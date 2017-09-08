Стоит ли радоваться снижению цен в России

Олег Макаренко, для РИА Новости
Росстат зафиксировал в августе рекордную дефляцию, цены в стране снизились на целых полпроцента. По итогам года они, конечно же, все равно вырастут, однако за 2017 год инфляция ожидается на непривычном для России уровне в 4%. Столь низкой инфляции мы не наблюдали со времен советского рубля.
Хорошо заметно снижение уровня инфляции и по облигациям крупных компаний, доходность по которым упала сейчас до 8-9% годовых. Это уже вполне цивилизованный уровень — если вычесть инфляцию, получится, что консервативные покупатели рублевых облигаций вполне довольны чистой прибылью в 4-5% годовых.
Россия уже выходит на тот здоровый уровень инфляции, на котором экономики стран Запада функционировали в период своего расцвета. Если не произойдет ничего непредвиденного, можно ожидать, что инфляция скоро опустится до 2-3% годовых, а реальный бизнес сможет брать кредиты под 7-10% годовых.
Другие способы быстро опустить инфляцию также имеют неприятные побочные эффекты. Применять их без большой на то необходимости нет смысла.
Собственно, минусы есть даже у снижения инфляции, которое не сопровождается никакими побочками. Посмотрим, например, на проблему кредитов. Если мы взяли кредит под 20% годовых, а инфляция в стране составляет 12% годовых, получается, что реально мы платим только 8%, так как наш долг все время обесценивается. Однако если вскоре после получения кредита инфляция упадет до нуля, выяснится, что все 20% надо платить в "полный рост".
Теоретически, впрочем, можно сделать инфляцию не только нулевой, но и вовсе отрицательной. Однако для капиталистической экономики слово "дефляция", обозначающее постоянное снижение цен, является куда более пугающим, чем "инфляция". Дефляция обычно приводит к банкротствам, массовой безработице и прочим, известным нам по "Гроздьям гнева" Стейнбека, неприятным последствиям.
Если пойти еще дальше, заставив цены падать на 5% и более ежегодно, как это предлагают сделать сторонники модной идеи криптовалют, экономика и вовсе остановится. Реальному бизнесу придется очень тяжко, немногие захотят в него вкладываться в условиях, когда можно будет просто сидеть на деньгах и наблюдать, как они из года в год увеличиваются в цене. Мы получим экономику рантье, которая быстро деградирует до необходимости или включить инфляцию искусственно, или ввести статью за тунеядство и национализировать весь бизнес в стране.
Пожалуй, самое лучшее в данной ситуации для России — воздержаться от резких движений. Сейчас мы впервые за всю постсоветскую историю входим в здоровую зону, когда и инфляция, и ставки по кредитам являются умеренно низкими. Стоит здесь задержаться: девяностые годы убедительно доказали, что шоковая терапия и радикальные реформы ни к чему хорошему не ведут.
Пока что небольшому снижению цен в августе я радуюсь — и я буду продолжать радоваться, пока инфляция в России не достигнет 2% годовых. Если же инфляция станет нулевой или вовсе сменится дефляцией, я начну тревожиться — как начал бы тревожиться, если бы моя температура упала значительно ниже 36 градусов.