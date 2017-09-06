США, как всегда, намерены примазаться к победителям. Не получится

Владимир Лепехин, для РИА Новости



Курды как последний шанс Госдепа

Последние события в США (фактическое нарастание гражданского противостояния и закрытие российского консульства в Сан-Франциско) и Мьянме вытеснили с первых позиций в колонках новостей и комментариев сирийскую тему. А между тем Владимир Путин во вторник поздравил Башара Асада с очередной стратегической победой. И вообще, то, что происходит сегодня именно в этой стране, весьма показательно: расклад сил между ключевыми игроками в Сирии демонстрирует реальное положение дел в мире.

Последняя моя статья на Ria.ru о ситуации в Сирии была написана в июне сего года и посвящена попыткам американских военных сформировать плацдарм вокруг Ат-Танфа — в районе пересечения сирийской, иракской и иорданской границ. Статья эта актуальна до сих пор, но за два с лишним месяца кое-что все же изменилось — и не в пользу США.

Во-первых, сирийская правительственная армия и российские ВКС не позволили американским военным закрепиться на юго-востоке Сирии, проведя ряд контратак. В связи с чем, кстати, стало окончательно ясно, что сирийская "умеренная оппозиция" — миф, ибо там, где нет боевиков запрещенных в России радикальных исламистских группировок (а их нет на том же юге и юго-востоке Сирии), воевать с сирийскими правительственными войсками, в принципе, некому.

Во-вторых, американские и европейские политики перестали вопить о том, что Асад должен уйти, и, похоже, смирились с тем фактом, что сменить сирийский режим силой им не удастся.

В-третьих, стало понятно, что единственной опорой Госдепа в Сирии являются курды, которым янки пообещали помощь в формировании собственного государства. И именно курдов американские военные использую сегодня на полную катушку в стремлении взять Эр-Ракку, в боях за которую Пентагон применяет ту же тактику, что и в Мосуле.

Суть этой тактики заключается в том, чтобы использовать в качестве ударной сухопутной силы иракские, курдские и иные местные вооруженные формирования, самим без разбора наносить удары с воздуха по противнику, кем бы он ни был в данный момент времени, в том числе и по мирным объектам (западные СМИ об этом если и напишут, то с одобрением бомбовых ударов американских ВВС по жилым кварталам, ведь лес рубят и щепки летят "во имя демократии"), и, в-третьих, попытаться в завершение всего снять все сливки — раскрутить самих себя в западных СМИ как борцов с терроризмом и победителей.

Все это имело место в случае с Мосулом; но вот Эр-Ракка на северо-востоке Сирии — то место, где американские военные намерены снять уже не сливки, а сметану.

Ракка считается столицей запрещенной в России группировки "Исламское государство", и сегодня американским военным, провалившимся в проведении тысячи и одной операции против Асада, позорно проигравшим операцию по поддержке террористов в Алеппо, не сумевшими закрепиться под Ат-Танфом и не получившим особых трофеев под Мосулом, как никогда нужна победа в виде взятия Эр-Ракки.

И не важно, что это будет сделано руками курдов и ценой хладнокровного убийства сотен и тысяч невинных людей путем авиаударов американских ВВС по жилым кварталам города. Главная задача Пентагона и его политической крыши в Вашингтоне — попытаться подать в западных СМИ эту "победу" американских военных так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что именно они разгромили международный терроризм.

Автор этих строк вынужден разочаровать Госдеп: сегодня не 1945 год, и примазаться к победе российского оружия, выдав себя за победителей, уже не получится. Штаты находятся не на подъеме, они — в преддверии катастрофы.

Американцы знают, что проиграли

Сожалеем ли мы, что в случае, если Ракка падет, лавры победителей могут достаться американцам? Думаю, нет. Российским военным и политикам на самом деле уже все равно, что думают на Западе относительно того, кто разгромил террористов. А кроме того, главный итог сирийской войны состоит в том, что и террористы, и сирийская оппозиция, и сами американские военные и политики прекрасно знают, что США в Сирии проиграли. Уже проиграли, хотя до окончательной победы "наших" в этой войне довольно далеко.

