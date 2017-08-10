Отказ от доллара как расчетной валюты должен быть постепенным, считают в СФ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Работу по сокращению зависимости экономики РФ от доллара проводить полезно, но надо это делать постепенно, так как быстрый отказ от доллара как расчетной валюты принесет больше издержек, чем дивидендов, считает, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва в ответ на новые санкции США намерена активизировать работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев также считает, что в долгосрочной перспективе дедолларизация экономики — это благо.

"Начинать такую политику безусловно необходимо, но делать это нужно в период экономического роста. В этом случае отношение в мире к рублю как будущей мировой резервной валюте будет принципиально иным", — сказал Васильев РИА Новости.

Он напомнил, что именно так в своё время поступил Китай. Чтобы добиться таких результатов, России потребуется развитие долгосрочных финансовых рынков внутри страны, а это дополнительные внутренние инвестиции, которых сейчас в нашей стране недостаточно, подчеркнул сенатор.

"Хочу подчеркнуть, Россия должна реализовать задачу на поддержание макроэкономической стабильности, снижать инфляцию и развивать российскую независимую платежную систему МИР и выводить ее на мировой уровень и тем самым создавать инфраструктуру для мировой логистики рубля. Однако с наскока это сделать невозможно и даже вредно для российской экономики", — заявил зампред комитета.

Он пояснил, что издержки, которые неизбежно последуют в результате реализации "быстрой дедолларизации", будут гораздо выше и серьезней, чем дивиденды, которые планируется получить, поскольку именно в долларах хранятся резервные средства РФ: в долларах торгуются суверенные российские облигации и в долларах исчисляется государственный долг.

Васильев убеждён, что этот процесс должен проходить постепенно по всем направлениям: в международных расчетах, нужно активней использовать другие валюты, не только евро или фунт стерлингов, но и те, что только набирают обороты, например, юань.

"Нужно развивать как свои платежные системы, так и совместные в рамках стран Брикс и отдельно с Китаем. Быстро отказаться от доллара будет сложно, но поступательно это можно сделать максимально безболезненно для экономики России", — заключил сенатор.