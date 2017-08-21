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Владимир Путин в Коктебеле и справедливый дух "нашего Крыма"

14:5021.08.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Президент РФ Владимир Путин на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Крым посетил Международный джазовый фестиваль в Коктебеле, основателем которого является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а само агентство вот уже несколько лет принимает активное участие в организации работы пресс-центра фестиваля.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Двадцатого августа, в кульминационный день Koktebel Jazz Party (KJP), во время очередной музыкальной паузы ведущие фестиваля, известные журналисты и представители ВГТРК Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева, представили публике нового высокого гостя — тоже "большого любителя музыки, но прежде всего президента России".

После этого представления на сцену под бурные аплодисменты зрителей и к их удивлению (подобный пункт в программе фестиваля не значился) вышел сам Владимир Путин.

Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил музыкантов и организаторов Jazz Party. "Вот уже 15 лет, с 2003 года, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. В этом году приехало десять замечательных коллективов, музыкальных джазовых коллективов, наших друзей", — отметил президент. После чего глава государства спустился в зал, став одним из рядовых зрителей.

Открытие юбилейного Международного джазового фестиваля в Крыму должно было состояться 18 августа, в День Преображения, но минут за двадцать до предполагаемого открытия KJP на Коктебель и все южное побережье Крыма обрушился многочасовой ливень, который смыл музыкантов и зрителей с основной площадки.

© Фото : Алексей Блинов Ливень в Коктебеле, Крым
© Фото : Алексей Блинов
Ливень в Коктебеле, Крым

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский
Самые стойкие любители джаза вынуждены были переместиться под шатер пресс-центра, и таким образом организаторы KJP изменили формат первого дня фестиваля, превратив его, по сути, в вечер камерной музыки.

Собственно открытие Koktebel Jazz Party состоялось в итоге 19 августа, обрадовав жителей и гостей полуострова запуском трехдневного праздника музыки и фейерверка света, а также присутствием среди зрителей российских звезд — тележурналистов, актеров, политиков, а в кульминации фестиваля — еще и главы России.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня

Первыми на сцену фестиваля вышли джазмены из Нового Орлеана (США), что многие комментаторы праздника оценили как своеобразный ответ Крыма на американские санкции в отношении России. Замечу в связи с этим мнением, что американские и другие зарубежные музыканты вряд ли разбираются в геополитике, а кое-кто из них наверняка имеет смутное представление о санкциях и иных актуальных для россиян проблемах. Практически все участники KJP прибыли в Коктебель по личному приглашению Дмитрия Киселева. Аналогичным образом — благодаря личным дружеским отношениям — из года в год посещают Крым музыканты из многих других стран мира.

С моей точки зрения, нет, пожалуй, более аполитичного и вместе с тем интернационального жанра в современном искусстве, чем джаз. Об этом же, кстати, сказал в своем выступлении со сцены фестиваля Владимир Путин. "Музыка — это такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил он.

Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Koktebel Jazz Party: жемчужины из Нового Орлеана и Club Des Belugas
Все это так. В Коктебеле никто не задает вопросов о гражданстве или национальности участников праздничных мероприятий. И все же начиная с 2014 года KJP становится все патриотичнее и патриотичнее, ведь над ним, наряду с духом интернационализма и международного братства джазовых музыкантов, все отчетливее витает вольный дух Русского мира — или, как заметил один из журналистов, справедливый дух "нашего Крыма".

Этот дух пронизывает сегодня практически все мероприятия, так или иначе проходящие в Коктебеле.

К примеру, в этом году Koktebel Jazz Party проходил параллельно — методом телемоста — и в близком каждому россиянину Ереване. В ходе KJP состоялся сеанс связи и с Артеком — международным детским лагерем, восстановленным новым правительством Крыма после двух украинских десятилетий разрухи и запустения.

Серьезная международно-патриотическая программа была в этом году в Коктебеле и у Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" и его международной инкарнации — Международного интеллектуального клуба Zinoviev.

