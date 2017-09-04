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Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены

13:4604.09.2017
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, ПольшаПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В пятницу один из депутатов польского Сейма заявил о необходимости получения репараций от России. Неделей ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что поляки могут потребовать репарации и от Германии — за ущерб, нанесенный им в ходе Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Польша заявила о своем праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну‍
Польские политики, похоже, не понимают, что путь, которым пошла Польша, не только не эффективен — эта страна может быть серьезно наказана ведущими мировыми игроками. К сожалению, польские элиты не вынесли уроков из итогов Второй мировой войны, когда лишь упорство советских людей позволило Польше сохраниться в качестве независимого государства после оккупации ее гитлеровцами. Напротив: сегодня польские элиты делают все для того, чтобы уподобиться Украине — стране, которая вот-вот будет раздавлена разгоняющимися катками нового передела мира.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоенный парад в освобожденной от фашистской оккупации Варшаве
© РИА Новости
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Военный парад в освобожденной от фашистской оккупации Варшаве

Мировой политический процесс — не абстракция. Он представляет собой совокупность противостояний и конфликтов, периодически перерастающих в войны между субъектами мировой политики, которые можно подразделить на три основных типа: сверхдержавы, региональные державы и прочие государства локального значения.

Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде оценили перспективы получения Польшей военных репараций от России
До упразднения Советского Союза первые были представлены СССР и США, в 90-е годы Россия превратилась в страну трансрегионального (что-то среднее между региональной и мировой державой) уровня, а теперь к статусу сверхдержавы подтянулся Китай, обогнавший по объему ВВП Соединенные Штаты.

Барак Обама выдал желаемое за действительное, когда в отместку за воссоединение Крыма с Россией (а по планам Госдепа после захвата прозападными нацистами Киева Крым должен был достаться американским военным) обозвал РФ региональной державой. На самом деле в 2014-2015 годах Россия вновь уверенно вошла в разряд держав мирового уровня, по крайней мере по военно-политическим параметрам.

К этому же времени мировой квазидержавой вне всякого сомнения стал и Евросоюз — Соединенные Штаты Европы. В число ведущих мировых игроков (помимо США, ЕС, России и Китая) вот-вот войдет и Индия.

Бразилия не успела войти в этот новый клуб мировых держав, так как не удержала курс на суверенитет: в мае прошлого года здесь был совершен проамериканский госпереворот, после чего в Бразилию вошли транснациональные компании, приступившие к захвату ее сырьевых ресурсов.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Меркель продолжает развод и начала раздел имущества
В схожей ситуации находится сегодня и Япония: высочайший уровень технологического развития не гарантирует участия этой страны в мировых делах — слишком высок уровень ее зависимости от США.

Впрочем, сверхдержавы и начало нового передела мира ими — предмет особого разговора. В данной статье я хочу обратить внимание на те страны регионального значения, что настойчиво стремятся попасть в разряд сверхдержав, не имея для этого надлежащих оснований.

Речь идет прежде всего о Польше и Турции — веками претендующих на статус великих держав, но неоднократно битых соседями, в первую очередь именно из-за неадекватных амбиций своих элит.

Политики этих стран не осознают, что, находясь в цивилизационном пограничье, весьма опасно идти на поводу у своих постимперских амбиций. Рано или поздно они приводят названные страны к краху. И если амбиции турецких элит еще как-то объяснимы (бывшая Османская империя имеет великую историю, это самое мощное государство в центральной Евразии, по-прежнему контролирующее Константинополь и средиземноморские проливы), то амбиции Польши не вызывают ничего, кроме недоумения.

По Польше, как известно, проходят границы между российской и европейской цивилизациями, между православными и католиками. Польские элиты, считая себя этакой славянской шляхтой, одновременно комплексуют по поводу того, что для западноевропейцев они люди второго сорта, а потому обречены на вечные метания между Россией и Германией. Соответственно, лекарство от своей шизофрении поляки находят в ориентации на англосаксов: это позволяет им — исключительно в своих иллюзиях — как бы подняться и над русскими, и над немцами.

Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Раде требуют от правительства разработать план вступления в ЕС и НАТО
Осознание того факта, что Польша (в лице Речи Посполитой) когда-то владела частью Украины, Белоруссии и Литвы, а однажды чуть было не захватила российский престол, порождает у политиков этой страны зуд неудовлетворенного величия. Цена же этого зуда всякий раз довольно высока: Польша была не только четырежды разделена и неоднократно унижаема своими соседями — в мире нет, пожалуй, ни одного народа, который бы с уважением относился к полякам.

