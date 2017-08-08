Почему Китай побеждает Америку в Тихом океане

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Главные герои ежегодного ключевого дипломатического ристалища всей азиатской политики — это год за годом Китай и США. Они меряются силами на мероприятии, кратко называемом "Асеановской неделей". В этот раз — в столице Филиппин Маниле. Счет… Вот тут все сложно. Если верить Washington Post, то получается 1:1, по двум ключевым вопросам азиатской безопасности (Корея и Южно-Китайское море). Но если не верить и присмотреться, то получается что-то вроде 1,5:0,5 в пользу Китая. Самое же интересное в этой истории — почему США проигрывают. Короткий ответ выглядит так: потому что группировка азиатских стран, АСЕАН, устроена умнее и выгоднее для азиатов, чем Евросоюз для европейцев.

Кто в регионе хозяин

"Асеановская неделя" — это когда министры иностранных дел всех десяти стран Юго-Восточной Азии сначала о чем-то договариваются между собой, а потом на разных заседаниях, форумах и диалогах выслушивают поодиночке или группами своих партнеров из других регионов — Китай, США, Россию и других. Это важно, потому что АСЕАН самой процедурой четко показывает, кто в регионе хозяева. Хозяева там — местные жители, а прочие только гости.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран - участниц АСЕАН перед началом торжественного гала-ужина на полях саммита в Маниле © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран - участниц АСЕАН перед началом торжественного гала-ужина на полях саммита в Маниле

Заметим, что на этих ежегодных форумах речь идет почти только о внешней политике и безопасности (экономика обсуждается на таких же ежегодных саммитах АСЕАН), и еще — что место проведения ротируется. В нынешнем году это Манила, что сыграло свою роль в одном из двух ключевых сюжетов дипломатических побоищ. Сюжеты эти давние — Корейский полуостров в соседней Восточной Азии и территориальные споры с Китаем в самой Юго-Восточной Азии.

Смотрим на то, как подается ситуация в Washington Post: госсекретарь Рекс Тиллерсон предпринял усилия по мобилизации других стран в свою кампанию против ракетно-ядерных испытаний Северной Кореи и продолжил кампанию по изоляции Пхеньяна.

Замечаем мелочи: оказывается, американская дипломатия попыталась добиться от участников форума исключения северокорейского министра из числа приглашенных. Получила вежливый отказ. Уже интересно.

Далее: в первые дни "Асеановской недели", когда заседали только хозяева, решительное осуждение Пхеньяна не вошло в коммюнике, потому что одна страна — Камбоджа, близкий друг Китая, — заблокировала этот пункт. Было принято отдельное заявление по корейскому вопросу, вполне осуждающее, но заявление — это как бы документ уровнем ниже.

В Маниле героем дня был министр иностранных дел Китая Ван И (его страну назвали даже "почетным членом АСЕАН"). Он, с одной стороны, осудил Пхеньян и напомнил, что Китай накануне голосовал в ООН за очередные санкции против КНДР. С другой — призвал северокорейцев "быть умными" и прекратить испытания. С третьей, Ван И (и его российский коллега Сергей Лавров) напомнили о совместной инициативе Пекина и Москвы — насчет "двойного замораживания": любых ракетных пусков и ядерных испытаний в КНДР и одновременно — крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи.

Кстати, эта идея была ответом Пекина на просьбу президента США Дональда Трампа китайцам сделать что-то с Северной Кореей. И ведь эта штука сработала бы. А чем "двойное замораживание" не понравилось США? В Маниле прозвучал трогательный ответ (на уровне заместительницы Тиллерсона Сьюзен Торнтон): оказывается, эта идея "морально неприемлема", поскольку ставит Пхеньян и США в равное положение. А приемлемо, повторим, изолировать Пхеньян. Привычка у них такая — хоть кого-то да изолировать.

Вопросы дипломатии, напомним, решаются только на равных. В итоге очаг напряженности в Азии сохраняется (если это можно считать выигрышем США), но какой-то радостной поддержки со стороны АСЕАН США не дождутся. Ничья.

