Благородная экономика без доллара, и поскорее. Что начал строить БРИКС+

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Есть такой простой вопрос: каким будет и каким должен быть завтрашний мир? Завершившийся в Сямэне (Китай) саммит стран БРИКС показывает, что его участники не только говорят на эту тему, но и создают этот мир, шаг за шагом, путем проб и ошибок. Пока что делают это прежде всего в сфере, малопонятной для неспециалистов, — в мировых финансах. Ключевые итоги саммита — не в общих декларациях, а в феноменах типа "международные рейтинги нестандартных эмитентов", "второй пакет инвестпроектов", "криптовалюты" и так далее. Ключевые персонажи происходящего (помимо глав пяти членов БРИКС, то есть Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) — финансисты. И это понятно. Без ответа на вопрос "где деньги?" все пожелания насчет светлого будущего бесполезны.

В чьих руках будущее

Светлое, оно же безоблачное будущее — термин из выступления на деловом форуме в рамках саммита его хозяина, главы Китая Си Цзиньпина. Звучали также слова о предстоящем "золотом десятилетии", о "зеленой" и "синей" экономиках — это насчет сбережения энергетических ресурсов и использования потенциала морей. Или о "справедливом, благородном характере" будущей мировой экономики — эти слова принадлежат уже российскому президенту Владимиру Путину.

В этом потоке слов легко потеряться, но давайте посмотрим на суть происходящего в мире в целом. Вопрос о системном кризисе создававшейся Западом конструкции мира уже не обсуждается — кризис, если не катастрофа, слишком очевиден в тысячах мелочей или совсем не мелочей типа развала механизма управления в США и не только там. То, что так дальше нельзя, понятно всем, непонятно — как можно и нужно.

А ведь если не определить направление движения, если не сказать, каким мир должен быть, если попросту некуда двигаться, то остается лишь ждать неизбежных неприятностей.

Была альтернативная версия мира — коммунизм, — но она обрушилась. Было кое-что еще, третий вариант, называвшийся движением неприсоединения. Оно существует и сегодня, включает 120 государств. И эта штука очень похожа на БРИКС, потому что речь о государствах развивающихся — причем быстро, и хорошо понимающих, что прежний миропорядок им невыгоден. Вопрос в том, почему у ДН ничего хорошего не получалось и не получается.

В самом деле — собираются несколько десятков лидеров государств, принимают в полном согласии декларацию по множеству вопросов: от долгов развивающегося мира до борьбы с эпидемиями — читайте все. Читают. И только. Так год за годом. Да, еще предлагают переориентировать мировые экономические связи по принципу "Юг-Юг", то есть торговать больше друг с другом, чем со странами Запада. Но это все равно не выходит.

БРИКС, в принципе, делает то же самое (включая поощрение деловых связей стран-членов друг с другом) и декларации принимает на каждом саммите. Разница в том, что пять наиболее крупных экономик незападного мира вдобавок стараются переделать мировую финансовую систему, в которую все упирается.

Где деньги взять

На саммите в Сямэне главным героем оказался созданный БРИКС в 2014 году Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае. При прежней (пока существующей) мировой финансовой системе было только два ключевых механизма, поддерживающих валюты развивающегося мира и дающих деньги на развитие: Международный валютный фонд и Всемирный банк. Страны БРИКС начали с того, что совместно попытались увеличить свои квоты — то есть и права голоса — в этих структурах, приведя их в соответствие со своей выросшей долей в мировой экономике. И уменьшить квоты прежних хозяев мира. До сих пор пытаются. Но параллельно создают альтернативные, свои финансовые механизмы, причем уникально быстро.

Новый банк выдал пока кредитов странам БРИКС на различные проекты на 2,9 миллиарда долларов, сейчас обсуждается второй пакет — 2,5 миллиарда. Что не впечатляет на фоне объемов кредитования Всемирным банком (почти 60 миллиардов за год). Но банки быстрее не растут. Интереснее другое — находящиеся в работе планы получить международный рейтинг для банка, что позволит привлечь к его работе множество прочих государств. Работать, кроме того, и без доллара, в национальных валютах. Выпустить собственную криптовалюту БРИКС. И многое другое, сотни идей, и все потихоньку исполняются.

Что все это означает: вспомним санкции против России в 2014 году. Самые опасные из них имели отношение к мировым финансам, твердо находящимся в руках прежних хозяев мира. Альтернативная система БРИКС снимает эту угрозу. И не только для России — вспомним, что санкциям подвергались в разные эпохи и Индия, и Китай… Сейчас проблема только в том, успеет ли "альтернатива" сложиться до ожидаемых новых потрясений мировых финансов, где "хозяин доллара" — США — должен уже 20 триллионов и пирамида растет.

Особенность ситуации в том, что новую мировую экономическую систему приходится строить в рамках существующей (получать упомянутые международные рейтинги и так далее). Проще было бы возвести в чистом поле какую-то конструкцию с нуля, но в жизни так не бывает, хотя бы из-за того же вопроса — где деньги и что такое деньги, как они называются.

Итак, без ответа на вопрос "где деньги взять" разговоры о светлом будущем бесполезны. Но все же какое оно, это будущее? Где альтернатива?

Посмотрим, какое будущее чуть не наступило у нас после развала коммунизма в конце 80-х. Корпоратократия в унифицированном мире потребителей, где даже национальные правительства утрачивают значение — только громадные корпорации. В том числе корпорации информационные, подвергающие массы населения жуткой обработке мозгов (мы сейчас только это и наблюдаем), скручивающие людей в бараний рог "политкорректности" — ни наций, ни культур, у всех "универсальные ценности" — коммунизму такой размах и не снился.

А БРИКС идет другим путем. Это альянс разных — разных цивилизаций, культур, политических систем. Боюсь ошибиться, но что вообще отсутствовало, не упоминалось на саммите, так это общие ценности для всех граждан этих пяти государств. Сравнение существующих, разговор о них — другое дело.

Эта разность была аксиомой для основоположников БРИКС с самого начала. Вот, например, индийцы и китайцы — нет двух более непохожих народов.

Более того, минувшим летом эти страны чуть не втянулись в войну из-за их спорной и плохо обозначенной границы в Гималаях. И что же — накануне саммита конфликт волшебным образом был урегулирован, да еще так, что каждая сторона может заявить о своей моральной победе. Почему так? Потому что образ приемлемого будущего, который в БРИКС создается коллективно, важнее склок настоящего.