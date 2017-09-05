Укрепление рубля и хороший урожай стали причиной дефляции в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Укрепление рубля и хороший урожай стали причинами рекордной дефляции в России в августе, считает генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
"Здесь сыграли одновременно несколько факторов. С одной стороны, произошло снижение курса доллара по отношению к рублю. Рубль укреплялся, а импортный товар дешевел. С другой стороны, был рост внутреннего производства в сфере АПК, был очень хороший урожай. А в условиях жесткой борьбы с импортной продукцией производителям приходится закладывать конкурентные цены", — сказал Федяков РИА Новости.
"Подобное стечение обстоятельств не часто случается. Потенциал укрепления рубля ограничен на текущий момент. Урожай не всегда будет такой удачный, есть вероятность негативных климатических влияний", — сказал Федяков.