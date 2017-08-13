США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Оружие ВМФ России: "Шквал", обгоняющий время

08:0013.08.2017
(обновлено: 08:11 13.08.2017)
01340
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Модернизация суперкавитационной торпеды "Шквал" заложена в российскую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Об этом недавно сообщил руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Производство ракет Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение. Архивное фото
© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
Скоростную торпеду "Шквал" модернизируют до 2025 года
Суперкавитационная торпеда способна идти под водой в воздушной каверне со скоростью свыше 300 километров в час за счет прямоточного гидрореактивного двигателя. Принята на вооружение в 1977 году. Изначально имела ядерную боевую часть мощностью 150 килотонн, затем получила боеголовку с обычным взрывчатым веществом. Сегодня находится на вооружении ВМФ России. Впереди у нее большое будущее.

Созданный в 1970-е годы "Шквал" обогнал свое время на десятилетия. Основное преимущество торпеды — невероятная маршевая скорость: 100 метров в секунду. Она же определяет ряд недостатков, включая высокую шумность, малую дальность (до 10 километров) и глубину погружения лишь до 30 метров. Торпеда не имеет головки самонаведения, координаты цели вводят непосредственно перед пуском. В прошлом веке ядерная боевая часть компенсировала все упомянутые недостатки. Современная неядерная модификация торпеды будет значительно улучшена с учетом новых целей и задач. Интерес к ней в мире огромен, а экспортный вариант торпеды "Шквал-Э" стоит около шести миллионов долларов за единицу.

Высокая цена такого оружия оправданна. Даже обычные торпеды — основное и весьма эффективное средство защиты и нападения сил флота. Это оружие совершенствовалось более ста лет. Если первые самодвижущиеся мины работали на сжатом воздухе или имели парогазовую силовую установку, то современные торпеды стали умнее и быстрее, способны наводиться с помощью гидролокатора или по электромагнитным полям кораблей и поражают цели на расстоянии свыше 50 километров. "Шквал" выделяется из общего ряда, потому что создан "за гранью возможного", с использованием космических технологий.

Появление такой торпеды обозначило абсолютную уязвимость авианосных группировок ВМС США, повлияло на развитие стратегии и тактики боевого применения сил флота.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Минобороны РФ
Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря

Вопреки законам физики

Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск
© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
Торпедное оружие появилось на российском флоте в 1865 году, значительно раньше ракетного, и вскоре серийное производство торпед началось на двух заводах в Санкт-Петербурге. Экспансия закономерна. Торпеды не зависят от погодных условий, им не страшны штормовой ветер и сильное волнение. Они малозаметны. Их сложнее уничтожить. Торпеды могут быть опаснее, нежели противокорабельные ракеты (боевая часть торпеды больше, и вся энергия взрыва направлена на разрушение корпуса корабля, ведь вода не сжимается). И все же суперкавитационная торпеда — особая история.

Законы физики на нашей планете позволяют большинству кораблей и подводных видов оружия достигать скорости 50 узлов. Гидрореактивный двигатель делает торпеду еще быстрее, но ускорение движения под водой встречает значительный эффект торможения. Для наращивания скорости необходимо убрать воду с пути торпеды, оптимально — превратить плотную жидкость в газ. Как это делается?

Горячий выхлоп из ракетного двигателя частично направляется в каналы носовой части, и вода впереди торпеды превращается в пар. Таким образом, в движении создается и постоянно окружает торпеду газовая оболочка. Торпеда соприкасается с водой только узкой головной частью, в газовой среде испытывает значительно меньшее сопротивление и достигает скорости свыше 300 километров в час.

Есть и другая проблема: суперкавитация усложняет маневрирование. Изменение направления движения выводит часть массивного корпуса торпеды из каверны, и резко возрастает сопротивление среды. Многие знают, как трудно на высокой скорости высунуть руку из автомобиля, преодолевая сопротивление воздушного потока. Вода гораздо плотнее. Удалось решить и эту гидродинамическую задачу.

Кавитационную головку на носу "Шквала" сделали отклоняемой, то есть маневрирует сама кавитационная каверна, постоянно сохраняющая торпеду в своих "объятиях". На пути к цели повороты осуществляются за счет рулей и отклонения головки кавитатора (по ранее заложенной программе).

День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.Противодиверсионный катер Юнармеец Каспия во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".Военные моряки гвардейского ракетного крейсера Варяг во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.Высадка морского десанта на БТР-80 во время парада кораблей по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Жители и гости Санкт-Петербурга во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.Малый противолодочный корабль — корвет Зеленодольск во время парада в честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.Военнослужащие во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДля гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНовшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке перед началом парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкДесантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске. 30 июля 2017
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.Китайские военнослужащие, гости военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОдним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
/

Аналогов в мире нет

Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© REUTERS / SANA
Сирийский вояж "Терминатора": БМПТ-72 проходит проверку боем
Торпеды нередко конфликтуют с гидрологией, то есть с  перепадами плотности и температуры воды на разных глубинах, меняющейся электромагнитной проводимостью морской среды. "Шквал" создавали представители различных областей науки. Специалисты провели огромный объем исследований. Достигнутые устойчивость и управляемость торпеды в сложной среде — настоящий прорыв в области гидродинамики. Здесь мы оторвались от конкурентов как минимум на четыре десятилетия. Сегодня такое оружие серийно выпускается только в России.

По тематике суперкавитационных торпед работают специалисты нескольких стран мира. В 2004 году представители немецкой компании Diehl BGT Defence заявили о создании суперкавитационной торпеды "Барракуда", оснащенной новейшей системой самонаведения. Якобы скорость ее настолько высока, что обгоняет собственные звуковые волны, распространяющиеся в воде. Обнаружить такую торпеду очень сложно, но по факту "Барракуда" так и не доведена до уровня реализуемого изделия.

Соединенные Штаты разрабатывают подобную торпеду с 1997 года, но и там готовых образцов до сих пор нет. В 2000 году американский гражданин Эдмонд Поуп пытался тайно приобрести в России документацию на "Шквал". Успешнее идет модернизация американской торпеды большой дальности Mark 48, размещаемой на подводных лодках. Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели — на скорости до 55 узлов и дальности около 40 километров. Но и это, как легко понять, далеко от "Шквала".

Российские суперкавитационные торпеды уже сорок лет не имеют аналогов в мире и, если верить Борису Обносову, уходят в отрыв. Кстати, и антиторпедами располагает только ВМФ России.
Разумеется, вооружение флота важно не само по себе. Морская мощь страны — основа ее безопасности, экономического роста, присутствия и влияния в Мировом океане.

Самые известные военные корабли и подводные лодки России
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанк"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗнаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
© Фото : Минобороны РФАвианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).Авианосец Адмирал Кузнецов
© Фото : Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.Сторожевой корабль Адмирал Григорович в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
© РИА Новости / Сергей АнашкевичПерейти в фотобанкСпасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.Спасательное судно-катамаран Коммуна Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Анашкевич
Перейти в фотобанк
Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.Спасательное судно Игорь Белоусов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБ-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.Подводная лодка Б-261 Новороссийск в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер Дмитрий Донской в Северодвинске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег КулешовК-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.АПЛ Северодвинск
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
/
Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена