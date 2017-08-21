Спасти Китай: советские летчики в боях с японцами

Советские летчики на И-16, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год

Советские летчики на И-16, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год

Сергей Варшавчик, для РИА Новости



Двадцать первого августа 1937 года Советский Союз подписал договор о ненападении с гоминьдановским правительством Китая. В дальнейшем в войне с Японией СССР помогал южному соседу техникой и своими летчиками, которые сбили почти тысячу вражеских самолетов и в целом спасли Китай от полного разгрома.

Вторжение под надуманным предлогом

Подписание важного документа состоялось в городе Нанкин, где в то время располагалось правительство Китая. С советской стороны договор скрепил посол СССР Дмитрий Богомолов, с китайской — министр иностранных дел страны Ван Чжунгуй.

Пакт был заключен в труднейшее для Поднебесной время — незадолго до этого, в июле 1937 года, Япония, воспользовавшись надуманным предлогом пропажи своего солдата во время учений, вторглась в соседнюю страну и довольно быстро захватила Пекин и Тяньцзинь.

Японская армия была отлично экипирована и выучена, тогда как ее противник представлял собой громадную толпу крестьян, вооруженных устаревшими винтовками и саблями.

Отказ западных стран

Мощной авиации и достаточного количества противотанковых средств у китайской армии не имелось, и она быстро откатывалась вглубь страны под ударами немногочисленного, но сильного врага, который к тому же применял химическое оружие — в виде авиабомб и артиллерийских снарядов.

Руководитель Китая генералиссимус Чан Кайши, лидер Гоминьдана, консервативной партии страны, не питал иллюзий по поводу боеспособности своей армии и обратился с просьбой о незамедлительной поддержке к лидерам ведущих мировых держав. Но Великобритания, Франция и США решили дистанцироваться от вмешательства в конфликт, не желая до поры до времени портить отношения с официальным Токио.

В Германии же, где в 1933 году к власти пришли нацисты, и вовсе началось свертывание военно-промышленной помощи китайцам. Объяснялось это тем, что Адольф Гитлер принял решение переориентировать внешнюю политику страны с Китая на Японию. С последней Третий рейх заключил осенью 1936 года Антикоминтерновский пакт.

Главный враг СССР на Востоке

Совсем иная позиция была у Москвы. В СССР давно считали Японию своим главным противником в Азии. Не была забыта ни оккупация Дальнего Востока японскими войсками во время гражданской войны, ни аннексия южной части Сахалина по итогам Русско-японской войны, ни временный захват самураями северной части острова в 1920-1925 годах.

К тому же Советская Россия оказывала помощь своими военными советниками Китаю и раньше. Так, при их активной помощи Гоминьдан вместе с местными коммунистами осуществил в 1926-1928 годах поход на север страны, в результате чего Поднебесная была объединена под властью Чан Кайши.

Участвовали представители СССР в боевых действиях в Китае и в 30-х годах. В частности, советские летчики-инструкторы помогли отразить атаку мятежников-мусульман, осадивших столицу приграничной с СССР провинции Синьдзян город Урумчи в декабре 1933 года.

Помощь, идущая с Севера

Поэтому осенью 1937 года по просьбе китайской стороны туда были направлены авиаспециалисты, включая не только пилотов, но и наземный технический состав. Кроме этого, правительство СССР выделило Китаю крупный денежный кредит на закупку советских танков и самолетов.

Ввиду того что Китай почти утратил возможность постоянных отношений с внешним миром, на северо-западе страны, в провинции Синьцзян, с помощью СССР за короткое время была построена автомобильная трасса, по которой из Советского Союза поставлялись самолеты, боеприпасы, оружие.

Советские военные советники открыли в Китае авиационные и артиллерийские школы, в которых инструкторы обучали местных военнослужащих искусству воевать. При этом, когда японцы попытались перерезать стратегический путь военной помощи в Синьцзяне, Красная армия ввела туда свои танковые и авиационные части. Это охладило пыл наступающих, которые отступили.

