Украинские танки угрожают армии Пакистана

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Украина ведет переговоры о продаже 100 танков Т-84 "Оплот" Пакистану. Четверть века назад украинская оборонка поставила Пакистану 320 танков Т-84УД на сумму около 600 миллионов долларов. Поэтому Киев уверен в успехе и планирует вложить не вырученные пока средства в национальную оборонную промышленность.

В дополнение к экспортному потоку "Укроборонпром" обещает нарастить выпуск "Оплотов" для ВСУ. В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что на приобретение нераскрытого количества танков будет выделено более 300 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов США).

Но по силам ли сегодняшней украинской оборонке подобные объемы танкостроения, не говоря уже об экспортном уровне качества?

В январе Министерство обороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" (модернизированная версия советского Т-80) из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения . Контракт на сумму 241 миллион долларов стороны подписали в сентябре 2011 года. За пять лет Таиланд получил только 20 танков. В итоге министр обороны королевства Правит Вонгсумон заявил, что украинские танки стали основной проблемой перевооружения тайской армии, которая больше не может ждать и потому выбирает китайские танки VT-4.

Между тем украинцы ставят свой "Оплот" в один ряд с российским танком Т-90А и американским М1Абрамс. И даже замахиваются на "Армату". Очевидно, это большой комплимент (авансом) и "Оплоту", и всему украинскому танкостроению.

© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве © AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве

Полоса неудач

Ранее от украинской бронетехники отказалась Литва, поскольку машины не соответствовали стандартам Североатлантического альянса.

Несмотря на то что украинские образцы были в четыре раза дешевле, литовское Министерство обороны решило закупить 88 бронемашин Boxer германо-голландского консорциума Artec (которые обойдутся в 385,6 миллиона евро).

Из-за несоблюдения сроков поставки и производственного брака (трещины в корпусе) сорван крупный контракт с Ираком на 450 единиц бронетехники (сумма — 458 миллионов долларов.). Украинская сторона смогла произвести и поставить только 88 бронетранспортеров, объясняя задержки и "косяки" объективными трудностями. Столкнувшись с необязательностью партнеров и техническими дефектами, Ирак попросту отказался принимать украинские машины. Аналогичным образом вскоре поступила и азербайджанская армия (Азербайджан предпочел российские танки Т-90МС).

Ранее турецкая оборонная компания Aselsan (занимается разработкой активной системы защиты AKKOR) и "Укроборонпром" вели переговоры относительно модернизации украинских танков и другой бронетехники, однако соглашение так и не подписали. Украина самостоятельно модернизирует танки Т-55, Т-64, Т-72, но этими изделиями вряд ли можно удивить мир.

В конце XX века Украина входила в первую двадцатку экспортеров вооружений и, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2013 году заняла восьмую строчку в рейтинге, опередив Италию и Израиль. Многие годы независимая Украина продавала советское наследие. Артиллерийские установки, бронетехника и авиация уходили в Китай, Ирак, Нигерию, Таиланд, Судан, Эфиопию. Только в 2005—2014 годах украинское Министерство обороны реализовало 838 танков, 722 БТР и БМП, 236 вертолетов, 200 самолетов, пять тысяч автомобилей, не считая средств ПВО, стрелкового оружия и боеприпасов. Несмотря на прибыльность распродаж, время работало против Украины , ведь советские арсеналы не бесконечны.

После государственного переворота в Киеве оружейную торговлю возглавили "революционеры", ориентированные лишь на быстрое извлечение маржи. Кроме того, ситуацию усугубил односторонний разрыв Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой. Сегодня невозможно полностью заменить российские комплектующие украинской оборонки (около 30 тысяч деталей), здесь США и НАТО не помогут.

Гробы на колесиках

Если поближе рассмотреть образцы "истинно украинской" бронетехники, созданной вне кооперации с Россией, становится смешно и грустно.

К примеру, ВСУ в марте получили на вооружение новый бронеавтомобиль "Козак-2", который в народе сразу прозвали "гробом на колесиках".

В Киеве отмечают, что бронеавтомобиль соответствует стандартам НАТО, предназначен для огневой поддержки и перевозки личного состава, защищен от огня стрелкового оружия (калибра 7,62 мм), осколков боеприпасов и мин. Заметим, украинский "Козак" базируется на итальянском шасси Iveco Eurocargo 4x4, а броня у него финская (12 миллиметров). Боевая мощь не слишком впечатляет, но для разгона недовольных сограждан этого может оказаться вполне достаточно.

Украинский беспилотный бронетранспортер "Фантом" имеет запас хода 20 километров, а управляется по радиоканалу (на дальности до 2,5 километра) или оптоволоконному кабелю длиной 5 километров. Цифры точные. Как говорится, математика — царица наук. Чудо бронетехники интегрируется с беспилотником (вероятно, через пятикилометровый кабель). В боевых условиях судьба этой машины наверняка окажется короче кабеля управления.

На Львовском бронетанковом заводе из-за нехватки средств сорвана программа серийного производства нового бронеавтомобиля "Дозор-Б"

Возможно, стоило бы сэкономить на спутниковой навигации и кондиционере. А конный вариант бронетачанки "Махно", увенчанный "истинно украинской" винтовкой "Гопак", был бы еще дешевле.

В этой ситуации лучшие умы Украины напряженно соображают, "как вытеснить Россию с рынков вооружений", отобрать у нее несколько миллиардов долларов.

Почему бы нет? Пакистан уже в кармане. Осталось прибрать к рукам Индию и Китай.