Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Россия и Китай предлагают США уйти от пропасти ядерной войны. План Пекина и Москвы по "двойному замораживанию" конфликта вокруг КНДР поддержала Германия. "Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решение ядерной проблемы КНДР", — заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. Еще раньше глава внешнеполитического ведомства Германии прямо обвинил Трампа в "безответственности". "Я откровенно признаю: эта безответственность поражает", — сказал Габриэль в разговоре с немецкими СМИ.

Действительно хороший план

Ситуация на Корейском полуострове продолжает накаляться. Северная Корея потрясает своими ракетами с прикрученными на них ядерными боеголовками, которые способны долететь уже до американской территории, а США угрожают Пхеньяну тотальным уничтожением.

Эта риторика особенно опасна с учетом приближения 21 августа — дня, когда начинаются ежегодные масштабные американо-южнокорейские совместные учения, которые продлятся аж 10 дней. И за эти 10 дней, например, может быть совершено телодвижение, которое в КНДР посчитают "началом войны", или же что-то случится с каким-нибудь из южнокорейских военных объектов, которые уже американцы расценят как северокорейское "объявление войны". И в этой ситуации проглотить очередной "Чхонан" (южнокорейский корвет, который затонул в 2010 году, предположительно, после атаки северокорейской подлодкой) уже вряд ли получится, и может на самом деле начаться война.

© AP Photo / The South Korean Defense Ministry Танки США и Южной Кореи во время совместных учений в 2016 году © AP Photo / The South Korean Defense Ministry Танки США и Южной Кореи во время совместных учений в 2016 году

В этой ситуации Москва и Пекин предлагают всем сторонам серьезно рассмотреть предложенный ими план действий, названный "двойным замораживанием". Сам по себе план очень простой. Северная Корея замораживает все свои ракетно-ядерные испытания, а США с Южной Кореей и Японией временно отказываются от проведения любых совместных учений, столь нервирующих Пхеньян. "Китай надеется, что все стороны серьезно рассмотрят и примут предложения по урегулированию, выдвинутые КНР и Россией", — заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Этот план не нацелен на "окончательное решение" проблемы полуострова, будь то ракетно-ядерный вопрос или же, если смотреть глубже, изменение режима в КНДР на более вменяемый и договороспособный. Сейчас эти проблемы решить невозможно, поэтому план, как следует из его названия, нацелен именно на "замораживание" ситуации для недопущения "ядерного Армагеддона". Дабы затем, отойдя от края пропасти, получить время для начала нормального переговорного процесса.

План простой и прагматичный, поэтому неудивительно, что, например, Германия — лидер ЕС — открыто его поддержала.

Представитель МИД Германии Себастьян Фишер очень изящно отказал США в поддержке по корейскому вопросу. "Для ответа на вопрос, что именно хотят наши американские партнеры "делать в одностороннем порядке", вам нужно спросить прежде всего американских партнеров. В одностороннем порядке это указывает на то, что это произойдет не в рамках НАТО. Таким образом, вы должны задать свой вопрос моим американским коллегам или официальному представителю Белого дома", — сказал Фишер. Дипломат дал понять: на Берлин и НАТО Белому Дому рассчитывать не стоит.

Больше чем учения

Однако Вашингтон стоит на своем: учения состоятся, и разменивать заморозку ракетно-ядерной программы, то есть нелегальных действий КНДР, которые она и не должна совершать, на отказ от законных учений неприемлем.

© AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017 © AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017

Москва, конечно, критикует такую позицию. "Реакция США заключается в том, что нельзя разменивать законное на незаконное. Но речь не о том, чтобы непоправимо упереться в собственной правоте. Нужно думать не о ложно понятых соображениях престижа, а о судьбах этого региона, о сотнях тысяч людей, которые, по подсчетам специалистов, могут пострадать, если начнутся военные действия, о которых говорят в США и КНДР", — отмечает Сергей Лавров. Однако для США дело не столько в законности, сколько в геополитических интересах.

Подобные учения — не просто военные, а военно-политические акции. Они демонстрируют приверженность Соединенных Штатов к защите союзников, а также показывают врагам мощь и решимость Вашингтона в этом благородном деле. Если американцы отказываются от учений (неважно, по какой причине), то они ставят под вопрос свои гарантии, и без того переставшие быть алмазными после сдачи Вашингтоном своих союзников на Ближнем Востоке в ходе арабской весны, в Грузии в 2008-м и на Украине в 2014-м. В результате чего американские позиции в Восточной Азии резко ослабнут, японцы еще больше убедятся в необходимости защищать себя самостоятельно (в том числе и через обретение ядерной дубинки), а южнокорейцы могут захотеть обеспечить свою безопасность через более тесное сотрудничество с Китаем.

К тому же нельзя забывать и о силе прецедента: отказ от учений для успокоения КНДР может привести к подобным отказам от учений в Юго-Восточной Азии ради китайцев, на Ближнем Востоке — для успокоения Ирана, в Латинской Америке — для спокойного сна венесуэльского руководства и, наконец, — на постсоветском пространстве.

Симуляции больше не нужны

Поэтому неудивительно, что США не собираются принимать план "двойного замораживания". Вместо этого Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис призывали Москву и Пекин ужесточить экономическое давление на Северную Корею. Однако тут уже отказом отвечает Кремль.

"Мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны… Мы не можем поддерживать те идеи, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР", — отметил Сергей Лавров.

К тому же удушить Северную Корею не получится просто потому, что все необходимое для жизни в КНДР будет поставлять Китай. Перекрывать китайско-северокорейскую границу он не будет просто потому, что в этом случае получит коллапс северокорейского режима и целый сонм проблем для себя — беженцы, вооруженные банды, американские базы. То есть Сомали или Украину возле собственных восточных границ, возле собственных развитых регионов.

Американцы прекрасно понимали и понимают невозможность экономического принуждения КНДР, поэтому изначально применяли экономические санкции не как инструмент решения проблемы, а как имитацию "достаточного" ответа на северокорейские провокации. Однако сейчас ситуация накалена настолько, что нужны решения, а не имитации, которые к тому же могут привести к эскалации напряжения по спирали.

Вот только европейцам, и в частности Германии, эти маневры США стали бесконечно чужды и безразличны. Особенно после того как антироссийские санкции больно ударили по европейским компаниям.