Вступая с ходу в бой

В целом в 1937 году японцы перебросили в северный Китай более 300 тысяч солдат и офицеров. Был взят Шанхай, в котором было образовано прояпонское марионеточное правительство. Началось наступление на Нанкин, который пал 13 декабря 1937 года. Вступление оккупантов в город сопровождалось в течение нескольких дней безжалостной резней гражданского населения, в результате чего погибли более 200 тысяч человек.

К концу 1937 года китайская армия потеряла все свои самолеты, артиллерию, танки и корабли. В этих условиях поставки советской бронетехники и появление опытных летчиков-истребителей на И-15 и И-16 и экипажей бомбардировщиков СБ стали для Чан Кайши особенно долгожданными.

Прибывающие пилоты почти тут же включались в воздушные бои с японцами. Боевой счет советские добровольцы открыли 21 ноября 1937 года, когда над Нанкином семь истребителей И-16 без потерь в своих рядах сбили два вражеских истребителя и один бомбардировщик.

Действуя отважно и дерзко

Не отставали и бомбардировщики. Второго декабря девять СБ под командованием Михаила Мачина совершили налет на японские авиабазы рядом с Шанхаем, уничтожив на земле не менее 30 самолетов неприятеля. Вскоре мачинцы нанесли удар по кораблям противника на реке Янцзы. При этом отличился экипаж в составе Тимофея Хрюкина и штурмана Ивана Селиванова, потопивший крупный транспорт.

Двадцать третьего февраля 1938 года состоялся дерзкий рейд советских бомбардировщиков на авиабазу японцев на острове Тайвань, которая считалась находящейся вне зоны воздействия неприятельских ВВС.

В этот день 28 СБ под командованием опытного летчика Федора Полынина, пробыв в воздухе семь часов, разбомбили на аэродроме 40 японских самолетов, уничтожив также ангары и многолетний запас топлива, и вернулись домой, не потеряв ни одного экипажа. Налет был настолько внезапным, что ни один из истребителей противника не успел даже взлететь.

Развеивая миф о японской непобедимости

В конце марта 1938 года последовал новый неожиданный для японцев воздушный удар. Пролетев тысячу километров, 25 советских бомбардировщиков, первую девятку из которых вел Полынин, разнесли железнодорожный мост через Хуанхэ, одну из крупнейших рек в Азии, параллельно уничтожив понтонный мост.

В результате японское наступление на Северном фронте, куда перебрасывались через Хуанхэ свежие резервы, сорвалось. Весной 1938 года в сражении за город Тайэрчжуан 200-тысячная группировка китайских солдат и партизан окружила японские войска, которым удалось вырваться из "котла" ценой гибели 20 тысяч своих солдат и офицеров. Тем самым китайцы впервые одержали победу над грозным врагом, развеяв миф о его непобедимости.

Федор Полынин же 14 ноября 1938 года, в возрасте 32-х лет, за мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Впоследствии смелый летчик участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах, закончив последнюю в должности командующего авиацией Войска Польского.

В ожесточенных боях с вражескими летчиками

Помимо него, еще 13 советским летчикам, воевавшим в Китае, были вручены Золотые звезды. На счету одного из них, старшего лейтенанта Антона Губенко, который добился семи воздушных побед, был и таран японского самолета, сбитого 31 мая 1938 года. Герой Советского Союза Тимофей Хрюкин в 1941-1945 годах возглавлял авиацию ряда армий и фронтов.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Советские летчики на ТБ-3, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год © РИА Новости Перейти в фотобанк Советские летчики на ТБ-3, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год

Советские истребители вели активную боевую работу. Разъяренные бомбардировкой своей авиабазы на Тайване японцы решили взять реванш и в день рождения своего императора, 29 апреля 1938 года, попытались нанести удар по китайскому городу Ухань. В налете участвовали 18 G3M2 под прикрытием 27 Mitsubishi A5M.

