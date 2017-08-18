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Учения Морской пехоты США в русской деревне. Секретный фельетон

11:3718.08.2017
035211
© AFP 2017 / Jung Yeon-JeМорпехи США во время десантной операции. Архивное фотоМорпехи США во время десантной операции. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Dear Mom!

Нашу роту завтра отправляют на полигон Кэмп-Леджен, что в Северной Каролине. Там раньше готовили морских пехотинцев для наших победоносных войн в Ираке и Афганистане, а теперь будут готовить для победоносной войны с Россией. Эти рашенз совсем обнаглели: они вмешались в наши выборы, а также отняли у Юкрейн остров Крит, как нам рассказал наш капрал Джонс. Мы потренируемся, а потом покажем этим алкашам, что такое Корпус морской пехоты США.

Как приеду на место, обязательно тебе напишу.

Твой сын Коди.

***
Dear Mom!

Американские военные в командном пункте
© AP Photo / Musadeq Sadeq
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Вот мы и прибыли на место. Тут кругом лес. Это хорошо, так как все русские тоже живут в лесу, как нам рассказал наш капрал Джонс. Посреди леса стоит настоящая вилладж.

Она раньше была иракская, а теперь ее переделали в русскую, только кое-где остались пальмы. Но капрал Джонс сказал, что у русских на Черном море тоже есть пальмы, так что все в порядке, ведь скоро мы будем и там. Недалеко от вилладж стоит казарма, где разместили нашу роту. Завтра нам пообещали сюрприз, и я тебе о нем обязательно расскажу.

Твой сын Коди.

© Фото : public domainМорпехи США на базе Кэмп-Леджен
© Фото : public domain
Морпехи США на базе Кэмп-Леджен

***
Dear Mom!

Ого! Представь, у нас будет настоящая массовка! Оказывается, военно-морской департамент набрал русскоговорящих статистов, чтобы они изображали русских солдат и мирных жителей вилладжа. Кстати, по-русски "вилладж" — это "дьеревна".

Все будет как в настоящем голливудском блокбастере! Твой сын теперь Брюс Уиллис! Правда, круто?

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Статистов около тридцати, все эмигранты. Водители, строители, продавцы, айтишники, пара преподавателей, несколько женщин, а одна даже с маленькой дочкой лет пяти.

Для кого-то сто баксов в день — хорошие деньги, а кто-то пошел просто из любопытства.

На мужчин надели русские куртки из ваты, сапоги и пилотки со звездой, а женщин нарядили в широкие цветные юбки и закутали в большие платки — все как в настоящей России. Мы с парнями просто обхохотались, глядя на этих клоунов.

Завтра у нас начинаются тренировки. Обязательно расскажу о впечатлениях!

Твой сын Коди.

***
Dear Mom!

Это было просто здорово! Три наших взвода ворвались в эту дьеревну с трех сторон как ураган. Мы быстро положили мордами в землю десяток статистов со списанными нерабочими АК, рассредоточились и приступили к зачистке. Двое стояли по бокам, я выбивал дверь, быстро бросал в дом две гранаты, отбегал, после чего парни выпускали внутрь по обойме через окна.

Женщины-статистки кричали по-русски "Спасите!", все было в дыму, звучала какая-то русская музыка и сильно воняло навозом. Господи, и как эти русские живут в таких условиях? Да они просто свиньи!

В общем, развлеклись мы здорово. Капрал Джонс для хохмы дал очередь холостыми над несколькими статистками — они испугались, а мы чуть животики не надорвали от смеха.

Твой сын Коди.

© AFP 2017 / Pornchai KittiwongsakulМорпехи США во время учений
© AFP 2017 / Pornchai Kittiwongsakul
Морпехи США во время учений

***
Dear Mom!

Военные на грузино-американских учениях Достойный партнер, которые проходят на военном аэродроме Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
Я б русский бы выучил…, или Зачем США язык вероятного противника
Сегодня мы отрабатывали тактику антипартизанской борьбы. Мужчины-статисты попрятались, а мы должны были их найти. Чтобы не терять время и не обыскивать воняющие навозом дома, капрал Джонс предложил отличную идею. Мы согнали всех статисток в сарай и через громкоговоритель объявили, что если статисты-"партизаны" через три минуты не выйдут, то мы подожжем сарай.

