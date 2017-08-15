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Гражданская война — 2: битва обманутых и "новые расисты Запада"

09:4515.08.2017
(обновлено: 10:10 15.08.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsАкции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Кровавые события в американском Шарлоттсвилле напомнили о растущем накале страстей на расовой почве в США. Согласно исследованию авторитетной правозащитной организации Southern Poverty Law Center (SPLC), в сегодняшней Америке существует более 1,6 тысячи экстремистских организаций.

Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
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Столкновения между ультраправыми демонстрантами и левыми радикалами произошли, напомним, вследствие решения местных властей в Шарлоттсвилле убрать с центральной площади памятник виднейшему американскому полководцу и общественному деятелю XIX века генералу Роберту Ли. Так позабытый многими генерал стал последнее время символом раздора между белой Америкой и многорасовой-мультикультурной.

Расовые волнения в США заметно возросли после прихода к власти Барака Обамы. Чернокожие американцы были охвачены первые годы его правления надеждой на то, что они сумеют уравняться с белыми согражданами в социальном положении. Пробужденные чаяния удовлетворены не были, вследствие чего мы наблюдали рост радикализма среди молодых афроамериканцев, что выразилось среди прочего в массовых беспорядках и акциях протеста против действий полиции.

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© Ruptly
Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла

Приход к власти Дональда Трампа вдохнул надежду в круги малоимущих и недовольных белых. В их среде начали говорить, что они вернут себе страну. Их ожидания от новой власти тоже остались покамест неудовлетворенными. Так вот — в Шарлоттсвилле столкнулись недовольные с обеих сторон.

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Демонстрация противников сноса памятника должна была пройти под эгидой "объединения правых". Они прибыли из разных концов США, чтобы заявить о себе громогласно. Они вышли на улицы с новыми лидерами и идеологами, называя себя "альтернативными правыми". Сегодня о них пишут как о восходящей силе не только все американские газеты, но и аналитики английской BBC.

Их главные идеологи, Ричард Спенсер и Джаредд Тейлор, отличаются от главарей неонацистских групп или "Ку-клукс-клана" хорошими манерами, чувством юмора и политическим чутьем. Оба они умеют преподносить в американских СМИ самые неполиткорректные идеи отполированно политкорректно.

Цветы на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилл
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Любопытно, что Спенсер женат на гражданке России Нине Куприяновой. Следует отметить, что как сам Спенсер, так и Тейлор считают конфронтацию с Россией вредоносной для интересов США.

Эти два человека сумели придать правым радикальным силам в США определенную респектабельность. Спенсер артистичен и вежлив в общении с тележурналистами и их коллегами на радио. Он легко умеет найти общий язык и с чернокожим собеседником, и с радиокомментатором еврейского происхождения. Дэвид Дюк из "Ку-клукс-клана" не раз срывался на брань, когда вступал в публичные споры с представителями "небелой расы". Спенсер говорит о насущных проблемах белых, которые теряют свою идентичность, теряют гордость принадлежности к своей семье и своей расе. Тейлор тоже отличается вежливостью и мягкой академичностью. Никаких экстремистских выпадов, никаких оскорблений в адрес собеседников.

© REUTERS / Joshua RobertsЖенщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Психологи и социологи могут спорить между собой, насколько искренне умеренные взгляды исповедуют Спенсер с Тейлором. Неоспоримым является то, что вместе с ними на улицу выходят нацисты и бритоголовые всех сортов. И когда они говорят об "объединении правых", то прекрасно осознают, в каком содружестве они находятся.

Идея объединения и единого фронта принадлежит Спенсеру. Сам он не "зигует" и не высказывает приверженности гитлеровскому наследию, однако терпимо относится к любым нацистским проявлениям в собственной среде. Спенсер не готов и слова сказать против идеологии Гитлера, ибо опасается потерять часть сторонников. Осуждение нацизма неполиткорректно в этих кругах.

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль
© AFP 2017 / Paul J Richards
Мэр Шарлоттсвилля обвинил Трампа в росте радикальных настроений в США
Как это часто бывает в радикальных группировках, американские расисты и неонацисты большую часть времени были заняты внутренними войнами. Спенсер же пытается объединить всех, кого обычно называют расистами, "белыми националистами" и нацистами. Притом что сам он говорит о самоопределении и самоидентификации. Его альянс с Дэвидом Дюком и одновременно с популярным радиоведущим Алексом Джонсом — это попытка создать широкий фронт справа от Трампа и Стивена Беннона. Благодаря Спенсеру и Тейлору вчерашние презираемые радикалы-маргиналы становятся постепенно частью общественного процесса. Если хриплые голоса штурмовиков или Дюка от "Ку-клукс-клана" казались доселе неким диким воем нецивилизованных, то в рядах "альтернативных правых" они все постепенно превращаются в политическую силу, с которой трудно будет не считаться. И это благодаря Спенсеру и Тейлору.

© REUTERS / Justin IdeЦветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Обновление "правых" в США — не новое явление. Стоит вспомнить, как на смену прямолинейным республиканцам типа сенатора Барри Голдвотера пришли в начале восьмидесятых "новые правые" во главе с Мортоном Блеквеллом, Ричардом Виггори и сенатором Джесси Хелмсом. Они привнесли в ряды правых антикоммунистов консервативный и религиозный дух.

Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
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Нынешние "обновленные" намного радикальнее своих предшественников и включают всех, с кем не сели бы никогда за один стол Барри Голдвотер и Джесси Хелмс. А против них выходят разъяренные до исступления левые радикалы, готовые сотрудничать с любыми маргиналами и экстремистами из их среды.

…Еще недавно Барака Обаму упрекали в неготовности ясно осудить исламистских радикалов. Бывший президент США действительно старался избегать конфликта даже с радикальными и настроенными на насилие исламистами, чтобы сохранять поддержку в этих кругах.
А нынче многие корят президента Трампа за его неготовность осудить правых радикалов. Однако он выступил очень резко против ненависти и насилия со всех сторон. Более того, Трамп жестко осудил расистов и неонацистов, выделив их и назвав поименно. Но он был также прав в том, что беспорядки были спровоцированы обеими сторонами.

Президент Трамп определенно понимает лучше других, что за спинами Спенсера и Тейлора стоят люди, которые не только не сделают Америку великой, но могут уничтожить все лучшее из оставшегося в ней.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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