Убежать от Трампа: нелегалы из США тысячами переполняют Канаду

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Бегут, оказывается, иной раз уже тысячи ежедневно — с юга на север, из США через канадскую границу. Причина этого… а вот тут все зависит от того, кто ее определяет. Для демократов это "массовое бегство из Америки Дональда Трампа" — очередной повод для пропаганды. Для республиканцев и прочей трамповской Америки это симптом долгожданного начала наведения порядка в стране — того, для чего Трампа избирали президентом.

Кто эти люди

Канадская граница повидала всякое. Когда в 1920-е годы фанатики в США добились своего, введя там "сухой закон", с севера на юг, из Канады в несчастную Америку пошли караваны с виски и прочими напитками, породив мафию, чуть не взявшую власть в Штатах. Когда в 1960-х множество американцев не пожелали призываться в армию и отправляться в Индокитай на войну, с юга на север массово бежали молодые люди призывного возраста.

Но сейчас картина даже на вид совсем другая — по ссылке выше вы можете посмотреть ее на видео. Бегут совсем другие люди, не те, которых мы назвали бы американцами. В кадре выходцы из Гаити и Конго, а за кадром… в общем, нелегалы. Люди, которые жили в Америке годами и обзавелись там детьми. А дети, согласно законам страны, — американские граждане, поскольку родились на территории США. Но родители их — нет. У них, возможно, вообще нет никаких документов.

У нации много проблем, включая существование черных гетто, где американцы далеко не в первом поколении живут на непонятные заработки и на пособие, ненавидя при этом всю прочую страну и устраивая бунты. Но нелегалы — это проблема отдельная.

До какого-то времени ее терпели, но не зря, наверное, трамповский избиратель поддержал своего кандидата настолько массово. Нам известна его идея построить стену на границе с Мексикой (и отсечь толпу латиноамериканских мигрантов) или не пускать обитателей определенных стран Ближнего Востока, зараженных джихадизмом и, соответственно, ненавистью к Америке. Но нам менее известно, что администрация Трампа очень активно работает на выполнение его предвыборных обещаний. За мигрантов взялись всерьез. И они побежали на север.

© AP Photo / Charles Krupa Мигранты расплачиваются с таксистом на границе с Канадой © AP Photo / Charles Krupa Мигранты расплачиваются с таксистом на границе с Канадой

Нелегальная мама конгрессмена

Как власти начинают разбираться в том, кто и по каким документам живет в стране, долго описывать. Интереснее посмотреть, что из этого получается в довольно неожиданных местах, например в конгрессе. Да-да, в федеральном парламенте страны, всенародно избранном.

Эпизод первый ("дело пакистанских хакеров"): глава сенатского юридического комитета затребовал бумаги о статусе шести пакистанцев, которые, как утверждают, делали что хотели с компьютерными файлами конгрессменов, да еще и воровали оборудование. Официально они считались IT-консультантами. Сейчас одни арестованы, другие скрылись.

Чисто случайно получилось, что эти личности работали в основном на конгрессменов-демократов, в том числе из комитетов по разведке, военным и международным делам. А одна пакистанская парочка работала на предвыборную кампанию демократов, кстати, и адвокатов сейчас себе наняла из "ближнего круга" Хиллари Клинтон.

© AP Photo / Paul Sakuma, File На фабрике Tesla надрываются нелегалы. А вы ожидали роботов? Все эти люди имели полный доступ к почте и прочим файлам конгрессменов. История развивается, но вот пора проверить: а они вообще кто? Чьи граждане эти пакистанцы и на каком основании находились в США? Тут что-то новое.

Эпизод второй ("дело нелегальной мамы конгрессмена"): оказалось, что у большой группы кубинских и прочих латиноамериканских мигрантов, избравшихся затем в конгресс, родители проделали ту же штуку, что и гаитянские и прочие мигранты, бегущие сейчас в Канаду, как бы прикрылись детьми — гражданами США.

© REUTERS / Pool/Jim Lo Scalzo О положении их страны: настоящая Америка Дональда Трампа в демократической The Washington Post изящно обходит вопрос о том, в какой момент и какими документами обзавелись родители того или иного нынешнего члена конгресса. Но выжимает читательскую слезу, рассказывая, как их семьи заранее готовились к очередному визиту иммиграционных полицейских, как сами конгрессмены в детстве всегда носили в кармане свидетельство о рождении…

Кстати, таких конгрессменов оказалось целых 45, причем от обеих партий. Это много. В общем, в США происходит миграционная революция — то, что было терпимо раньше и остается нормальным для одних, уже не терпят другие.

Все с нуля

Когда в прежние эпохи считалось, что американская земля открыта для всех, земля эта казалась весьма обширной (расселяться мешали разве что какие-то краснокожие ее обитатели). Никто не думал, что людей станет слишком много. И еще предполагалось, что въезжающие в Америку будут ее любить и защищать. В общем, сейчас мы наблюдаем конец большой эпохи, а значит, большие потрясения не только лично для Дональда Трампа, а для страны в целом.

© AP Photo / Charles Krupa Мигранты из США на Канадской границе © AP Photo / Charles Krupa Мигранты из США на Канадской границе

Но не только для нее. Есть такая интересная тема — интеграция Северной Америки, то есть США, Мексики и упомянутой Канады. Так вот, и здесь если не вся Америка, то ее часть явно считает, что все пошло не так.

Поток людей непонятного происхождения на канадской границе — только часть процесса. Хотя хорошая часть. Канада так же не готова к этой ситуации, как не была готова к ней Европа. В Канаде сейчас у власти не просто либералы, глобалисты и демократы, а крайний случай таковых. А таким людям полагается свято верить в то, что мигранту надо отдать свой дом и последнюю рубашку. Именно это внушали глобалисты (те же канадские или американские демократы) европейцам, чем это кончилось — известно: европейцы не согласились.

И вот сейчас в упомянутом репортаже с границы мы видим озабоченные лица пограничников, которые не знают, что делать, идут разговоры о потребности в палатках или о том, что мигрантам отдадут старый стадион монреальской Олимпиады 1976 года. И это только начало.

А продолжение касается ключевых документов сотрудничества трех государств в рамках Североамериканской зоны свободной торговли — NAFTA. Администрация Трампа вполне серьезно взялась эту штуку пересматривать. На сегодняшний день дискуссия идет о том, как защитить американские инвестиции и интеллектуальную собственность в случае их захвата иностранным правительством — да-да, канадским или мексиканским. Демократы считают, что защищать не надо, потому что такого не может быть.

И это только малая часть подготовки администрации Трампа к серьезному пересмотру NAFTA, которая, оказывается, далеко не так выгодна США, как кто-то думал.

Как на происходящее можно реагировать? Со злорадством, конечно. Происходит полная перестройка и реформирование всех основ существования не только США, а всей западной системы. И не потому, что это Трамп придумал, а потому, что дальше некуда. Как не порадоваться.

Но можно и по-другому: если их перестройка получится, и Америка "снова станет великой", то она, может быть, станет нормальной и с ней будет легче иметь дело.