Никто не вышел.

Тогда капрал Джонс привел девочку-статистку, отобрал у нее плюшевого мишку, отрезал ему голову тактическим ножом и крикнул, что девочка следующая.

Мне кажется, ма, что Джонс перестарался.

Девочка расплакалась, и тут вышел один статист — какой-то щуплый тип в очках. Он молча подошел к нашему капралу и врезал ему в челюсть прикладом списанного нерабочего АК. Приклад, как оказалось, еще работал вполне исправно. Прекрасные белые зубы нашего капрала блеснули на солнце и упали примерно в двух метрах от того места, где рухнул сам капрал.

Американские военные инструкторы
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Мы все стояли как громом пораженные, ма. Взять и ударить вооруженного двухметрового морского пехотинца США по лицу мог только дикарь без чести и совести. А тут еще та девочка подошла к бесчувственному телу капрала и пару раз радостно пнула его ногой по ребрам. Где они их всех набирали — в джунглях Сибири?

Бойфренд нашего капрала взвизгнул, выхватил свой кольт, заряженный боевыми патронами, и стал стрелять в щуплого. Но не попал, так как из-за слез у него потекла тушь.

Зато изо всех щелей на нас кинулись статисты с каким-то страшным криком "Рра!" — или "Юра!". Я не успел толком расслышать, так как что-то сильно ударило меня по каске, и я потерял сознание. Когда очнулся, было уже темно и никого рядом не было. Буду выбираться с этой проклятой базы. Напишу тебе завтра, а то мой планшет уже мигает и что-то тревожно шевелится в кустах. Мне страшно, ма. Я хочу домой, в Калифорнию.

Твой сын Коди.

***
Dear Mom!

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Virginia Mayo
В поиске русскоязычных статистов для учений: к чему готовится НАТО?
Товарищ ефрейтор запаса поставил меня в наряд по туалету, и у меня есть минутка, чтобы тебе написать. Служу я хорошо. Капрал Джонс тоже в порядке, он стоит на тумбочке и громко кричит "Шмирно!", если в казарму входит товарищ старший лейтенант запаса или товарищ старшина запаса.

Весь день у нас теперь расписан по минутам. То покраска травы, то подметание дорожек кисточками для бритья, то строевая подготовка с песнями. Я уже выучил песню: "У солдата выходной, пуговицы в ряд".

© AP Photo / Pool/ Jason ReedМорпехи США во время построения
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Морпехи США во время построения

Один из трех взводов всегда окапывается на плацу. Норматив пять минут, окоп в полный профиль, кто не укладывается — идет надувать колеса хамви без насоса. Но это все равно лучше, чем накачивать ручным насосом танковые катки, чтобы танк ездил мягче.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кремль прокомментировал военные учения США с участием "русских" статистов
У меня для тебя хорошие новости! Командование Корпуса морской пехоты, наконец, заканчивает секретные переговоры со статистами, и нас всех отпустят в обмен на подписку, что статисты никому не расскажут, как тридцать гражданских взяли в плен двести морских пехотинцев. Им еще пообещали заплатить, а той девочке подарят трех плюшевых медведей и пять кукол Барби. Она, кстати, подружилась с капралом Джонсом и часто носила ему конфеты, когда он плакал на своей тумбочке. Русские оказались добрыми людьми — мы все живы и здоровы, спасибо им за это.

Так что скоро у меня дембель! Я уже стал пришивать к камуфляжу позолоченные аксельбанты и доделал дембельский альбом.

До скорой встречи!

Твой сын, дух первого месяца службы, Коди.

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