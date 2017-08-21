Владимир Путин в Коктебеле и справедливый дух "нашего Крыма"

Владимир Лепехин, для РИА Новости



Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Крым посетил Международный джазовый фестиваль в Коктебеле, основателем которого является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а само агентство вот уже несколько лет принимает активное участие в организации работы пресс-центра фестиваля.

Двадцатого августа, в кульминационный день Koktebel Jazz Party (KJP), во время очередной музыкальной паузы ведущие фестиваля, известные журналисты и представители ВГТРК Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева, представили публике нового высокого гостя — тоже "большого любителя музыки, но прежде всего президента России".

После этого представления на сцену под бурные аплодисменты зрителей и к их удивлению (подобный пункт в программе фестиваля не значился) вышел сам Владимир Путин.

Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил музыкантов и организаторов Jazz Party. "Вот уже 15 лет, с 2003 года, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. В этом году приехало десять замечательных коллективов, музыкальных джазовых коллективов, наших друзей", — отметил президент. После чего глава государства спустился в зал, став одним из рядовых зрителей.

Открытие юбилейного Международного джазового фестиваля в Крыму должно было состояться 18 августа, в День Преображения, но минут за двадцать до предполагаемого открытия KJP на Коктебель и все южное побережье Крыма обрушился многочасовой ливень, который смыл музыкантов и зрителей с основной площадки.

© Фото : Алексей Блинов Ливень в Коктебеле, Крым © Фото : Алексей Блинов Ливень в Коктебеле, Крым

Самые стойкие любители джаза вынуждены были переместиться под шатер пресс-центра, и таким образом организаторы KJP изменили формат первого дня фестиваля, превратив его, по сути, в вечер камерной музыки.

Собственно открытие Koktebel Jazz Party состоялось в итоге 19 августа, обрадовав жителей и гостей полуострова запуском трехдневного праздника музыки и фейерверка света, а также присутствием среди зрителей российских звезд — тележурналистов, актеров, политиков, а в кульминации фестиваля — еще и главы России.

Первыми на сцену фестиваля вышли джазмены из Нового Орлеана (США), что многие комментаторы праздника оценили как своеобразный ответ Крыма на американские санкции в отношении России. Замечу в связи с этим мнением, что американские и другие зарубежные музыканты вряд ли разбираются в геополитике, а кое-кто из них наверняка имеет смутное представление о санкциях и иных актуальных для россиян проблемах. Практически все участники KJP прибыли в Коктебель по личному приглашению Дмитрия Киселева. Аналогичным образом — благодаря личным дружеским отношениям — из года в год посещают Крым музыканты из многих других стран мира.

С моей точки зрения, нет, пожалуй, более аполитичного и вместе с тем интернационального жанра в современном искусстве, чем джаз. Об этом же, кстати, сказал в своем выступлении со сцены фестиваля Владимир Путин. "Музыка — это такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил он.

Все это так. В Коктебеле никто не задает вопросов о гражданстве или национальности участников праздничных мероприятий. И все же начиная с 2014 года KJP становится все патриотичнее и патриотичнее, ведь над ним, наряду с духом интернационализма и международного братства джазовых музыкантов, все отчетливее витает вольный дух Русского мира — или, как заметил один из журналистов, справедливый дух "нашего Крыма".

Этот дух пронизывает сегодня практически все мероприятия, так или иначе проходящие в Коктебеле.

К примеру, в этом году Koktebel Jazz Party проходил параллельно — методом телемоста — и в близком каждому россиянину Ереване. В ходе KJP состоялся сеанс связи и с Артеком — международным детским лагерем, восстановленным новым правительством Крыма после двух украинских десятилетий разрухи и запустения.

Серьезная международно-патриотическая программа была в этом году в Коктебеле и у Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и его международной инкарнации — Международного интеллектуального клуба Zinoviev.

