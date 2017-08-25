Польский премьер призвала НАТО готовиться к новым угрозам

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. НАТО должна продолжать адаптацию к новым угрозам, заявила премьер Польши Беата Шидло на пресс-конференции после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Варшаве.

Шидло отметила, что адаптация НАТО к новым угрозам была существенной темой переговоров. "Российско-белорусские маневры (учения "Запад-2017"), угрозы, связанные с терроризмом, говорят, что мы должны продолжать процесс адаптации", — заявила она.

При этом премьер Польши отметила, что ее страна будет "активным и лояльным" партнером Альянса.

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих 14-20 сентября на территории Белоруссии белорусско-российских учений "Запад-2017". Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017".

Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

При этом Столтенберг заявлял, что НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017".