В Польше хотят получить репарации от России по договору вековой давности

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ян Мосиньский заявил, что Варшава вправе требовать репараций от России на основании Рижского мирного договора (1921), завершившего Советско-польскую войну.

По словам парламентария, России как "законному наследнику" СССР следует задуматься о выплате 30 миллионов рублей золотом польской стороне. Именно такая сумма репараций зафиксирована в мирном соглашении.

С Мосиньским солидарен заместитель министра юстиции Польши Патрик Який. "Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — заявил он.

"Национальные комплексы"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у Варшавы нет никаких прав на репарации, а польская элита поражена "национальными комплексами".

"Никаких репараций от России Польша не получит. Никаких прав на репарации у нее нет. Ей даже не стоит начинать эту заранее проигранную партию", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

"Нулевые перспективы"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также исключил возможность удовлетворения требований, предъявленных депутатом сейма.

"Перспективы подобных требований от нас абсолютно нулевые", — заявил сенатор. По его словам, на фоне такой риторики возникает вопрос, как можно оценить жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение страны от фашистской оккупации. "Польша никогда не сможет за это расплатиться", — сказал Джабаров.

Он также указал на то, что после подобных выпадов Москва может потребовать компенсаций за события 1612 года, когда польские войска "вторглись в Россию и сидели в Кремле". "Их заявления — бред, абсолютно тупиковый путь", — заявил политик.

Границы Польши

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, что Москве не следует реагировать на заявление польских политиков. "Если вы говорите об официальных заявлениях властей России, я не думаю", — ответил Новиков на вопрос, нужно ли Кремлю комментировать идею депутата сейма.

"Даже если у них финансовые трудности, то пускай они решают эти финансовые трудности какими-то другими способами. Польские политики все время ищут способ оказаться на виду внутри страны и за рубежом", — отметил российский парламентарий. Он также подчеркнул, что Варшаве не следует забывать о роли Советского Союза в формировании границ страны.

"Именно благодаря Советскому Союзу, его позиции на Потсдамской, в частности, конференции, во взаимоотношениях с союзниками при обустройстве послевоенного мира Польша получила те границы, которые она имеет сегодня", — заявил Новиков.

Рижский договор

Рижский мирный договор между РСФСР, УССР, БССР и Польшей был заключен 18 марта 1921 года. С его ратификацией завершилась советско-польская война (1919-1921).

Документ устанавливал государственные границы, обязывал стороны не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и предусматривал переговоры о заключении торговых соглашений. Кроме того, в соответствии с договором Москва обязалась выплатить Польше 30 миллионов золотых "за вклад в хозяйственную деятельность Российской империи".

В дальнейшем советская сторона отказалась от репараций, обосновав решение тем, что Варшава поддерживает деятельность антисоветских группировок на своей территории, не выполняет обязательств по содержанию военнопленных и нарушает положения договора о национальном равенстве.

Репарации от Германии

Варшава хочет добиться репараций не только от Москвы, но и от Берлина. Так, в августе премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на компенсацию от ФРГ, которая, по ее словам, будет служить "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Идею премьера поддерживает министр национальной обороны Антони Мачеревич и вышеупомянутый депутат сейма Ян Мосиньский.

В ответ на требования Варшавы в Берлине заявили, что не планируют обсуждать тему выплат с польскими властями. "Вопрос немецких репараций Варшаве был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне", — сказал заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.