На высылку дипломатов: какие будут последствия и кому станет хуже

Сергей Колясников, для РИА Новости

Главная новость последних дней — безусловно, поддержанная В. В. Путиным реакция МИД России на очередной вал антироссийских санкций. То есть приведение численности американских дипломатов на территории России к объективному и справедливому знаменателю — численности российских дипломатов в Штатах, а это 455 человек. Как так вышло, что в условиях десятилетий давления США на Россию численность их дипломатического корпуса у нас втрое превышала численность нашего у них, уже второй вопрос.

Сейчас мне бы хотелось на примере Свердловской области объективно показать, чем, среди прочего, занимались наши западные "друзья и партнеры". Так уж вышло, что в процессе своего информационного хобби в виде блога я провожаю на звездно-полосатую родину уже второго консула США в Екатеринбурге — Маркуса Микели (первым был Отто Маерссен). Так давайте же пробежимся по вехам их присутствия на Урале:

— Апрель 2014-го, разгар украинского Майдана, консул США Отто Маерссен в Екатеринбурге присутствует на собрании сторонников Майдана, при этом, в нарушение международной конвенции, МИД России не был предупрежден о встрече с сотрудниками оппозиционных организаций. Участники собрания выражали поддержку сторонникам Евромайдана, оправдывали украинских националистов, осуждали действия России в Крыму, заявляя, что "русские — агрессоры, которых можно остановить только военной силой". Источник.

— Июль 2014-го. Встреча Отто Маерссена с исламским сообществом Урала, но здесь стоит отметить присутствие сторонников радикального ислама. По сути, установление неформальных контактов, опять-таки несоответствие общепринятым дипломатическим нормам поведения. Источник.

— Август 2014-го. Консул США Отто Маерссен выступил с антироссийской речью перед чиновниками Екатеринбурга. Видеозапись. Ситуация была настолько вопиющей, что отреагировал даже Дмитрий Рогозин.

© Facebook Пост в аккаунте социальной сети Facebook © Facebook Пост в аккаунте социальной сети Facebook

— Сентябрь 2014-го. Активизация обменных программ, работа со школьниками, но к этому мы еще вернемся.

— Октябрь 2014-го. Уже после успешного переворота на Украине — в Екатеринбурге проходит конференция по организации "оранжевых революций" (технологии Soft Power), причем на базе государственных учреждений, за государственный счет и… с приглашением "специалистов" с Украины, с реальным опытом, что называется. Подборка и скриншоты со списками участников — здесь.

— Ноябрь 2014-го. Продолжение работы с вузами и развитие обменных молодежных программ, несмотря на осложнение отношений России и США из-за Украины. Источник . Параллельно тепло и лично поздравляет уже закончивших обучение в США участников обменных программ, о проценте оппозиции среди них догадаетесь сами. Источник

— Декабрь 2014-го. Вечеринки дома у консула — разумеется, с представителями оппозиции, сторонниками Уральской республики, соратниками Навального, причем никто этого не скрывает (к слову, это не единственный формат встреч).

— Февраль 2015-го. В Екатеринбург прибывает на постоянную работу Тим Тиммонс, крайне закрытый для соцсетей и СМИ человек, по слухам — специалист по отлаживанию связей с элитами, с серьезным опытом работы в Ираке и Афганистане.

— Апрель 2015-го. Прибытие в Екатеринбург и закрытая встреча с мэром Ройзманом посла Джона Теффта.

© Facebook Фрагмент прибытия посла Джона Теффта в Екатеринбург © Facebook Фрагмент прибытия посла Джона Теффта в Екатеринбург

© Twitter Пост Eвгения Ройзмана в Twitter © Twitter Пост Eвгения Ройзмана в Twitter

— Июль 2015-го. После приезда Джона Теффта Отто Маерссен уходит в отставку. По слухам — досрочно. Источник. Ниже вы увидите резкое обострение риторики начиная с этого момента.

— Июль 2015-го. Официальный твиттер посольства США в России: "Неизбежная смена режима в РФ".

© Twitter Пост на странице Посольства США в РФ в Twitter © Twitter Пост на странице Посольства США в РФ в Twitter

— Октябрь 2015-го. Это тоже не Урал, это Москва, и действует сам посол США Джон Теффт. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сегодня посол Штатов в Москве Джон Теффт разослал ряду СМИ информацию о том, что якобы жертвами операции России в Сирии стали мирные жители. Как отметила Захарова, Теффт сослался на британскую группу по наблюдению за правами человека в Сирии. Захарова отметила, что такая рассылка проходит на фоне готовящейся встречи в Вене. "Настоящие агитки, по-другому я их назвать не могу", — сказала Захарова. Источник.

…Ладно, возвращаемся к Уралу.

Новый консул США Маркус Микели работу в регионе начал очень активно.

— Октябрь 2015-го. В Екатеринбург прибыла Кейтлин Кавалек, заместитель Виктории Нуланд, с целью закрытой встречи с предпринимателями, но ситуацию предали огласке ( видео ) . Сообщения в СМИ — раз

— Октябрь 2015-го. Екатеринбург посетил пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс для проведения закрытого брифинга, о содержании которого, конечно же, присутствовавшим распространяться нельзя. Аудиозапись.

— Ноябрь 2015-го. В квартире нового консула США в Екатеринбурге Маркуса Микели Джон Теффт проводит закрытую встречу с участниками запрещенной обменной программы FLEX. Источник. Содержание встречи осталось неизвестным, официальных комментариев от Теффта не было.

— Декабрь 2015-го. Закрытая встреча консула США Маркуса Микели с местными депутатами. Видео.

— Февраль 2016-го. В Екатеринбург прибывает помощница Джона Теффта Линн Трейси: закрытые встречи с бизнесменами, передвижение по городу на тонированных машинах без номеров и тому подобное. Источник

— Май 2016-го. Уже Маркус Микели активизирует обменные программы. Оренбург. Источник. Обострение отношений между США и Россией, как видите, не помеха.

— Сентябрь 2016-го. Организованная консульством США выставка для школьников на Урале "Тюремные будни России". Фото.

Начиная с этого момента — возможно, из-за обеспечиваемой нами огласки в отношении проводимых консульством США мероприятий — о Маркусе Микели ничего не было слышно вплоть до его тихой отставки.

© Facebook Пост в аккаунте социальной сети Facebook © Facebook Пост в аккаунте социальной сети Facebook

…А теперь, собственно, подведем черту. Заметьте, я, за двумя исключениями, описал только происходящее на Урале. Вспомните паломничества оппозиции в московское консульство, вспомните кружение дипломатов США на выборах оппозиции в Москве и регионах.

В Сети уже появились заламывания рук и стенания на тему "зачем высылать дипломатов".

Мой ответ — чтобы всего вышеперечисленного было в разы меньше. Это как минимум. Если это произойдет, если американцы реально будут высланы (заметьте, вполне объективно — их будет столько же, сколько наших в Америке), то и говорить не о чем, это геополитическая победа.

Поздно, конечно. Но лучше поздно, чем никогда.