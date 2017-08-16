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Одиночество Вашингтона: почему Европа отказывает в поддержке США

14:1816.08.2017
(обновлено: 14:19 16.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне. Архивное фотоФлаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент США Дональд Трамп прервал начавшийся 4 августа отпуск (должен был продлиться до 21 августа) и возвращается в Вашингтон, пообещав сосредоточиться на "не терпящих отлагательства проблемах торговли и военных вопросах".

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада

Как с торговлей — не ясно, но военные вопросы и без Трампа решаются во всю. СМИ сообщают, что сотни единиц бронетехники грузят на десантные корабли на восточном и западном побережьях, две авианосные группы выдвинулись к корейским берегам, Япония пообещала сбивать северокорейские ракеты, если они полетят над ее территорией, а армия Республики Корея начала развертывание у границы КНДР.

В воздухе отчетливо пахнет войной. Войной как раз такого формата, как нужна США. Пхеньян — удобный противник. У него точно есть ядерное оружие, и никто не сможет уличить Вашингтон во лжи, как это было с Ираком, Сирией или Ливией. У него большая сухопутная армия, очевидно, способная оказать агрессору существенное сопротивление, но флот КНДР не способен на операции вдали от своих берегов, следовательно, не может создать угрозу стратегическим коммуникациям США.

Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР. 29 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Предчувствие ядерной войны: почему США не могут договориться с КНДР
Это главное. Возможно, корейцы нанесут ракетно-ядерные удары по американским авианосным ударным группам, не исключено, что они даже успеют стереть в порошок Южную Корею. Могут пострадать потомки Аматэрасу Омиками (богиня — прародительница японского императорского рода), но их американцы с 1945 года учат философски относиться к ядерным ударам по Стране восходящего солнца. Даже если какая-то корейская ракета долетит до Гуама, американцам не привыкать жертвовать Перл-Харбором в высших политических целях.

© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/FileВоенно-морская база Апра-Харбор на острове Гуам
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/File
Военно-морская база Апра-Харбор на острове Гуам

Дальше можно с удовольствием и комфортом дистанционно расстреливать территорию Северной Кореи, посылая на суше воевать и нести потери союзников.

Все прекрасно, но есть одна загвоздка. Китай открыл карты и сообщил, что в случае, если КНДР нанесет по США превентивный удар, Пекин ее защищать не будет, но если Вашингтон попробует атаковать первым, КНР вмешается на стороне КНДР. Это неприятно. Не только потому, что китайцы обладают достаточным ядерным арсеналом для ликвидации всего западного побережья, но в первую очередь из-за способности их флота закрыть пути из Тихого океана в Индийский. Может быть, не навсегда, но на время достаточное, чтобы парализовать мировую торговлю.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ле Лыонг Минь во время встречи в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Госсекретарь США изолировал КНДР, Россию и Китай. Но что-то пошло не так

Более того, за Китаем стоит Россия, и Вашингтон не может быть уверен в реакции Москвы. Она может долго призывать к сдержанности, к прекращению огня, наблюдать, как США истекают кровью в схватке с Китаем, а затем может вмешаться и добить, а может и не вмешаться, если сочтет потери Вашингтона вполне достаточными для минимизации его геополитического значения в послевоенном мире. Китай — не Корея, его американцам все равно уничтожить не под силу.

Можно, конечно, махнуть рукой и напасть сразу на всех, включая Москву. Но этого США не переживут. Страна, которую на две недели парализовал ураган "Катрина", лишь частично разрушивший не самый крупный город Америки (Новый Орлеан), не в состоянии пережить массированный ядерный удар, десятки миллионов жертв и разрушение всей промышленной и транспортной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
"Схватить за горло": КНДР разработала план удара по базам США на Гуаме
Тем не менее военные приготовления Вашингтона зашли уже достаточно далеко для того, чтобы любая случайность могла сыграть роковую роль. А еще чуть-чуть, еще пара воинственных заявлений, начало развертывания выдвигающихся с американской территории войск — и отступить без потери лица уже будет невозможно. Тогда речь окончательно будет идти только о формате войны (точном количестве и персональном составе участников).

© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. EbensbergerСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме
© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме

Для того чтобы гарантировать отстраненность России от этого конфликта, США хотели бы связать ее кризисом на европейском "театре военных действий". Для этого недостаточен по масштабу украинский кризис. Недостаточно и подключения к нему потенциального прибалтийского кризиса, в который готовы нырнуть безответственные власти постсоветских лимитрофов. Необходима полноценная конфронтация России и НАТО на грани военного столкновения, но без перехода "красной линии". В таком случае связанная на Западе Россия вынуждена будет снизить свою активность на Востоке, что дает Вашингтону надежду на то, что и Китай будет вести себя осторожнее, выжидая, когда его союзник развяжет себе руки. Таким образом, откроется окно возможностей для удара по КНДР без риска большой войны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Внеблоковая Россия и кошмар коалиций
Но американские союзники в Европе не хотят рисковать. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил в связи с корейским кризисом, что политика США стала совершенно безответственной, она не соответствует универсальным западным ценностям, и вообще непонятно, кто в Вашингтоне главный и кто принимает решения. Напомню, что еще до этого заявления НАТО совершенно четко дистанцировалось от корейского кризиса. Европейские союзники США заявили, что Корея не входит в сферу ответственности НАТО, и поддерживать США в данном вопросе они не будут.

Так что в Европе Вашингтон пока проигрывает. Более того, тот же Зимар Габриэль, комментируя заявление лидера СвДП Германии Кристиана Линдера о необходимости относиться к российскому статусу Крыма как к "долгосрочному временному явлению", хоть и обвинил Линдера в стремлении попиариться, по сути, поддержал его. Габриэль заявил, что Германия вообще не интересуется сегодня проблемой Крыма. Единственное, что ее волнует, это установление мира в Донбассе на основании Минских соглашений.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Похоже, задрались. Германия готовит санкции против США
В общем, НАТО и ЕС (в лице его лидера Германии) умыли руки и не желают раздувать европейский кризис ради облегчения американской агрессии на Дальнем Востоке. Более того, Берлин, по сути, даже дистанцировался от украинского кризиса. И это несмотря на то, что в США уже началась кампания по обвинению Киева в возможной утечке ракетных технологий в КНДР. Европа не среагировала и на заявления Ирана об увеличении на полмиллиарда долларов финансирования собственной ракетной программы и о возможном выходе из ядерной сделки.

Напомним, что Россия, Иран и Северная Корея буквально несколько недель назад были подвергнуты американским санкциям одним и тем же законом, принятым конгрессом и подписанным Трампом. Европа, ранее послушно двигавшаяся в фарватере американкой внешней политики, фактически полностью проигнорировала не только предпринятую США попытку усиления конфронтации консолидированного Запада с Россией. Она также промолчала по иранскому вопросу и недвусмысленно отказалась помогать США в организации агрессии против КНДР.

За все послевоенное время впервые Запад так отчетливо раскололся по ключевому вопросу войны и мира. Возможно, США и удастся в очередной раз сломать европейское сопротивление. Но затраченные на это время и силы не вернешь, а решать, как действовать Вашингтону в сложившейся обстановке, надо очень быстро.

И это решение придется принимать в одиночестве, без европейских союзников, которые сбежали с поля потенциального боя, и вернуть их вовремя США просто не успевают.

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