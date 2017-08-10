Спасибо американскому конгрессу за новое окно возможностей

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В США на первый план выходит новая тема — бомбить или не бомбить КНДР. В принципе, для введения американского истеблишмента в состояние полного маразма Америке не хватает только "победоносной" ядерной войны где-то вдали от северо-американского континента. Но на что надеются в связи с этим в Госдепе, конгрессе, Пентагоне и других властных структурах США?

На то, что кто-то испугается грозных янки и изменит к ним свое отношение? Ну, это вряд ли.

Никто уже не боится янки, даже Гондурас

Сегодня весь незападный мир в своем отношении к американцам разделился на три группы стран.

Первая группа — это государства, элиты которых в обмен на передачу своих стран в управление американским компаниям, делают вид, что любят и уважают США, на самом деле используя гипертрофированное американское самодовольство в своих личных и корпоративных целях.

Тут и привлечение инвестиций (многие восточноевропейские и юго-восточные страны), и использование американских структур в качестве политической крыши для операций рэкета и шантажа по отношению к соседям (Косово, Грузия, Украина, Саудовская Аравия, etc.).

Таких стран, что естественно, почти большинство, и именно они поддерживают американские резолюции в ООН и всячески изображают свою включенность в мировое сообщество, в какой бы позе ни находились элиты этих стран, и в каком бы положении ни пребывало их население.

Вторая группа — государства, предпочитающие держать дистанцию по отношению к США, дабы сохранить свой суверенитет. Элиты этих стран предпочитают рулить на своих территориях самостоятельно, то есть платить как можно меньше дани наглеющим год от года янки.

Наконец, третья группа — это сопротивляющиеся американскому гегемонизму страны, стремящиеся проводить, или реально проводящие подчеркнуто независимую политику. Это Россия, Китай, Индия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Иран, Вьетнам, Филиппины, КНДР, Боливия, ряд других.

Так вот, сегодня никто в мире, включая даже Гондурас, уже не боится США. Тем более их не боятся страны с ядерным потенциалом.

Американцам давно и явно нужно сменить свои тактику и стратегию, перестав размахивать кулаками, санкциями, враньем и ядерными ракетами.

А стремление США превратить КНДР в мишень (как и противостояние "российской угрозе") — это маневры американского правящего класса, отвлекающие внимание мира и прежде всего самих американцев от внутренних проблем.

© AP Photo / Ahn Young-joon Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017 © AP Photo / Ahn Young-joon Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Американские санкции выгодны России, а не США

Маневры эти отвлекают мир от того простого обстоятельства, что сегодня всем или почти всем ясно: США — это планетарное зло, которому все сложнее осуществлять свои операции прикрытия и сокрытия. Все очевиднее, что американские элиты начинают тонуть в том насилии, которое они воспроизводят за пределами США: насилие возвращается к ним не только в виде трупов американских военных из разных точек мира, но и в виде событий в Фергюсоне и в той (пока еще холодной) гражданской войне , которая разворачивается внутри США между цветными и белыми группами населения, между сторонниками Трампа и американскими демократами, между активистами ЛГБТ и традиционным пока еще большинством, между мигрантами и коренными американцами.

Одна из целей санкций против России состоит в том, чтобы обозначить ложный след. Типа "В США все в порядке, а если в ней что-то и не в порядке, то в этом виноваты русские". И это самое главное, что мы должны знать об экономических санкциях, расширение которых против нас благословил на прошлой неделе конгресс США.

Впрочем, есть в истории с санкциями еще одно и весьма важное обстоятельство. Так, при всем негативе к объекту будущих репрессий (запретах, штрафах и проч.) есть в объявлении России страной non grata и позитивная сторона.

США, объявив России санкции, рассчитывают на позитив для себя и негатив для нее; на самом же деле ситуация в долгосрочной перспективе может сложиться так, что наши заокеанские "партнеры" получат куда больше негатива, чем позитива. И негатив этот будет связан не только с утратой американского авторитета и влияния в ряде регионов мира, но и с консолидацией незападных стран в противостоянии Вашингтону.

