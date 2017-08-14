Афганский капкан для американцев: им остается только зверствовать

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
МИД России призвал к выводу американских войск из Афганистана. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, кампания США в этой стране провалилась, а озвученная в США идея замены американских войск на многотысячный контингент частной военной корпорации нецелесообразна.
Что хотелось бы отметить по этому поводу.
Афганистан — место очень интересное в географическом и историческом смыслах. Его регулярно завоевывают (первый хорошо задокументированный завоеватель этих мест — Александр Македонский, но были и до него, конечно). При этом ни один из завоевателей не задерживался там, по историческим меркам, надолго. Дело в том, что Афганистан сам по себе — место крайне бедное. Тамошние природные условия таковы, что местное сельское хозяйство лишь на пределе и с большим трудом может прокормить тех, кто им занимается. Только в советское время, когда довольно щедро подкидывали местным жителям удобрения, сельхозтехнику и даже предприятия для их производства, удалось поднять производительность труда достаточно, чтобы плодами этого сельского хозяйства погасить кредиты (а это были кредиты советские, далеко не грабительские). До того как там появилась наша сельхозтехника — страна была на редкость голодной даже по меркам Средней Азии. И, соответственно, для завоевателей она не представляла интереса.
Поэтому те, кто в разное время завоевывал Афганистан, делали это только для того, чтобы либо через него пройти к более выгодным землям, либо защитить подступы к своим собственным землям. Например, значительная часть российско-британского противостояния, начавшегося на рубеже XVIII-XIX веков, была вызвана тем, что Британия опасалась, что Россия, вынужденная взять под свой контроль Среднюю Азию, откуда на российскую территорию то и дело забегали разнообразные грабители и работорговцы, рано или поздно выйдет в Афганистан. А затем, убедившись, что делать там нечего, пойдет через него в Британскую Индию (то есть на территории современных Пакистана и собственно Индии).
Нынешняя граница между Афганистаном и Пакистаном установлена, если не ошибаюсь, в 1870-х годах, причем установлена достаточно условно. Поскольку, как я уже сказал, значительная часть населения Афганистана — кочевники, они постоянно пересекают границу в обоих направлениях. По сути, одни и те же племена живут по обе стороны границы, и это, естественно, приводит к тому, что там нет толком даже реального "афганского гражданства": понятие зыбко.
Но, как известно, сначала нетерпение местных левых (которых у нас считают более-менее марксистами, но марксисты они разве что в троцкистском духе, желающие всего и сразу любой ценой и не любящие медленную и сложную работу построения благополучия своими руками), а потом, вследствие американского розыгрыша все той же угрозы, использовать Афганистан как средство прорыва на нашу территорию поощряемых ими кочевых бандитов, нас вынудили ввести войска. И хотя эти войска в чисто военном смысле действовали там очень успешно — да и смешно ожидать чего-то иного при столкновении более-менее современной армии с кочевниками — но в политическом смысле это больно ударило по нашей репутации.
Американцы не заинтересованы в том, чтобы в Афганистане было что-то стабильное, в принципе. Хотя они могут уверять нас в том, что желают создания серьезной государственности, но, как известно, у американских политиков расстояние между словом и делом на порядок больше, чем у политиков любой другой страны (ввиду сверхкраткого избирательного цикла они все время пребывают в состоянии предвыборной лихорадки).
Поэтому, действительно, имеет смысл предлагать американцам убраться, наконец, оттуда. Потому что их пребывание там никому ни на самой территории Афганистана, ни в ее окрестностях не полезно.
Что же касается идеи заменить американские войска частными военными корпорациями — то, на мой взгляд, это доказывает лишь, что через эти корпорации можно распилить существенно больше денег, чем через официальный бюджет Министерства обороны. Кроме того, если зверски убивают мирных граждан американские солдаты — это вызывает множество политических осложнений. Если тем же занимаются американские солдаты, находящиеся на бюджете формально независимой корпорации, — то это политических осложнений не вызывает.
Насколько я могу судить, американцы переходят от прямого военного присутствия к коммерческому военному присутствию именно тогда, когда не сомневаются, что им придется еще долго зверствовать и массово убивать мирных жителей. А не убивать мирных жителей в Афганистане практически невозможно именно потому, что там невозможно отличить мирного жителя от военного. Собственно, проблема партизанского движения допускает лишь два варианта решения. Один — это налаживать мирную жизнь, чтобы народу не хотелось партизанить. Второй — это массово истреблять не только тех, кто уже взял оружие в руки, но и всех, кто в принципе на это способен.
Мы обычно пользуемся первым способом. Представители западноевропейской и англо-саксонской цивилизаций — вторым. Так было в разнообразных колониях и так происходит сейчас в тех странах, куда входят американцы и их подельники. То есть переход к ЧВК — это с хорошей вероятностью означает, что американцы намерены продолжать зверствовать и хотят избежать ответственности за эти зверства.