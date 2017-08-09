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Госсекретарь США изолировал КНДР, Россию и Китай. Но что-то пошло не так

09:3609.08.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЦеремония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017Церемония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В предыдущем материале мы говорили о начале ежегодного дипломатического сбора всех, кто имеет отношение к политике в Восточной и Юго-Восточной Азии (речь об "асеановской неделе" в Маниле). Сейчас цепочка мероприятий завершена, и общий их итог не только в том, что Китай в азиатской дипломатии снова завоевал больше очков, чем США. Еще есть вопрос об идейном лидерстве в регионе, и здесь неожиданно возникла тема лидерства российского — точнее, того, что после ухудшения отношений Москвы с Западом в 2014 году улучшились наши отношения с Востоком. Так что давайте посмотрим, как завершились основные сюжеты манильской встречи.

И нету других забот

Церемония совместного фотографирования глав МИД стран-участниц АСЕАН перед началом встречи министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Корейский сюжет, похоже, стал единственной причиной приезда на "асеановскую неделю" госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По крайней мере, даже прочитав десятки материалов с разных проходивших там заседаний, не встретишь там информации о прочих американских инициативах в Азии. Тиллерсон приехал, чтобы "изолировать" Северную Корею, и больше в этом регионе у него нет других забот.

Результат — словами New York Times: манильская дипломатическая встреча тихо превратилась в первую многостороннюю сессию по договоренностям насчет ядерных программ Пхеньяна. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо провел редкие в наши дни переговоры с коллегами из Китая, Южной Кореи и России. Тиллерсон, сообщают другие источники, тщательно избегал даже случайных встреч с Ли — и таким образом изолировал КНДР по крайней мере от себя. Но зато прочие его не избегали.

Не то чтобы эти переговоры что-то принесли. Пхеньян еще накануне приезда Ли высказался на всем привычном северокорейском языке насчет того, что в случае чего "ответит тысячекратно" на любые враждебные акции, и что новые санкции Совета Безопасности ООН "отвергает". Никто из 27 собравшихся в Маниле министров иностранных дел этому не порадовался.

Но, во-первых, в Маниле впервые за 9 лет после провала шестисторонних переговоров по Корее активно обсуждалась идея их возобновления.

Во-вторых, именно в эти дни стало известно, что президент Южной Кореи — ключевого участника игры — только что звонил президенту Дональду Трампу в Белый дом, чтобы сказать: его страна решительно выступает против любых военных акций против Севера. Решать дело можно только дипломатическим путем.

Но Тиллерсон такой дипломатией в Маниле не занимался. А раз так, то остается спросить: человек, зачем приезжал, что сказать хотел?

Драка за коммюнике завершилась компромиссом

В предыдущем материале я писал о том, как Вьетнам, единственный оставшийся в Юго-Восточной Азии партнер США по "изоляции" Китая по вопросу о территориальном споре в Южно-Китайском море, создал проблемы прочим 9 членам группировки АСЕАН.

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АСЕАН утвердилась в качестве авторитетного объединения, считает Лавров
Проблема вообще-то пустяковая. В АСЕАН даже одна страна может заблокировать любой общий документ, в данном случае коммюнике встречи министров иностранных дел АСЕАН. Но вот коммюнике все-таки появилось.

Читаем радостный комментарий одной из не любящих Пекин филиппинских газет: наконец-то у АСЕАН ощущается твердый хребет. Министры осудили — правда, не только Китай, а "кого угодно" за милитаризацию спорных островов, призвав "все стороны" к сдержанности. Победа!

Читаем не менее бодрый комментарий в китайских СМИ. Оказывается, из вьетнамских предложений было вычеркнуто очень многое. Зато в коммюнике попала констатация, что за истекший год ситуация улучшилась, поскольку многие страны в регионе пошли по пути сотрудничества. Вдобавок АСЕАН признает, что продолжающийся рост экономики Китая выгоден членам группировки, и они ожидают повышения уровня "стратегического партнерства" с Китаем.

Умная бумага получилась. Всем хорошо, все довольны. А тут еще хозяин встречи, президент Филиппин Родриго Дутерте, выступил за укрепление Всеобъемлющего регионального торгового партнерства (с Китаем), напомнив, что аналогичная американская идея (где не было Китая) похоронена нынешним президентом США. И, поскольку "протекционизм" и "санкции" — это всегда о США, то когда Дутерте такую политику отвергает (а он это сказал), то автоматически получается, что он опять обижает Америку.

Лавров путешествует

Ежегодные конференции министров АСЕАН, после которых туда приезжают на разговор их партнеры (в том числе Россия), традиционно являются полем тихих, неагрессивных побед Москвы. И потому, что выигрыш Китая и его партнеров — наш выигрыш. И еще потому, что на фоне отсутствия политики США в регионе (не считая политики поддержания точек напряженности) заметно, что у России такая политика присутствует. Более того, именно после 2014 года, когда страны АСЕАН не стали присоединяться к каким-либо санкциям против нас, мы сблизились.

Среди примеров — история с российско-индонезийской инициативой насчет главной темы предстоящего в ноябре там же, в Маниле, Восточноазиатского саммита. Участники его те же, что на "асеановских неделях", только на высшем уровне. Так вот, Москва и Джакарта предложили сделать главной темой саммита предотвращение распространения террористической идеологии. Все прочие согласились.

Вообще-то это логично. Какая мировая держава, вступив в войну с "исламским государством"*, нанесла ему решающие поражения и спасла Сирию, почти этим ИГ* уничтоженную? Не США (и не Китай, и т.д.). У Москвы явно есть моральное право лидировать и по части выводов из этой войны. Хотя если такое идейное лидерство проявили бы также США, вряд ли кто-то стал бы возражать. Но Америка занята своими проблемами.

Так же логично место для такого разговора. Те же США или Европа на него явно не способны, зато тема актуальна для самой большой мусульманской страны мира — Индонезии (члене АСЕАН), так же как для других членов: Малайзии, Брунея. Или хозяйки форума, Филиппин, где в эти дни продолжается нескончаемая битва с джихадистами в городе Марави на мусульманском юге этой в целом католической страны.

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог
© РИА Новости
Россия видит в АСЕАН партнера в обеспечении региональной безопасности
И ведь разговор может получиться интересным. Понятно, что преступны террористические методы достижения целей ИГ*. Ну, а если методы станут мирными, а насаждаться ползучим путем, без терактов, будет все та же идеология? А ведь так и происходит.

И в порядке послесловия. После Манилы российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетит еще Индонезию и Таиланд, поскольку именно в последние годы обозначились успехи нашего сотрудничества (после спада от "нефтяного шока" 2014 года). Так вот, этот самый шок плюс санкции, как сейчас выясняется, в итоге только подтолкнули наши связи — и уже не на уровне идеологии, а по вполне прозаичной линии. В нынешнем году наша торговля с Таиландом выросла на 41% по сравнению с прошлым годом, туристов туда поехало больше на 44%, с Индонезией товарооборот вырос на 15%. Обсуждается множество новых планов того, как поддержать хорошую тенденцию. Китай в ЮВА мы, наверное, не догоним, но пользоваться ситуацией все равно надо.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Страны десятки АСЕАН
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История, структура и участники АСЕАН
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