К примеру, антироссийскими санкциями предусмотрены различные ограничения по кредитованию западными банками российских предприятий, и эти ограничения действительно так или иначе ударят по российскому бизнесу. С другой стороны, российские деловые круги начнут обращаться (и уже обратились) за заемным капиталом к незападным банкам, а также задумаются ( уже задумались ) о развитии собственной суверенной и эффективной финансовой системы. И кто в таком случае выиграет больше — США, которые утратят в лице России перспективный рынок банковских услуг, или Россия, которая в ближайшие годы наверняка укрепит свой финансовый сектор?

Проиграв Штатам тактически (ну, например, лишившись газовых контрактов в странах ЕС), Россия в результате введения санкций может приобрести гораздо большее — здоровую экономику и реальный суверенитет.

Конгресс США — это, похоже, коллектив невменяемых, который, сам того не желая, собственными руками запустил процесс восстановления и, следовательно, будущего развития российской экономики.

Конгрессмены на прошлой неделе создали для России новое окно возможностей, и теперь только от российского руководства зависит воспользуемся ли мы этим окном, или, как обычно, проигнорируем его или ответим нашему американскому визави такими "зеркальными мерами", которые позволят США выехать из их нынешнего кризиса на нашем горбу.

Сравнение нынешней ситуации с эпохой застоя неуместно

Сегодня многие экономические эксперты проводят параллели между событиями середины 80-х годов прошлого века в СССР и современной Россией. Тогда американцам удалось обрушить российскую экономику посредством манипуляций с мировыми ценами на нефть. Сегодня, как считается, американские санкции, направленные преимущественно против российского нефтегазового сектора, также могут обрушить российскую экономику, что, в свою очередь, вызовет новый политический коллапс, как это случилось при Горбачеве.

Действительно, и сегодня российский бюджет, как когда-то бюджет советский, формируется в основном за счет доходов от экспорта нефти и газа. В этом смысле нынешняя отечественная экономика, будучи так же зависима от мировых цен на энергоносители, как и 30 лет назад, по-прежнему очень уязвима. Более того, три десятилетия назад Советский Союз был суверенной державой, в отличие от нынешней полузависимой России, так что с точки зрения проведения независимой экономической политики у нынешнего российского руководства куда меньше возможностей. И все же сейчас вновь обрушить российскую экономику ("разорвать ее в клочья") не получится. И главная причина состоит в том, что США уже не те.

В 80-е годы прошлого века США находились на подъеме. На фоне "альтернативного", но все более заскорузлого СССР американский образ жизни воспринимался повсеместно как идеал. И для полного счастья, которое американские политики видели в мировой власти, достаточно было лишь подтолкнуть Советский Союз к той пропасти, куда его уже подвело закостеневшее Политбюро ЦК КПСС. И таким вот толчком стало падение мировых цен на нефть.

Сегодня США в экономическом кризисе. В американском руководстве нет политической монолитности, но, напротив, разногласия между различными группировками только усиливаются. Наибольшим влиянием в стране пользуются уже не проамериканские, а транснациональные олигархические группы, не обязательно заинтересованные в обрушении России или, допустим, Китая. Да и Россия сегодня — это часть западного мира, так что бить по ней — это фактически наносить удар по одному из участков единого экономического организма.

Полагаю, что при обсуждении вопроса о расширении санкций против России совпали интересы как минимум трех ведущих лоббистских групп — американских демократов, энергетического сектора и силовых структур, заинтересованных в выделении дополнительных бюджетов на борьбу с российской (а заодно и с северо-корейской, иранской, китайской и т.п.) угрозой. Только и всего.

Американцы подставились из-зак жадности лоббистских и олигархических группировок. Ну а Россия просто обязана воспользоваться новым окном возможностей для развития отечественной экономики и укрепления своего экономического суверенитета без оглядки на Запад.

У России появился прекрасный повод избавиться от монетаристов, а вместе с ней — от модели периферийной экономики, построенной на внешнем управлении, олигархических методах принятия решений, коррупции и обмане населения.