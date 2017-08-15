Гражданская война — 2: битва обманутых и "новые расисты Запада"

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Кровавые события в американском Шарлоттсвилле напомнили о растущем накале страстей на расовой почве в США. Согласно исследованию авторитетной правозащитной организации Southern Poverty Law Center (SPLC), в сегодняшней Америке существует более 1,6 тысячи экстремистских организаций.произошли, напомним, вследствие решения местных властей в Шарлоттсвилле убрать с центральной площади памятник виднейшему американскому полководцу и общественному деятелю XIX века генералу Роберту Ли. Так позабытый многими генерал стал последнее время символом раздора между белой Америкой и многорасовой-мультикультурной.
Расовые волнения в США заметно возросли после прихода к власти Барака Обамы. Чернокожие американцы были охвачены первые годы его правления надеждой на то, что они сумеют уравняться с белыми согражданами в социальном положении. Пробужденные чаяния удовлетворены не были, вследствие чего мы наблюдали рост радикализма среди молодых афроамериканцев, что выразилось среди прочего в массовых беспорядках и акциях протеста против действий полиции.
Приход к власти Дональда Трампа вдохнул надежду в круги малоимущих и недовольных белых. В их среде начали говорить, что они вернут себе страну. Их ожидания от новой власти тоже остались покамест неудовлетворенными. Так вот — в Шарлоттсвилле столкнулись недовольные с обеих сторон.BBC.
Их главные идеологи, Ричард Спенсер и Джаредд Тейлор, отличаются от главарей неонацистских групп или "Ку-клукс-клана" хорошими манерами, чувством юмора и политическим чутьем. Оба они умеют преподносить в американских СМИ самые неполиткорректные идеи отполированно политкорректно.
Эти два человека сумели придать правым радикальным силам в США определенную респектабельность. Спенсер артистичен и вежлив в общении с тележурналистами и их коллегами на радио. Он легко умеет найти общий язык и с чернокожим собеседником, и с радиокомментатором еврейского происхождения. Дэвид Дюк из "Ку-клукс-клана" не раз срывался на брань, когда вступал в публичные споры с представителями "небелой расы". Спенсер говорит о насущных проблемах белых, которые теряют свою идентичность, теряют гордость принадлежности к своей семье и своей расе. Тейлор тоже отличается вежливостью и мягкой академичностью. Никаких экстремистских выпадов, никаких оскорблений в адрес собеседников.
Психологи и социологи могут спорить между собой, насколько искренне умеренные взгляды исповедуют Спенсер с Тейлором. Неоспоримым является то, что вместе с ними на улицу выходят нацисты и бритоголовые всех сортов. И когда они говорят об "объединении правых", то прекрасно осознают, в каком содружестве они находятся.
Идея объединения и единого фронта принадлежит Спенсеру. Сам он не "зигует" и не высказывает приверженности гитлеровскому наследию, однако терпимо относится к любым нацистским проявлениям в собственной среде. Спенсер не готов и слова сказать против идеологии Гитлера, ибо опасается потерять часть сторонников. Осуждение нацизма неполиткорректно в этих кругах.
Обновление "правых" в США — не новое явление. Стоит вспомнить, как на смену прямолинейным республиканцам типа сенатора Барри Голдвотера пришли в начале восьмидесятых "новые правые" во главе с Мортоном Блеквеллом, Ричардом Виггори и сенатором Джесси Хелмсом. Они привнесли в ряды правых антикоммунистов консервативный и религиозный дух.
…Еще недавно Барака Обаму упрекали в неготовности ясно осудить исламистских радикалов. Бывший президент США действительно старался избегать конфликта даже с радикальными и настроенными на насилие исламистами, чтобы сохранять поддержку в этих кругах.
А нынче многие корят президента Трампа за его неготовность осудить правых радикалов. Однако он выступил очень резко против ненависти и насилия со всех сторон. Более того, Трамп жестко осудил расистов и неонацистов, выделив их и назвав поименно. Но он был также прав в том, что беспорядки были спровоцированы обеими сторонами.
Президент Трамп определенно понимает лучше других, что за спинами Спенсера и Тейлора стоят люди, которые не только не сделают Америку великой, но могут уничтожить все лучшее из оставшегося в ней.