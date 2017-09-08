Стоит ли радоваться снижению цен в России

Олег Макаренко, для РИА Новости



Росстат зафиксировал в августе рекордную дефляцию, цены в стране снизились на целых полпроцента. По итогам года они, конечно же, все равно вырастут, однако за 2017 год инфляция ожидается на непривычном для России уровне в 4%. Столь низкой инфляции мы не наблюдали со времен советского рубля.

Скептики, разумеется, расскажут, что они недавно лично страдали от резкого подорожания какого-то единичного товара и что "на самом деле" инфляция в России гораздо выше, однако тут я склонен доверять статистике полностью. Математика позволяет нам контролировать работу Росстата. Достаточно посмотреть данные по ценам и по инфляции за последние 10-15 лет, чтобы убедиться — завышение или занижение инфляции за этот период никак не может превышать одного процента в год.

Хорошо заметно снижение уровня инфляции и по облигациям крупных компаний, доходность по которым упала сейчас до 8-9% годовых. Это уже вполне цивилизованный уровень — если вычесть инфляцию, получится, что консервативные покупатели рублевых облигаций вполне довольны чистой прибылью в 4-5% годовых.

Россия уже выходит на тот здоровый уровень инфляции, на котором экономики стран Запада функционировали в период своего расцвета. Если не произойдет ничего непредвиденного, можно ожидать, что инфляция скоро опустится до 2-3% годовых, а реальный бизнес сможет брать кредиты под 7-10% годовых.

Инфляцию можно опустить еще ниже и еще резче, однако лучше нам от этого не будет. Одна из причин низкой потребительской инфляции в России, которую мы наблюдаем сегодня, — падение реальных доходов населения, которое прекратилось только этим летом. Связь между доходами населения и инфляцией достаточно жесткая, и ее можно было бы использовать, если бы борьба с инфляцией была самоцелью. В реальной жизни, однако, никто не будет бороться с инфляцией через снижение уровня потребления. Как мы помним по опыту нулевых годов, уж лучше инфляция, чем заморозка зарплат.

Другие способы быстро опустить инфляцию также имеют неприятные побочные эффекты. Применять их без большой на то необходимости нет смысла.

Собственно, минусы есть даже у снижения инфляции, которое не сопровождается никакими побочками. Посмотрим, например, на проблему кредитов. Если мы взяли кредит под 20% годовых, а инфляция в стране составляет 12% годовых, получается, что реально мы платим только 8%, так как наш долг все время обесценивается. Однако если вскоре после получения кредита инфляция упадет до нуля, выяснится, что все 20% надо платить в "полный рост".

Для бизнеса подобное изменение ситуации может стать смертельным — особенно на фоне кризиса, который зачастую и приводит резкому снижению инфляции. Напомню, инфляция работает в обе стороны: она пожирает не только накопления, но и долги. Небольшая инфляция помогает экономике расти.

Теоретически, впрочем, можно сделать инфляцию не только нулевой, но и вовсе отрицательной. Однако для капиталистической экономики слово "дефляция", обозначающее постоянное снижение цен, является куда более пугающим, чем "инфляция". Дефляция обычно приводит к банкротствам, массовой безработице и прочим, известным нам по "Гроздьям гнева" Стейнбека, неприятным последствиям.

Если пойти еще дальше, заставив цены падать на 5% и более ежегодно, как это предлагают сделать сторонники модной идеи криптовалют, экономика и вовсе остановится. Реальному бизнесу придется очень тяжко, немногие захотят в него вкладываться в условиях, когда можно будет просто сидеть на деньгах и наблюдать, как они из года в год увеличиваются в цене. Мы получим экономику рантье, которая быстро деградирует до необходимости или включить инфляцию искусственно, или ввести статью за тунеядство и национализировать весь бизнес в стране.

В настоящее время страны Запада пытаются искусственно разогнать инфляцию хотя бы до 2%, чтобы не скатиться в губительную для бизнеса дефляционную спираль. Эта борьба идет с переменным успехом: много где уже даже введена откровенно опасная политика отрицательных процентных ставок (ПОПС). Вполне очевидно, что добром подобные эксперименты не кончатся — ситуация, когда банк берет с клиентов деньги за то, что они держат сбережения на депозите, является явно нездоровой.

Пожалуй, самое лучшее в данной ситуации для России — воздержаться от резких движений. Сейчас мы впервые за всю постсоветскую историю входим в здоровую зону, когда и инфляция, и ставки по кредитам являются умеренно низкими. Стоит здесь задержаться: девяностые годы убедительно доказали, что шоковая терапия и радикальные реформы ни к чему хорошему не ведут.

Пока что небольшому снижению цен в августе я радуюсь — и я буду продолжать радоваться, пока инфляция в России не достигнет 2% годовых. Если же инфляция станет нулевой или вовсе сменится дефляцией, я начну тревожиться — как начал бы тревожиться, если бы моя температура упала значительно ниже 36 градусов.