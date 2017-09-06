США, как всегда, намерены примазаться к победителям. Не получится

Владимир Лепехин, для РИА Новости
Курды как последний шанс Госдепа
Последняя моя статья на Ria.ru о ситуации в Сирии была написана в июне сего года и посвящена попыткам американских военных сформировать плацдарм вокруг Ат-Танфа — в районе пересечения сирийской, иракской и иорданской границ. Статья эта актуальна до сих пор, но за два с лишним месяца кое-что все же изменилось — и не в пользу США.
Во-вторых, американские и европейские политики перестали вопить о том, что Асад должен уйти, и, похоже, смирились с тем фактом, что сменить сирийский режим силой им не удастся.
В-третьих, стало понятно, что единственной опорой Госдепа в Сирии являются курды, которым янки пообещали помощь в формировании собственного государства. И именно курдов американские военные использую сегодня на полную катушку в стремлении взять Эр-Ракку, в боях за которую Пентагон применяет ту же тактику, что и в Мосуле.
Все это имело место в случае с Мосулом; но вот Эр-Ракка на северо-востоке Сирии — то место, где американские военные намерены снять уже не сливки, а сметану.
Ракка считается столицей запрещенной в России группировки "Исламское государство", и сегодня американским военным, провалившимся в проведении тысячи и одной операции против Асада, позорно проигравшим операцию по поддержке террористов в Алеппо, не сумевшими закрепиться под Ат-Танфом и не получившим особых трофеев под Мосулом, как никогда нужна победа в виде взятия Эр-Ракки.
И не важно, что это будет сделано руками курдов и ценой хладнокровного убийства сотен и тысяч невинных людей путем авиаударов американских ВВС по жилым кварталам города. Главная задача Пентагона и его политической крыши в Вашингтоне — попытаться подать в западных СМИ эту "победу" американских военных так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что именно они разгромили международный терроризм.
Автор этих строк вынужден разочаровать Госдеп: сегодня не 1945 год, и примазаться к победе российского оружия, выдав себя за победителей, уже не получится. Штаты находятся не на подъеме, они — в преддверии катастрофы.
Американцы знают, что проиграли
Поражение Америки в Сирии — не просто еще один позорный эпизод (наряду с поражением в войне с Вьетнамом, бегством из Сомали, позорными кампаниями в Ираке и Ливии, поддержкой нацистов на Украине, etc.) в истории государства, политики которого считают свою страну непревзойденной. Это самое яркое свидетельство того, что мир изменился. И в этом мире нет места для гегемонии США.
Что мы имеем в Сирии по состоянию на сентябрь текущего года?
Госдепу вряд ли удастся сохранить лицо
Российские и сирийские военные уверенно и шаг за шагом зачищают страну от террористов. На днях они освободили стратегически важный город Акербат на востоке провинции Хама, а в понедельник сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС прорвала блокаду Дэйр-эз-Зора в самом центре владений боевиков ИГ, и, таким образом, в руках последних из крупных населенных пунктов осталась только Эр-Ракка.
Многие российские эксперты считают, что вызволение Дэйр-эз-Зора из трехлетней блокады — одна из важнейших совместных побед сирийского и российского оружия, а с потерей окрестностей этого города террористы лишатся и серьезных финансовых доходов, поскольку в данном районе имеются месторождения нефти, контролируемые террористическими группировками. В такой ситуации у американских военных остается один единственный шанс сохранить лицо — закрепиться в Ракке и старательно делать вид, что они контролируют север Сирии, манипулируя курдами и остатками террористических банд.
Впрочем, лично меня не покидает ощущение, что к тому времени, когда курды возьмут-таки Ракку, Госдеп окончательно сдуется и попросту сольет в Сирии не только союзников (как он совсем недавно поступил с Катаром и Турцией), но и собственных военных. Так быстро разворачивается ситуация в мире не в пользу Вашингтона. И никакие ухищрения по отвлечению внимания публики от этого факта путем захвата российских консульств, стравливания мусульман и буддистов в Мьянме и раздувания корейской и иранской угроз Вашингтону уже не помогут.
Перелом в отношении к США наступает не только на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, в юго-восточной Азии и многих других регионах мира. Даже в контролируемой американским истеблишментом ООН все чаще задаются вопросы, адресованные Госдепу.
Полагаю, что не сегодня-завтра в ООН напомнят Вашингтону, что у США нет мандата этой организации на присутствие американских военных в Сирии. После чего встанет вопрос: а что делают американские военные во многих других странах мира в обход позиции Организации Объединенных Наций?