Снова смотрим в Washington Post, самый последний абзац: конференция АСЕАН, оказывается, затрагивала "и другие вопросы" регионального значения. Когда американцы переходят на скороговорку, значит, что-то для них пошло здорово не так.

АСЕАН как чудо

И ведь действительно пошло. Дело в том, что тут у нас не "другой вопрос", а главный, новость номер один. В Маниле весь сюжет вокруг островов, отмелей и вод Южно-Китайского моря продвинулся к разрешению. А если так, то это, понятно, выигрыш Пекина. Хотя и его соседей в ЮВА тоже.

Китайская дипломатия в Маниле создала совместный с АСЕАН документ — рамочный, насчет будущего "кодекса поведения" на спорных территориях. Кодекс — это не о том, как решить территориальные споры, в которых участвуют минимум четыре страны АСЕАН и Китай, не говоря о Тайване. Такие споры, кстати, не решаются вообще почти никогда. Кодекс — это о том, как себя вести сегодня, пока споры не закончены: не скандалить и сотрудничать.

Манильский документ всего лишь о том, что осенью начнутся переговоры по этому вопросу. Но это большой шаг вперед, поскольку "кодекс поведения" был запущен в оборот как идея 15 лет назад. После чего в дело вмешались США, подстрекая страны региона к конфронтации с Китаем. Китай ответил сурово, в том числе создавая на спорных территориях искусственные острова. Международное право этого не запрещает, карта спорных вод в такой ситуации резко меняется. А у соседей Китая возникает мысль: может, лучше было решать все дипломатией? Вот они к ней и вернулись.

США, как и раньше, нечего было предложить странам АСЕАН, кроме общей поддержки в конфликте (но не своего участия в нем). Китай тем временем вышел на роль второго экономического партнера АСЕАН , притом что на первой позиции тоже не США, а торговля стран ассоциации между собой. Есть над чем подумать.

Манила, конечно, стала победой китайской дипломатии, в которой особую роль сыграла упомянутая особенность АСЕАН — что одна страна может заблокировать решения девяти. Так вот, одна страна, Вьетнам, это сделала — она хотела осудить Китай за те самые искусственные острова. Результат: у встречи нет итогового коммюнике. Правда, говорят, что во вторник все-таки появится. А договоренность с Китаем насчет будущего кодекса — есть.

Раньше главными проводниками американской политики напряженности в Южно-Китайском море были три страны: Филиппины, Сингапур и Вьетнам. Но Филиппины при нынешнем президенте Родриго Дутерте резко поменяли позицию, а в данном случае еще и использовали свои процедурные возможности председателя всей "Асеановской недели". Сингапур, видя, что происходит, смягчился, прочие тоже прониклись пониманием китайской точки зрения. Вьетнам остался в изоляции. Еще год (а особенно два) назад все было по-другому.

Во вторник же АСЕАН исполнится 50 лет. И получается, что механика ее международной дипломатии — отличная иллюстрация главной мысли только что вышедшей к юбилею книги сингапурского дипломата Кишора Махбубани "АСЕАН как чудо: катализатор мира" (The ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace). Мысль автора в том, что АСЕАН — чудо на фоне провалов Евросоюза.

А именно: ЕС добивается жесткой дисциплины в крупном и мелочах, но в АСЕАН — свобода. В результате азиатское сообщество движется к интеграции медленнее, зато сейчас не столкнулось с кризисом недоверия, принуждения к невыгодной внешней политике и с прочим расхождением интересов своих стран. Хотя и там и там одна страна может заблокировать решения всех остальных. Но в Азии это такие решения, которые не тормозят общего движения.

Что мы и наблюдали в Маниле. Вот представим себе, как вел бы себя ЕС — да что там, он так себя и ведет, — когда ему внешние силы навязывают свою политику "изоляции" кого-то или тактику вечного сохранения конфликтных точек.