Троянские эмигранты России: как мы экспортируем на Запад проблемы и ложь

Анатолий Вассерман , для РИА Новости

Американский аналитический центр Stratfor недавно опубликовал исследование, которое сейчас активно пиарят эмигрантские ресурсы (они же органы Свободной России, существующие на деньги правительства США или Евросоюза). Согласно мнению экспертов, "Россию в ближайшие 20 лет ожидает гигантская волна эмиграции", причем отъезжать будут из-за слабости институтов гражданского общества, ужесточения законодательства и правил пользования интернетом. Россия потеряет самых креативных квалифицированных граждан и около полутора триллионов долларов.

…Stratfor вообще-то о чудовищной волне эмиграции из России рассказывает практически ежегодно, старательно приплюсовывая к отъезжающим на ПМЖ за рубеж россиянам трудовых мигрантов (чтобы цифры получились ярче), снимающихся с учета и отбывающих по домам, которые, естественно, составляют большинство "отъезжантов".

Интересно тут другое. По каким причинам такие, казалось бы, прагматичные люди, как европейцы и американцы, продолжают содержать очевидно малоэффективную эмигрантскую пропаганду, вещающую "на Россию"?

Я уже не раз с интересом наблюдал, насколько легко верить в то, что тебе нравится или представляется выгодным, и насколько сложно отделаться от такой иллюзии даже под напором неопровержимых улик. Эти мои наблюдения и за собой, и за окружающими показывают, что если ты вдобавок ко всему еще и вложил какие-то деньги в то, что тебе представляется приятным или выгодным, то и дальше будешь вкладывать все больше и больше в надежде, что твои мечты сбудутся. Любой мало-мальски опытный бизнесмен поделится своими впечатлениями о том, до чего же трудно зафиксировать убытки.

Известен даже пример того, как менеджер, если не ошибаюсь, сингапурского отделения банка Bering, приняв однажды неудачное инвестиционное решение, побоялся зафиксировать убытки, опасаясь, что это скажется на его служебной репутации. И в надежде все-таки переломить неблагоприятную для него тенденцию вложил в дело столько, что ухитрился разорить весь банк.

На мой взгляд, нечто подобное довольно регулярно происходит и с эмигрантами. Они, по сути, вкладывают в эмиграцию собственную судьбу. Они отдают многие годы, а то и десятилетия своей жизни на то, чтобы переехать, а и потом не хотят, даже столкнувшись с жизненными проблемами, признавать факты. Лишь бы доказать самим себе, что они не зря покинули родину.

Поэтому чем меньше реальных успехов у эмигранта, тем красочнее его рассказы о том, как плохо на покинутой им родине, как удачно он поступил, сбежав оттуда, и как будут жестоко сожалеть о своем неудачном выборе те, кто не последовал его примеру.

Поэтому тот, кто опирается на рассказы неудачливых эмигрантов о своей покинутой родине, гарантированно на основе этих рассказов будет принимать неверные решения и в то же время будет искренне убежден в том, что действует правильно. Поскольку эмигранты тоже, естественно, не пожалеют сил, чтобы и всех окружающих убедить в своей правоте.

Это значит, что американские и европейские лица, принимающие решения на основе эмигрантских рассказов, уже накопили значительные собственные "убытки" и теперь тоже панически боятся их зафиксировать. Они тоже готовы делать все новые ошибки в надежде скрыть последствия сделанных ранее.

И поэтому они не только будут раз за разом рассказывать о злом Путине, которого достаточно убрать, чтобы весь мир немедленно пышно расцвел. Они будут создавать и поддерживать все новые структуры для того, чтобы рекламировать эту фантазию.

Более того, как показывает нынешний опыт священной войны с Трампом, эти люди костьми лягут, лишь бы не дать кому-нибудь другому изменить выбранную ими ошибочную политику. И там, где Трамп как опытный делец попытался зафиксировать убытки, немедленно скопилось целое стадо любителей покричать: "Трамп — агент Путина" и на этом основании воспрепятствовать любому разумному действию избранного президента.

Американская поддержка российской кочевой оппозиции представляет собой замкнутый порочный круг. Поддержав миф о том, что Советский Союз разгромили диссиденты, а не часть партийного руководства, попытавшаяся сменить первородство на чечевичную похлебку, американцы, по сути, сами стали заложниками этого мифа. И теперь всеми доступными им силами и средствами раскручивают и сам этот миф, и людей, так или иначе к нему причастных.

И если они объявили, что дело в тогдашних диссидентах, то они будут вынуждены поддерживать и диссидентов нынешних, кто бы под этой торговой маркой ни скрывался.

Я, конечно, рад тому, что часть ресурсов наших стратегических конкурентов тратится, по сути, впустую. Но я весьма опасаюсь того, что в надежде на сбычу своих мечт они могут наломать и вполне реальных дров. В частности, если они, как когда-то А. Гитлер, попытаются ударить по нашей стране в надежде на то, что в нынешней ситуации может оправдаться ленинская фраза "стена догнивает, ткни — и развалится", то они могут набить очень много шишек не только себе, но и значительной части окружающих, прежде чем убедятся, что стену, закаленную целым веком испытаний, невозможно с легкостью пробить лбом.

…Разумеется, эмиграция из России существует по сей день. Пусть сейчас она качеством и значительно ниже, чем в чудовищные предыдущие десятилетия. Если в девяностые и начале нулевых страну покидали массово стратегически необходимые стране ценнейшие кадры, для которых в России просто не осталось условий для работы и жизни, то сейчас значительную часть эмиграции представляют собой кадры не столь ценные. Многие отъезжают с прицелом на "зарабатывать в России, а тратить в дешевой загранице". Речь идет как о гражданах, продающих что-нибудь через интернет, так и о гражданах, сдающих какую-нибудь ценную недвижимость в Москве и других мегаполисах.

Но такие "мини-рантье" — не трагедия. С точки зрения социал-дарвинизма, столь любимого нашими стратегическими конкурентами, эти люди, по сути, укрепляют страну. Поскольку на место каждого, кто сдал московскую квартиру и умотал в Болгарию, Прибалтику или на Гоа, приходит человек, способный заплатить за такую квартиру. То есть, согласно социал-дарвинистской логике, более эффективный, чем тот, кто сдает ее внаем.

Поэтому не стоит опасаться, что товарищи, массово эмигрирующие из страны, чем-то повредят нашему развитию. Если они и представляют какую-то проблему, то скорее для Гоа и Прибалтики, чем для России.