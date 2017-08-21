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На прекращение выдачи виз в США: Россия должна ответить быстро и сильно

15:5521.08.2017
(обновлено: 16:06 21.08.2017)
446185
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосольство США в Москве. 21 августа 2017Посольство США в Москве. 21 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Колясников, для РИА Новости

Так сложилось, что остающимся в России после сокращения 450-ти американским дипломатическим работникам никак не получается выкроить время на такой важный элемент, как выдача виз, в том числе и рабочих: "США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России", сообщили в американском посольстве. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", сообщается на сайте посольства в Москве. Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается "на неопределенный срок". Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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США просчитались, "наказывая" Кремль визовыми ограничениями, заявил Пушков

Если данную меру дополнить усложнением процедур, бюрократией, то мало того что для получения визы в США придется ехать в Москву, так еще не факт, что удастся обойтись одним днем, а это влечет за собой существенные как финансовые, так и временные затраты. Сами понимаете, как это отразится на россиянах, имеющих в США бизнес-интересы или предприятия.

И речь не только о бизнесе россиян в США. Так, многие рейсы в Латинскую Америку опять же идут через Штаты. Учитывая отсутствие в американских аэропортах транзитных зон, здесь нужна виза.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Депутат: ограничение выдачи виз США не затронет большинство россиян
Проще говоря, Штаты ответили шантажом на российские зеркальные дипломатические меры с приведением численности дипломатического корпуса Америки в соответствие с российским на их территории.

Первый же вопрос, который приходит в голову: а чем конкретно занимаются дипломаты США, если им банально некогда выдавать визы? Данную волнующую тему мы с вами уже разбирали: ничем хорошим. Даже краткий список проводимых ими в России мероприятий вызывает оторопь.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска у входа в здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска у входа в здание посольства США в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров отреагировал на решение США прекратить выдачу виз белорусам в России
Получается, что вступивший на днях в должность новый генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер вместе со своей командой продолжат этот мрачный перечень и в разы усилят активность, раз с них сняты весомые обязанности по выдаче виз.

Ответ на классическое "что делать?", на мой взгляд, тут очевиден.

Учитывая обширнейшие интересы американского бизнеса в России (нет смысла даже конкретные отрасли называть, они присутствуют практически во всех значимых отраслях), лучшее — это зеркальные меры в полном соответствии с исторически сложившимися дипломатическими традициями.

"Это, конечно, демарш. Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально", — заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости слова сенатора. Так он отреагировал на заявление американского посольства, выпущенное в понедельник, 21 августа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров назвал действия США попыткой вызвать недовольство россиян властью
Надо понять и принять, что США понимают только язык силы и никакой другой. Лояльность и попытки найти компромисс — без исключений трактуются как слабость и повод для усиления давления. Лучший пример тут — отказ России отвечать на высылку в декабре 2016 года 35 российских дипломатов и ограничение доступа к недвижимости. Что последовало в дальнейшем? Правильно, Соединенные Штаты отдельно предупредили, примерно через полгода, что ответную реакцию будут считать не ответной реакцией, а новым вызовом, на который нужно отвечать. То есть Россию лишили даже права на самозащиту.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий рассказал, по кому ударит ограничение выдачи американских виз
Уверен, в кулуарах Кремля будет звучать немало призывов к примирению и толерантности, но важно помнить следующее:
толерантность — это не только социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, заключающуюся в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. В медицине этим понятием обозначается снижение сопротивляемости организма и ослабление иммунологической реакции организма на введение в него инородных генов.

Так что ответ России на американский демарш должен быть быстрым и как минимум симметричным. Хотя последнее необязательно — можно и помощнее вдарить. А может быть, и нужно.

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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Макар Калашников
Потдерживаю на все 100...%
16:16
21.08.2017
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