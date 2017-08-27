Секонд-хенд НАТО для "младоевропейцев"

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
На Западе снова и снова говорят о защите стран Восточной Европы от "российской агрессии", о новых угрозах, о натовской "стратегии обороны и устрашения", об укреплении восточного фланга альянса."мировых зол"?
Оказывается, может. Страны Балтии, к примеру, имеют значительные морские границы и традиции, более 13 лет состоят в НАТО, однако на фоне Балтийского флота России военно-морские силы Латвии, Литвы и Эстонии выглядят как прозрачная стая москитов. Причем боевой состав национальных военно-морских сил представлен преимущественно дряхлыми, когда-то списанными кораблями старших партнеров — Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других.
Блеск и нищета восточного фланга
Самыми представительными в странах Балтии считаются ВМС Латвии — это 18 кораблей постройки 80-х годов прошлого века: минных тральщиков типа "Tripartite" (совместный проект Франции, Бельгии и Голландии), сторожевых катеров типа "Storm", патрульных катеров типа KBV. Впрочем, в 2011-м у Латвии появился первый новый сторожевой катамаран Skrunda. Фактически безоружный, но к этому аспекту мы еще вернемся.
Военно-морские силы Литвы имеют один малый противолодочный корабль "проекта 1124М", четыре бывших датских патрульных корабля класса Flyvefisken, один бывший норвежский патрульный катер класса "Storm" (Р32 "Скалвис"), три патрульных катера иных типов, два тральщика английской постройки (M53 и M54), один штабной корабль минно-тральных сил норвежской постройки, одно гидрографическое судно и один буксир. Всего — 12 условно боевых единиц, ведь суть боеготовности не в количестве, а в качестве. Обновление проходит неспешно.
В составе Военно-морских сил Эстонии — всего шесть корабельных единиц, но в Балтийском море старших партнеров они поддерживают как могут. Так, в феврале эстонский 58-летний корабль обеспечения A433 Wambola, который ранее был немецким тральщиком Cuxhaven, выходил в море для участия в военно-морских маневрах НАТО. Причем не в качестве военно-морского музея, а для поиска и уничтожение мин условного противника в заданном квадрате.в маневрах НАТО, проводят посильные совместные маневры в узком кругу, над которыми, порой, потешается даже килька (видео-хитом Интернета стала швартовка литовского минного тральщика LNS Kursis M54).
Порой в маленьких ВМС разгораются большие скандалы. Осенью прошлого года на борту эстонского минного тральщика "Сакала" обнаружили крупнейшую партию контрабандного алкоголя и сигарет (56 ящиков сигарет и примерно тысячу литров крепких алкогольных напитков, 300 литров вина). И командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер подал в отставку.
Условно вооруженныеBofors калибра 40 мм (времен Второй мировой) и две артиллерийские установки калибра 20 мм. В составе радиоэлектронного вооружения — навигационная РЛС, система РЭБ "Матильда", минно-поисковая гидроакустическая станция типа 193М. А для поиска мин вручную на тральщике находится команда аквалангистов-минеров (камикадзе), которым в помощь выделены два автономных подводных аппарата нейтрализации мин (французского производства 1980-х годов). Вероятно, основная боевая задача прибалтийских аборигенов — вручную расчистить фарватер от мин для "белых людей" НАТО.
Не менее интересен и сторожевой катер типа Storm, такие строили в Норвегии в начале 1960-х. Катер имеет водоизмещение 100 тонн, длину 36 метров и ширину 6 метров. Два дизельных двигателя общей мощностью 6000 л.с. обеспечивают скорость хода до 32 узлов (до 60 км в час). Экипаж 19 человек. В частности, литовский Storm под именем P33 Skalvis (он же Steil P969) построен в 1967 году, немало потрудился в родных норвежских ВМС, снят с вооружения в 2000-м, списан и продан балтийскому союзнику.
Для понимания общей картины, к 2000 году все 19 катеров Storm вывели из боевого состава ВМС Норвегии, и семь из них (после демонтажа ракетного оружия) передали Латвии (3 катера), Литве (3 катера) и Эстонии (1 катер). С датскими патрульными катерами "Флювефискен" — примерно та же история.
Поскольку всем на Западе давно известно, что "Россия готовится к противостоянию с НАТО в балтийском регионе", изношенное вооружение прекрасно подчеркивает отношение Брюсселя к балтийским союзникам, как к "братьям меньшим" или неизбежным (сопутствующим) жертвам глобального процесса.