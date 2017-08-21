Почему на московской бирже перестали торговать гривной

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Самая большая проблема нынешней Незалежной в настоящий момент — это, судя по украинским СМИ, визит Владимира Путина в Крым, который там сейчас освещается даже более подробно, чем в Российской Федерации.

Хотя и, разумеется, в самых черных тонах.

Рассказывается и про посещение президентом России новой севастопольской школы в бухте Казачьей, и про встречи с молодыми деятелями культуры, и даже про то, что Путин нашел время для того, чтобы заглянуть на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Коктебеле. И все это, разумеется, "на фоне дичайшей нищеты, разложения и бандитизма", вызванных отрывом территории от благословенной киевской власти. Про нарушения демократии и прав человека тут и вообще нечего говорить: самые "тяжеловесные" украинские медиаперсонажи разразились по этому поводу специальными аналитическими статьями. В них убедительно доказывается, что "в то время, как остальная Украина после 2014 года получила реальный шанс измениться, Кремль в буквальном смысле слова законсервировал Крым" и никаких "перемен к лучшему там просто не может быть".

Не осталась в стороне, разумеется, и сама киевская власть. Министерство иностранных дел Украины направило очередную ноту протеста. Ну и так далее.

Если уж говорить по-взрослому, то главная новость для нынешней Украины случилась не в минувшие выходные, а в первый рабочий день текущей недели, сегодня. Хотя известно стало об этом, конечно, сильно заранее: с 21 августа на Московской финансовой бирже прекращаются торги по паре украинская гривна — российский рубль.

Московская биржа — основной финансовый регулятор на региональном валютном рынке. И в том числе (в силу своего международного характера) — один из базовых регуляторов по целому ряду валют для рынков уже глобальных, мировых. Регулятор абсолютно не политический, исходящий при принятии решений даже не из макроэкономических, а банальных межрегиональных торговых предпосылок.

И прекращение торгов по гривне с точки зрения валютного регулирования для украинской экономики — очень и очень серьезный и весьма тревожный сигнал.

Приблизительно как звук колокола на похоронах.

Дело в том, что — с этим согласны все эксперты, вне зависимости от политических и экономических убеждений, — сейчас киевская гривна изрядно переоценена. Даже текущий государственный бюджет обсуждаемой территории сформирован исходя из курса 27,2 гривны за доллар США. А сейчас доллар, согласно официальному курсу, котируется по 25,54 гривны за условную единицу.

В принципе, девальвация здесь (при иных условиях) была бы даже более чем разумна. Если бы не одно коварное "но", а именно — совершенно отвратительный внешнеторговый баланс Украины.

При таком балансе девальвация национальной валюты не дает (в отличие от того, как это неоднократно, к примеру, происходило на территории Российской Федерации) стимула для развития местной экономики. Ибо там, по сути, уже почти что нет (за исключением, может быть, остатков металлургии и сельского хозяйства) производств, продукция которых могла бы заинтересовать внешние рынки.

А неизбежное подорожание импорта вызывает в таких обстоятельствах не только всплеск инфляции (в том числе и на наиболее чувствительных внутренних потребительских рынках), но и привносит еще более чудовищные искажения в баланс импорта/экспорта, загоняя экономическую ситуацию в стране в классический "плоский штопор", выхода из которого, скорее всего, уже просто в принципе не существует.

И завершение торгов гривной в российской столице как раз и говорит о готовности мирового рынка к обвальной девальвации украинской валюты. На самом деле — это просто симптом: мировые брокеры (Московская биржа тут — только "площадка") не хотят рисковать при неизбежном обвале, предпочитая "демпфер" в виде либо доллара, либо евро. А вот торговать "напрямую" по паре рубль/гривна спекулянты более не желают, особенно среднесрочно, дабы не вводить себя в "спекулятивный блуд": обрушение может стать таким обвальным, что никакое хеджирование рисков тут уже просто не предусматривается.

Подобного рода решения говорят прежде всего о том, что спекулятивные рынки, мало зависящие от любого политического и государственного регулирования, начинают готовиться к фактическому дефолту даже не украинского бюджета, а всей экономики немаленькой европейской страны. Потому что в данном случае за ситуацией с гривной скрывается легко прогнозируемый дефолт как минимум банковско-финансовой системы Украины. И последний уже воспринимается как данность даже спекулятивными и оттого склонными к риску игроками, несмотря на отсутствие официального признания в этом со стороны Киева.

В настоящее время среди экспертного сообщества уже считается "общим местом" нехитрая арифметика, согласно которой сейчас каждая седьмая гривна из бюджетных расходов Украины идет на погашение долга страны. И кредиты от того же МВФ уже давно идут исключительно на "поддержание ситуации", но продолжаться так не может не только "до бесконечности", но и даже более-менее долго. И девальвация тут никак не поможет, а только усугубит ситуацию: международные кредиты считаются отнюдь не в гривнах.

А деньги даются в долг только тогда, когда понятно, каким образом должник их сможет хотя бы со скрипом отдавать.

Так что о поездке российского президента в Крым украинским руководителям следовало бы беспокоиться в самую последнюю очередь.