В небе разгорелось ожесточенное сражение между японскими пилотами и советскими и китайскими летчиками. Девятнадцать И-15 и 45 И-16 в течение получаса сбили 10 японских бомбардировщиков и 11 истребителей, потеряв 12 своих самолетов. После этого ВВС Страны восходящего солнца в течение месяца не рисковали появляться в данном регионе.

Упорные, решительные и боеспособные

Генерал Клэр Ли Шеннолт, который во время Второй мировой войны командовал в Китае авиационной эскадрильей "Летающие тигры", состоящей из американских добровольцев, высоко ценил боевые качества советских коллег.

"Русские пилоты были упорными и решительными, отличались великолепной физической формой. Они могли спокойно выдержать 12-часовое дежурство, тяжелый воздушный бой и ночную попойку, такую обильную, что я не могу припомнить ничего даже близко на нее похожего. Они были значительно старше и спокойнее, чем американские пилоты. Русские никогда не страдали от боевого переутомления", — вспоминал Шеннолт, который сам был отличным летчиком.

Численное преимущество японской авиации (в соотношении семь к одному) заставляло советских пилотов совершать по пять-шесть боевых вылетов в день. Наши летчики действовали в основном небольшими группами против полусотни бомбардировщиков и 20-30 истребителей врага. Спасали авиаторов лишь боевая выучка и личное мужество. Позднее на помощь им направили пилотов, за плечами которых был боевой опыт в Испании.

Тяжелые бомбардировщики в небе Китая

Летом 1938 года китайцы взорвали дамбы на реке Хуанхэ, затопив окрестности, — и тем самым остановили стратегическое наступление японцев на Ханькоу, которые потеряли множество солдат, танков, артиллерии и грузовиков под волнами.

К концу года Страна восходящего солнца завязла в Китае, не добившись своей основной цели — молниеносного разгрома Вооруженных сил противника, и обратилась к правительству Чан Кайши с предложениями о мире, что было отвергнуто.

В 1939 году СССР начал поставлять союзнику дальние бомбардировщики ДБ-3. Третьего октября того же года девять тяжелых машин с высоты почти восемь километров разбомбили японский аэродром в районе Ханькоу, уничтожив на земле 50 самолетов, при этом убив и ранив 430 человек, в том числе ряд генералов и адмиралов.

Листовки вместо бомб

Неплохо показали себя и бомбардировщики ТБ-3. Наиболее громкой их акцией стал пролет группы тяжелых самолетов над Японией. Учитывая слабость тогдашней японской противовоздушной обороны, наши летчики легко бы могли обратить в пепелище вражеские города, сбросив на них зажигательные бомбы (как это в конце Второй мировой войны делали американцы). Но по политическим мотивам ТБ-3 сбрасывали листовки.

Из-за того что резко обострились отношения между Коммунистической партией Китая и Гоминьданом, СССР, опасаясь, что поставляемое им оружие будет использоваться в гражданской войне, а не против японцев, стал сворачивать к 1940 году военную помощь Китаю.

Советские летчики с 1940 года тоже прекратили участвовать в воздушных боях, сбив и уничтожив 986 японских самолетов. Вместо них воевали сотни их китайских учеников.

Оттачивая мастерство перед решительными сражениями

Всего в 1937-1941 годы в войне Китая против Японии участвовали 3665 военных добровольцев из СССР. Из них 211 погибли или умерли от ран. При этом более половины смертей пришлось на аварии самолетов, перегоняемых по трассе из СССР в Китай.

НКВД заподозрило в этом диверсию со стороны японцев, и советское руководство запретило летчикам летать по данному маршруту без особого разрешения.

В ходе Китайско-японской войны советская авиация выполняла практически те же задачи, что и в Испании: завоевание господства в воздухе, поддержка действий своих наземных войск и нанесение ущерба вражеским частям, разведка и разрушение коммуникаций противника. Советские пилоты набирались боевого опыта, который затем с успехом применили в Великой Отечественной войне.