Программа эта началась с вручения Дмитрию Киселеву премии международного фестиваля "Арте-Зиновьев" (который проходит с этого года в Италии) — за его вклад в мировое музыкальное искусство и в честь 15-летия со дня учреждения Международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время вручения премии "Arte-z" на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время вручения премии "Arte-z" на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Двадцатого августа в пресс-центре фестиваля состоялась пресс-конференция представителей клуба: его сопредседателя Ольги Мироновны Зиновьевой, депутатов Государственной думы России Сергея Железняка и Светланы Журовой, советника президента РАН Светланы Поповой и автора этих строк. После чего в одном из коктебельских отелей провели круглый стол на тему "Будущее России и фактор Крыма" с участием лидера общественно-политического движения Крыма "Русское единство" Елены Аксеновой и представителей крымских СМИ.

© Фото : Алексей Блинов Пресс-конференция представителей Зиновьевского клуба в Коктебеле. 20 августа 2017
© Фото : Алексей Блинов
Пресс-конференция представителей Зиновьевского клуба в Коктебеле. 20 августа 2017

Елена Аксенова зачитала участникам круглого стола приветствие главы республики Крым Сергея Аксенова, в котором есть такие строки: "Я вижу, как усилиями москвичей — журналистов, аналитиков, общественных деятелей — наш Крым становится одной из культурных столиц России, и считаю, что наша республика — не просто курорт и не просто один из многих рядовых субъектов Российской Федерации. К нам едут лучшие люди нашей страны: выдающиеся музыканты, писатели, актеры, политики, философы.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Киселев рассказал, как США не пустили музыканта на Koktebel Jazz Party

Они едут в Крым, потому что здесь — Русский мир, а значит — они приезжают сюда за историей, за нашей общей памятью, за нашей общей культурой, за русским и российским единением.

Вот почему так важно, чтобы у нас в Крыму обосновались ведущие интеллектуалы России и в первую очередь Международный интеллектуальный клуб "Зиновьев". Это престиж нашей республики, это наш прорыв в международное сообщество, это гарантия дальнейшего развития Крыма как важнейшего фактора развития России и ее мирового духовного лидерства".

По мнению участника круглого стола, депутата Государственной думы России Сергея Железняка, сегодня в России растет запрос на справедливость. И Крым — это то место на карте нашей страны, судьба которого есть воплощение исторической справедливости. "Нет другого такого места на планете Земля, где бы судьбу государства решили не политики, а сам народ".

В ходе круглого стола прозвучала идея учредить в Коктебеле, в дополнение к Международному джазовому фестивалю, еще и литературный фестиваль, посвященный великим русским писателям и русскому языку, связывающему многочисленные народы России и Евразии.

Koktebel Jazz Party: живые легенды и настоящий джаз
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрограмму второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКак отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.Музыкант Александр Бриль во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий Смоленские бриллианты на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.Музыкант Александр Зингер во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) во время посещения Коктебельской школы №1. Справа – директор школы Сергей Жирадков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНакануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.Музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков на пресс-конференции участников коллектива Brill Family в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
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Действительно, нет, пожалуй, такого известного русского поэта или писателя — начиная с Александра Сергеевича Пушкина, который бы не посвятил часть своего творчества крымской земле и славной истории полуострова. Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Александр Куприн, Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Маяковский, Владимир Набоков, Константин Паустовский, Василий Аксенов — это лишь десятая часть тех великих имен, которыми могла бы гордиться республика Крым. И это мощнейший актив Русского мира, требующий заботы и приумножения.

Я уже не говорю о великой и до сих пор загадочной истории полуострова, на котором в качестве завоевателя или добропорядочного хозяина отметилась не одна цивилизация. Киммерийцы, греки, скифы, сарматы, византийцы, генуэзцы, тюрки, русские — культуры этих и многих других народов сплелись здесь в единый и мощный энергетический клубок.

Участники Зиновьевского клуба совершили поездку в город-герой Керчь, где посетили Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен и основные православные храмы города, ставшие весной 2014 года очагами крымского сопротивления сторонникам государственного переворота в Киеве. Именно здесь, в Керчи, на развалинах античного города Пантикапей и в окружении многочисленных древних артефактов, как нигде в Крыму, ощущается, как мало мы знаем о подлинной истории полуострова.

Пришло время заново открывать историю Крыма и России — и не для того, чтобы переписать нашу историю, но чтобы выявить, а затем сохранить каждую ее до сих пор неизвестную деталь. Крым возвращается сегодня к родным берегам не только как территория и часть русской нации, но и как важнейшая страница великой и честной российской истории.

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