США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Зачем США закупают для Киева спецмашины для разгона толпы

18:1508.08.2017
(обновлено: 18:28 08.08.2017)
227620
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоУчастники акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Соединенные Штаты Америки всерьез озабочены сохранением режима Петра Порошенко на Украине. Настолько серьезно, что решили приобрести для полицейских сил страны специальные автомобили, предназначенные, как сказано на сайте американских госзакупок, для того, чтобы "контролировать толпу". То есть — для разгона демонстрантов.

Автором предложения о такой вот, мягко говоря, не вполне гуманитарной помощи США Украине, выступает Региональное бюро поддержки госзакупок США во Франкфурте (Германия).

Как США решают вопросы на Украине

Почему закупкой специальной техники для полиции Украины занимаются США, в принципе, понятно. Украинская власть уже давно находится под вполне зримым и ощутимым руководством американской политической элиты. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в свое время даже жаловался журналистам, что проводит больше времени за телефонными переговорами с президентом Петром Порошенко, чем с собственной женой.

Дональд Трамп-младший в Кливленде. 2016 год
© REUTERS / Mario Anzuoni/File photo
Бревно в глазу: как США сами вмешиваются в чужие выборы, а обвиняют других

Кстати, Байден отличился не только в нескончаемых телефонных увещеваниях украинского президента бороться с коррупцией и развивать реформы, но и в прямом управлении Украиной, во всяком случае, в решении кадровых вопросов. Например, как признался Байден уже в конце своей каденции, именно он, то есть американский вице-президент, в свое время настоял, чтобы Порошенко уволил с должности генерального прокурора Виктора Шокина.

Тогда Байден использовал запрещенный прием — сказал Порошенко: Петр, не уволишь Шокина, не получишь очередной транш из МВФ. И Шокина уволили.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017

В преддверии возврата

Прошел год с небольшим. В США сменилась администрация главы государства, и Байден теперь наверняка больше уделяет времени семье, чем Украине. Но от перемен в США проблемы на Украине не решились никак. И даже, наоборот, увеличились.

Акция протеста украинских радикалов в Киеве. Архивное офото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Приходите на погром": в какую Украину зовут вернуться Донбасс

Не в последнюю очередь по вине все того же МВФ, который на протяжении трех лет постоянно требовал от Украины увеличения тарифов на ЖКХ. И они росли, а параллельно росли и неплатежи.

К примеру, в 2014 году на Украине насчитывалось около миллиона семей, которые претендовали на дотации из бюджета за пользование коммунальными услугами. А в нынешнем году таких семей стало уже 7,7 миллиона. То есть за три года на Украине в семь с лишним раз увеличилось число тех, кто не в состоянии оплатить услуги ЖКХ.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве. 10 апреля 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве. 10 апреля 2017

Ну и наконец, в сентябре теперь уже нынешнего года, то есть буквально через три недели, Украине предстоит приступить к возврату "основного тела кредита МВФ" и процентов по нему, то есть перечислить обратно в США один миллиард долларов из тех 17, что были получены ранее…

День Конституции Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
День игрушечной Конституции: почему на Украине не действует основной закон

Все это — неуплаты, резкое обнищание населения — накаляет общую социальную ситуацию на Украине. Отсюда и предположение кураторов из США, что в следующем году, когда на Украине ожидается пик митингов и демонстраций, полиции на улицах понадобятся уже не просто "космонавты с дубинками", а хорошо приспособленная для этого техника. Например, автомобили для "контроля толпы и выполнения других задач украинской полицией".

Именно поэтому на сайте госзакупок США обозначено, что срок реализации этого контракта — четвертый квартал 2017 года, а время на поставку — 45 суток, то есть как раз к концу февраля — началу марта 2018 года.

Общее число спецмашин — 60 штук. Вполне вероятно, что это только первый заказ.

По результатам предыдущих закупок

Но тут возникает нюанс. Дело в том, что полиция Украины получила бесплатно, то есть в виде благотворительности от зарубежных партнеров в США и ЕС, 1514 автомобилей (это были обычные авто, а не спецмашины). Все это — за последние два года, то есть с того момента, как милиция была на Украине реорганизована в полицию.

Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Пентагон и Госдеп планируют утопить Украину в крови

При этом за семь месяцев только нынешнего года 461 автомобиль был разбит полицейскими в ходе их передвижений по дорогам Украины.

Такие цифры были получены из департамента патрульной полиции Полицейского управления Украины украинским изданием "Главком" накануне двухлетней годовщины украинской полиции, то есть к 4 августа.

Последний раз технику в украинскую полицию в мае нынешнего года передавал лично руководитель компании Mitsubishi Осама Масуко, который для этого даже специально приехал из Токио в Киев.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, видимо, крайне озабоченный частыми авариями полицейского автотранспорта, заявил, что, "учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", — резюмировал Аваков.

© Фото : МВД Украины/Андрей НовицкийЦеремония передача служебных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV Национальной полиции Украины
© Фото : МВД Украины/Андрей Новицкий
Церемония передача служебных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV Национальной полиции Украины
Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Путь Порошенко: из Европы — в импичмент

Последнее заявление, конечно, шутка. Но выяснилась интересная подробность — при приеме на работу в полицию каждый кандидат на Украине проходил специальные трехмесячные курсы, на которых подготовка полицейских как водителей автотранспорта не предусматривалась.

Поэтому, видимо, именно полицейские на Украине и стали чуть ли не главными виновниками автотранспортных происшествий. И в связи с этим что будет с новыми автомобилями, предназначенными для "контроля толпы", пока не совсем ясно. Во всяком случае, американский заказчик предусматривает, что поставщик спецтехники будет сам проводить обучение украинского персонала.

Накануне нового политического цикла

Есть у этой истории и вполне конкретный политический подтекст.

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
США не сдают Украину. Они просто ее кидают
То, что Украина находится в преддверии нового избирательного цикла, который может многое поменять в стране, понимают не только на самой Украине. Понимают это и в США, где, похоже, новая администрация Дональда Трампа до сих пор не может определиться со своей украинской политикой — то ли продолжать прямое курирование, как это было при Обаме, когда все мало-мальски важные назначения в украинском правительстве согласовывались с заокеанскими чиновниками и политиками, то ли отпустить Украину в самостоятельное плавание, что чревато новыми Майданами.

Возможно, именно последнее опасение и вызвало желание у Госдепа США закупить для украинской полиции спецавтомобили для работы с демонстрантами и митингующими.

Конечно, нынешняя администрация США более прагматична, чем предыдущая, да и время возврата долгов неизбежно приближается. Кстати, частные компании, которые в свое время отсрочили украинский долг на пять лет, тоже в скором времени (с 2020 года) захотят возврата своих инвестиций, вложенных в государственные обязательства Украины.

А возврат долгов, как известно, дело крайне репрессивное, особенно в отношении тех, с кого придется собирать деньги, то есть с населения.

Поэтому кажущаяся чисто благотворительной забота США о полицейском оснащении Украины, на самом деле имеет вполне меркантильный интерес. "Это только бизнес — и ничего личного", — говорят по ту сторону океана, когда стреляют в голову.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Астахов
"за семь месяцев только нынешнего года 461 автомобиль был разбит полицейскими в ходе их передвижений по дорогам"

Да ладно. Небось, списали в утиль как разбитые, а на самом деле продали на сторону.
20:04
08.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена