который обязал ответчика извиниться и удалить все записи из социальных сетей. Вдобавок блогеру Нгернгу запретили публиковать любые материалы о пенсионной системе Сингапура.

В Сингапуре приговоры блогерам за оскорбление — обычное дело. В 2015 году 16-летний блогер Амос Йи был отправлен в тюрьму за комментарии в адрес христиан и оскорбление памяти правителя Сингапура Ли Куан Ю. В 2016 году его отправили в тюрьму повторно.

Подобные истории совершенно неудивительны, учитывая, что культовый правитель Сингапура Ли Куан Ю открыто призывал подавлять так называемых независимых журналистов, поскольку они мешают стабильному развитию страны.

Колыбель демократии и "клеветнический туризм"

В Великобритании наиболее жестко трактуется злоупотребление "свободой слова". Британское законодательство весьма придирчиво относится к представлению доказательств журналистами и блогерами, а взысканные с нарушителей суммы исчисляются десятками миллионов фунтов.

Именно поэтому многие иностранцы предпочитают подавать иски о защите чести и достоинства в Великобритании. Это явление даже получило название "клеветнического туризма".

В 2015 году Высокий суд Лондона постановил признать российскую журналистку Ольгу Романову виновной в клеветнических высказываниях о бизнесмене и бывшем члене Совета Федерации Владимире Слуцкере и наложил на нее штраф в размере 110 тысяч фунтов стерлингов, а также обязал возместить судебные издержки истца.

Активно пользовался британским правосудием и Борис Березовский, который успел засудить за намеки на свои связи с криминалом журнал Forbes, газету The Guardian, телеканал "РТР-Планета" и председателя Альфа-банка Михаила Фридмана.

Что касается непосредственно блогеров, то с ними и вовсе не церемонятся. Верховный суд Великобритании принял решение о запрете анонимных разоблачений в соцсетях в связи с делом британского офицера полиции Хортона, который анонимно критиковал чиновников. Широко распространены приговоры блогеров к тюремному заключению за экстремистские призывы в соцсетях.

Правда важнее Первой поправки

Что насчет США? Там же, как известно, есть первая поправка к Конституции, которая гарантирует свободу слова?

В 2012 году американский судья Марко Хернандес посчитал автора нескольких блогов Кристал Кокс виновной в клевете и нанесении ущерба деловой репутации по иску компании Obsidian Finance Group, которой не понравились материалы блогера о банкротстве компании. Суд установил, что на Кокс не распространяется действие закона о праве журналиста хранить в тайне свои источники. Кокс была была оштрафована судом на 2,5 миллиона долларов.

В 2017 году американский суд обязал женщину-блогера заплатить 8,4 миллиона долларов экс-полковнику армии США за то, что она на своей странице в "Фейсбуке" безосновательно обвинила того в изнасиловании, которое якобы произошло в 1986 году. Присяжные постановили выплатить пострадавшему компенсацию в размере 3,4 миллиона долларов за ущерб, нанесенный его репутации и упущенной выгоде, и 5 миллионов в качестве штрафных санкций, "чтобы убедиться, что ничего подобного не повторится".

Наконец, в 2014 году за публикации в блоге о жизни бизнеса и политической элиты своего штата блогер Роджер Шулер приговорен судом к тюремному заключению на неопределенный срок. Шулер активно разоблачал "коррупционные" схемы власти и связи федеральных судей с тайным гей-сообществом. Наконец, Шулер опубликовал в своем блоге серию постов, обвинив местного юриста-республиканца Роберта Райли-младшего в аморальном образе жизни. Ссылаясь на собственные источники, блогер утверждал, что у Райли была связь с женщиной "на стороне", которая закончилась абортом. Суд отнесся к "расследованиям" блогера критически.

Российским журналистам и блогерам следует помнить, что ни в одной стране мира не бывает прав без обязанностей. Блогеры не просто так приравниваются многими к журналистам, ведь по степени влияния на умонастроения и общественное мнение они порой превосходят традиционные СМИ. Количественные показатели их аудитории кратно превосходят тиражи многих общеизвестных газет. Суммарное количество просмотров роликов на YouTube оставляет позади именитые телеканалы. Но, как и таблоидные СМИ, некоторые блогеры в погоне за "жареными" фактами используют манипулятивные технологии. Они прибегают к подтасовкам фактов, прямым издевательствам и банальному вранью.

Всем хорошо известна правоприменительная практика в отношении разношерстных "желтых" изданий. Редакции таблоидов и их владельцев регулярно привлекали к юридической ответственности и в России, и за рубежом за разглашение недостоверной и клеветнической информации. В свою очередь, общество осуждало таких журналистов за бесцеремонное вторжение в частную жизнь (недавний трагический юбилей гибели принцессы Дианы, которую преследовали десятки папарацци, тому наглядный пример).

Блогерам еще предстоит пройти этот непростой путь "взросления", когда ты не только стремишься приобрести ту или иную репутацию среди своей аудитории, но и понимаешь, что за сказанное иногда приходится отвечать по закону. Других способов защиты свободы слова от дезинформации и клеветы человечество не придумало.