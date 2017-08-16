"Хайль" по-китайски. Очень скользкая тема

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Итак, два юных китайских туриста… Тут надо сразу предупредить: обо всем этом нельзя писать. Как ни напишешь, заденешь чьи-то чувства.

И именно поэтому писать надо; итак, два юных китайских туриста сфотографировались в Берлине, у здания Рейхстага, вскинув руки в нацистском приветствии. Их повязали (в Германии этот самый "хайль" уголовно наказуем), но вроде как отпустили. На память приходит чья-то мудрая мысль: хочешь сломать какую-то ситуацию — доведи ее до абсурда, всем станет смешно, и тогда… Тогда что-то изменится.

"Гитлер-кафе" в Бангкоке

За пару дней до этого из Дрездена — тоже в Германии — пришли точно такие же сообщения, только там турист был американский. И очень пьяный. Вскинул руку, получил в рог от какого-то немца, пожелавшего остаться неизвестным (скрылся в толпе). И все. Но тут-то понятно: американский фашист. А китайские юноши — да они же китайцы. Что они знают о нацизме?

Вот о войне с Японией они очень даже должны все знать. Тем не менее на днях, уже на территории самого Китая, группа подростков сфотографировалась (не совсем понятно зачем) в историческом здании времен той самой войны в японских мундирах тех же времен.

Поучительная статья в "Жэньминь жибао", откуда я взял эту берлинскую историю, мрачно объясняет молодому поколению: в той войне страна потеряла 35 миллионов человек (факт), а вы… И кстати, японцы в своем знаменитом храме Ясукуни тоже позируют в потертых мундирах дедов-оккупантов, вот вы на кого похожи.

Стоп, но японцы надевают одежды предков по старинному обычаю, означающему, что они принимают и несут наследство этих предков — какое уж есть. А вовсе не считают, что завоевывать Китай и зверствовать там было правильно. И не китайцам об этих мундирах писать — они про этот японский обычай знают.

© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi Мужчины, одетые в форму японской императорской армии, в храме Ясукуни в день 72-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне © AFP 2017 / Kazuhiro Nogi Мужчины, одетые в форму японской императорской армии, в храме Ясукуни в день 72-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне

Еще раз стоп, но когда в Прибалтике проходят марши эсэсовцев, тоже в мундирах, то там это означает нечто совсем иное. Они не японцы. (Я говорил, что на эти темы писать нельзя, правда?)

Воспитание своего народа и его исторической памяти — понятное дело. Но это дело разбивается о тот простой факт, что народов и вообще людей вокруг стало что-то очень много, и вот они выезжают куда-то туристами или на работу… Давайте не будем о Второй мировой: черные накидки мусульманских женщин, скрывающие лицо, людям западной цивилизации напоминают об ангелах смерти и прочих неприятных персонажах. Это как бы другая тема, а на самом деле та же. Оскорбляются какие-то чувства. И опять попробуй об этом напиши.

Кстати, к германскому нацизму в Азии иногда относятся своеобразно. Помнится, в Бангкоке (Таиланд) власти закрыли "Гитлер-кафе", объясняя владельцам, что возможны неприятности с западниками-фарангами. А открывали его из-за свастики — буддийского символа, уворованного нацистскими идеологами (они лишь развернули знак мандалы в обратную сторону, против естественного движения всех вещей). То есть если множество азиатов что-то и понимают о нацистах, так лишь то, что таковые были экстремальной буддийской сектой где-то там, далеко, этим и интересны.

А вот еще "десоветизация" на Украине или в Польше: объясните про нее китайцам, у которых государственный флаг красный, и к серпу с молотом они тоже нормально относятся.

Надо учить Азию нашим реалиям? А мы сами хорошо ли учимся аналогичным "оскорбительным" реалиям для азиатов? Вот та самая статья в "Жэньминь жибао" устало объясняет китайцам, что по всему миру накопилось множество культурных табу, надо их как-то изучать, раз уж туда заехал…

Нацизм без свастики

Что-то все эти истории объединяет. Дело в том, что они, по сути, касаются символов, которые одним людям понятны, а другим нет.

Так вот, в истории раннего христианства — в 8-м веке — был такой краткий эксперимент с иконоборчеством. Это когда два подряд императора (уже в константинопольский период) объяснили неразумным, что почитание икон — это поклонение идолам, картинкам, мозаике (волшебным объектам), а поклоняться надо бы сущности, то есть идеям христианства. И на этом основании иконы начали уничтожать.

Страшно подумать, каким бы был наш мир, если бы иконоборцы победили. А проиграли они оттого, что их потомки признали: ну, хотят люди видеть Бога и ангелов, как живых, представляют их себе так, стараются так изобразить. Зачем ради чистой возвышенной идеи запрещать что-то такое, чего люди хотят.

Но ведь какая-то правда была и у иконоборцев (кстати, кому-то покажется, что и об этом нельзя писать). А именно, они говорили: не надо подменять сущность (идеи) чем-то внешним, символикой… И вот — свастика сама по себе, как уже сказано, это перевернутая мандала (колесо фортуны). Поднятая от плеча правая рука — так приветствовали римских императоров, а у них там никакого нацизма не было. При Гитлере и то, и другое просто позаимствовали. Но если бы свастики и "хайль" не было бы, что — нацизм был бы хорошим?

То есть сами по себе символы — они потому символы, что за ними кто-то видит смысл. Ну и давайте о смысле: чем конкретно был плох нацизм? А это надо изучать, долго и подробно. Желательно — всем. Идею, например, превосходства одной нации над другой, вплоть до права "высшей" нации на земли "низших", с полной расцивилизацией последних (как в Донбассе?). Или насчет принадлежности человека не себе, а опять же нации, с обязательными для этого изменениями в образе жизни. И еще много интересного. Так вот и объясняйте людям, что такое нацизм как идея, а не заставляйте китайцев изучать непонятные им символы.

Есть ощущение, что запреты на какие-то внешние проявления всяческого зла и "оскорбления чувств" дошли сегодня до разумного предела и даже перешли его. Например, эпоху назад были живы десятки миллионов людей, которые видели фашистов и даже в них стреляли. Но их почему-то не оскорбляли кадры со Штирлицем, который идет по коридору в мундире от Хьюго Босса (факт) со свастикой на рукаве. Не в гимнастерке же ему с ромбами было ходить. А вот сейчас кого-то он оскорбляет — в том числе людей, смутно представляющих, чем плох нацизм, кроме свастики.

Более того, такие люди придумывают все новые поводы оскорбиться (любые, это не только о Второй Мировой), и лезут в свои парламенты, чтобы там кто-то что-то еще всем вокруг запретил. Заодно запретил бы и обсуждать эти темы. И чем больше эти истерики продолжаются, тем яснее, что что-то не так, дальше некуда.

Поэтому есть такое предложение: вывести оскорбление чувств из моды, поскольку в нашем мире, переполненном очень разными людьми, оскорбленный ты долго не протянешь. И еще: в этом мире надо изучать, что такое настоящее зло (притеснение других людей, например), а что — только внешние его символы, и то не всем понятные.

А теперь можете приступать: придираться к словам, называть меня всяким образом. Следуя собственному призыву, обижаться не буду.