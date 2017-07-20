Скоростную торпеду "Шквал" модернизируют до 2025 года

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — РИА Новости. Модернизация скоростной торпеды "Шквал" заложена в российскую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы, заявил в четверг глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Первый "Шквал" был создан в 50-е годы XX века, эти торпеды способны идти под водой в воздушной каверне со скоростью 250-300 километров в час.

"Работа ведется, параметры будут серьезно улучшены. Программа входит в ГПВ 2018-2025", — сказал Обносов журналистам на авиасалоне МАКС-2017.

Еще несколько лет назад первый председатель Российского научного совета по торпедостроению академик Шамиль Алиев рассказал РИА Новости, что торпеда "Шквал", получившая мировую известность как самая скоростная в мире, будет усовершенствована под новые цели и задачи.