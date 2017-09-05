Укрепление рубля и хороший урожай стали причиной дефляции в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Укрепление рубля и хороший урожай стали причинами рекордной дефляции в России в августе, считает генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений — с 1991 года — дефляцию в размере 0,5% после инфляции в 0,1% в июле. Последний раз показатель, близкий к этому значению, фиксировался Росстатом в августе 2003 года, тогда дефляция составила 0,41%. Продовольственная дефляция в РФ в августе в месячном выражении составила 1,8% после снижения цен на 1% в июле текущего года. В годовом выражении рост цен на продукты в прошлом месяце замедлился до 2,6% с 3,8%.

"Здесь сыграли одновременно несколько факторов. С одной стороны, произошло снижение курса доллара по отношению к рублю. Рубль укреплялся, а импортный товар дешевел. С другой стороны, был рост внутреннего производства в сфере АПК, был очень хороший урожай. А в условиях жесткой борьбы с импортной продукцией производителям приходится закладывать конкурентные цены", — сказал Федяков РИА Новости.

По его словам, повторения такой дефляции в следующем году не стоит ожидать, но в сентябре дальнейшее снижение цен еще может произойти.

"Подобное стечение обстоятельств не часто случается. Потенциал укрепления рубля ограничен на текущий момент. Урожай не всегда будет такой удачный, есть вероятность негативных климатических влияний", — сказал Федяков.