Поражение Америки в Сирии — не просто еще один позорный эпизод (наряду с поражением в войне с Вьетнамом, бегством из Сомали, позорными кампаниями в Ираке и Ливии, поддержкой нацистов на Украине, etc.) в истории государства, политики которого считают свою страну непревзойденной. Это самое яркое свидетельство того, что мир изменился. И в этом мире нет места для гегемонии США.

Что мы имеем в Сирии по состоянию на сентябрь текущего года?

Госдепу вряд ли удастся сохранить лицо

Башар Асад устоял, Сирия остается под влиянием России, Турция практически вышла из числа вассалов США и тоже склоняется к выстраиванию союзнических отношений с Москвой. Катар, ранее финансировавший антиасадовскую оппозицию, из врага Сирии и России превратился чуть ли не в их друга, а возглавляемая США "антитеррористическая коалиция" прекратила свое существование, так и не став фактором влияния в регионе. Иран продемонстрировал абсолютное равнодушие к американским угрозам, Ирак, Иордания и Египет не собираются поддерживать Штаты в их стремлении решить свои задачи в Сирии, Израиль обратился за помощью к России (американской уже недостаточно), а сама Российская Федерация перестала согласовывать каждый свой чих с американскими политиками и военными. Это ли не многочисленные свидетельства реального поражения Госдепа на ближневосточном направлении?

Российские и сирийские военные уверенно и шаг за шагом зачищают страну от террористов. На днях они освободили стратегически важный город Акербат на востоке провинции Хама, а в понедельник сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС прорвала блокаду Дэйр-эз-Зора в самом центре владений боевиков ИГ, и, таким образом, в руках последних из крупных населенных пунктов осталась только Эр-Ракка.

© Sputnik / Мохаммад Маруф Перейти в фотобанк Указатели на город Акербат © Sputnik / Мохаммад Маруф Перейти в фотобанк Указатели на город Акербат

Многие российские эксперты считают, что вызволение Дэйр-эз-Зора из трехлетней блокады — одна из важнейших совместных побед сирийского и российского оружия, а с потерей окрестностей этого города террористы лишатся и серьезных финансовых доходов, поскольку в данном районе имеются месторождения нефти, контролируемые террористическими группировками. В такой ситуации у американских военных остается один единственный шанс сохранить лицо — закрепиться в Ракке и старательно делать вид, что они контролируют север Сирии, манипулируя курдами и остатками террористических банд.

Впрочем, лично меня не покидает ощущение, что к тому времени, когда курды возьмут-таки Ракку, Госдеп окончательно сдуется и попросту сольет в Сирии не только союзников (как он совсем недавно поступил с Катаром и Турцией), но и собственных военных. Так быстро разворачивается ситуация в мире не в пользу Вашингтона. И никакие ухищрения по отвлечению внимания публики от этого факта путем захвата российских консульств, стравливания мусульман и буддистов в Мьянме и раздувания корейской и иранской угроз Вашингтону уже не помогут.

Перелом в отношении к США наступает не только на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, в юго-восточной Азии и многих других регионах мира. Даже в контролируемой американским истеблишментом ООН все чаще задаются вопросы, адресованные Госдепу.

В частности, в Организации Объединенных Наций обеспокоены действиями США в ходе текущих боев за Эр-Ракку. По мнению координатора ООН по правам человека в Сирии Маттиаса Бенке, Вашингтон не принимает достаточных мер для предотвращения гибели мирных жителей. Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан сообщил, что в среднем в Ракке на данный момент времени ежедневно погибает 27 гражданских лиц.

Полагаю, что не сегодня-завтра в ООН напомнят Вашингтону, что у США нет мандата этой организации на присутствие американских военных в Сирии. После чего встанет вопрос: а что делают американские военные во многих других странах мира в обход позиции Организации Объединенных Наций?