Программа эта началась с вручения Дмитрию Киселеву премии международного фестиваля "Арте-Зиновьев" (который проходит с этого года в Италии) — за его вклад в мировое музыкальное искусство и в честь 15-летия со дня учреждения Международного джазового фестиваля в Коктебеле.

Двадцатого августа в пресс-центре фестиваля состоялась пресс-конференция представителей клуба: его сопредседателя Ольги Мироновны Зиновьевой, депутатов Государственной думы России Сергея Железняка и Светланы Журовой, советника президента РАН Светланы Поповой и автора этих строк. После чего в одном из коктебельских отелей провели круглый стол на тему "Будущее России и фактор Крыма" с участием лидера общественно-политического движения Крыма "Русское единство" Елены Аксеновой и представителей крымских СМИ.

© Фото : Алексей Блинов Пресс-конференция представителей Зиновьевского клуба в Коктебеле. 20 августа 2017 © Фото : Алексей Блинов Пресс-конференция представителей Зиновьевского клуба в Коктебеле. 20 августа 2017

Елена Аксенова зачитала участникам круглого стола приветствие главы республики Крым Сергея Аксенова, в котором есть такие строки: "Я вижу, как усилиями москвичей — журналистов, аналитиков, общественных деятелей — наш Крым становится одной из культурных столиц России, и считаю, что наша республика — не просто курорт и не просто один из многих рядовых субъектов Российской Федерации. К нам едут лучшие люди нашей страны: выдающиеся музыканты, писатели, актеры, политики, философы.

Они едут в Крым, потому что здесь — Русский мир, а значит — они приезжают сюда за историей, за нашей общей памятью, за нашей общей культурой, за русским и российским единением.

Вот почему так важно, чтобы у нас в Крыму обосновались ведущие интеллектуалы России и в первую очередь Международный интеллектуальный клуб "Зиновьев". Это престиж нашей республики, это наш прорыв в международное сообщество, это гарантия дальнейшего развития Крыма как важнейшего фактора развития России и ее мирового духовного лидерства".

По мнению участника круглого стола, депутата Государственной думы России Сергея Железняка, сегодня в России растет запрос на справедливость. И Крым — это то место на карте нашей страны, судьба которого есть воплощение исторической справедливости. "Нет другого такого места на планете Земля, где бы судьбу государства решили не политики, а сам народ".

В ходе круглого стола прозвучала идея учредить в Коктебеле, в дополнение к Международному джазовому фестивалю, еще и литературный фестиваль, посвященный великим русским писателям и русскому языку, связывающему многочисленные народы России и Евразии.

Действительно, нет, пожалуй, такого известного русского поэта или писателя — начиная с Александра Сергеевича Пушкина, который бы не посвятил часть своего творчества крымской земле и славной истории полуострова. Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Александр Куприн, Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Маяковский, Владимир Набоков, Константин Паустовский, Василий Аксенов — это лишь десятая часть тех великих имен, которыми могла бы гордиться республика Крым. И это мощнейший актив Русского мира, требующий заботы и приумножения.

Я уже не говорю о великой и до сих пор загадочной истории полуострова, на котором в качестве завоевателя или добропорядочного хозяина отметилась не одна цивилизация. Киммерийцы, греки, скифы, сарматы, византийцы, генуэзцы, тюрки, русские — культуры этих и многих других народов сплелись здесь в единый и мощный энергетический клубок.

Участники Зиновьевского клуба совершили поездку в город-герой Керчь, где посетили Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен и основные православные храмы города, ставшие весной 2014 года очагами крымского сопротивления сторонникам государственного переворота в Киеве. Именно здесь, в Керчи, на развалинах античного города Пантикапей и в окружении многочисленных древних артефактов, как нигде в Крыму, ощущается, как мало мы знаем о подлинной истории полуострова.

Пришло время заново открывать историю Крыма и России — и не для того, чтобы переписать нашу историю, но чтобы выявить, а затем сохранить каждую ее до сих пор неизвестную деталь. Крым возвращается сегодня к родным берегам не только как территория и часть русской нации, но и как важнейшая страница великой и честной российской истории.