Лично у меня нет никаких сомнений в том, что Польшу ждет не великое будущее (у окраины Европы нет для этого никаких объективных оснований), но судьба прибалтийских республик или даже соседней Украины.

Сегодня польская экономика почти полностью захвачена германскими и американскими компаниями, но завтра — если Польша будет продолжать злить Германию и Россию — мирная деградация этой страны вполне наверняка закончится как минимум политической и экономической изоляцией со стороны соседей.

Иное дело Турция.

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог прокомментировал решение Европарламента по Турции
С одной стороны, эта держава, как и Польша, в течение нескольких веков вела борьбу за региональное влияние с русскими, но делала она это по собственному велению, а не по хотению Ватикана — как это было в случае с Польшей. С другой стороны — и она была неоднократно бита за свою имперскую спесь. Так, опираясь в борьбе с Российской империей на Англию и Францию, эта страна была в итоге обманута традиционными союзниками. По итогам Первой мировой войны Турция была оккупирована именно Францией и Великобританией и разделена на части, после чего и кончилась как империя.

Благодаря первому президенту Турции (избран в 1923 году) Мустафе Кемалю Ататюрку, эта страна совершила рывок в своем развитии и во время Второй мировой войны смогла отстоять свой нейтралитет.

© AFP 2017 / Ozan KoseФлаг Турции с портретом Мустафы Кемаля Ататюрка
© AFP 2017 / Ozan Kose
Флаг Турции с портретом Мустафы Кемаля Ататюрка

Увы, в 1952 году американцы заставили Турцию вступить в НАТО. И сегодня это государство фактически разрывается на три части, заставляя руководство страны балансировать между США и НАТО с одной стороны, исламистскими радикалами — с другой и необходимостью выстраивания эффективных экономических и политических отношений с имманентными союзниками (Россией и Ираном) — с третьей.

Батальон НАТО в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Организация Североатлантического договора (НАТО)
Вероломство США, попытавшихся летом 2016 года руками турецких пронатовских военных осуществить в Турции прозападный госпереворот, вторичность Евросоюза и растущая опасность для турецкой государственности усиления радикального исламизма и национализма объективно подталкивают Реджепа Эрдогана к выработке нового внешнеполитического курса, опирающегося на укрепление союза с соседними государствами не западной ориентации.

© AFP 2017 / Ozan KoseТурецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 2016 год
© AFP 2017 / Ozan Kose
Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 2016 год

Действительно, продолжать рваться в ЕС и заигрывать с НАТО — прямой путь к очередному витку разрушительных противоречий в турецком обществе, к тому, чтобы оказаться страной, в очередной раз раздавленной жерновами соседних цивилизаций.

Турецкие элиты уже осознают, что самый верный путь сегодня — это возвращение страны к собственному народу и своим внутренним проблемам. Но такой путь требует отказа от внешнеполитических амбиций. Нужно признать, что Турция никогда не станет лидером исламского мира, ибо арабы — не турки, Мекка — не в Турции, шииты — не сунниты, и почти полмиллиарда мусульман живет в недоступных для турецкого влияния Индонезии и Пакистане. Тем более Турция не станет ровней Германии, а Вашингтон не может быть партнером Анкары по определению… А вот в ЕАЭС двери для Турции открыты. Россия уже является одним из ведущих партнеров Турции; вместе же эти страны (вкупе со странами ЕАЭС, Ираном, Сирией, etc.) могут стать истинными хозяевами Центральной Евразии.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Юридически ущербно: эксперт прокомментировал требования Варшавы к Берлину
Аналогичным образом могут быть решены и проблемы Польши. Ее перспективы целиком и полностью зависят от укрепления добрососедства и с Россией, и с Германией.

Осознание турецкими, польскими, украинскими, грузинскими, прибалтийскими и иными элитами стран межцивилизационного пространства того факта, что сегодня начинается новый передел мира, особенно важно, уже поскольку в новом мире не будет монопольного господства США и главными средствами для выживания "пограничных" государств в этот сложный период становятся скромность, нейтралитет и разворот элит в сторону решения внутренних проблем своей страны.

 

 

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