Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Соединенные Штаты Америки всерьез озабочены сохранением режима Петра Порошенко на Украине. Настолько серьезно, что решили приобрести для полицейских сил страны специальные автомобили, предназначенные, как сказано на сайте американских госзакупок, для того, чтобы "контролировать толпу". То есть — для разгона демонстрантов.

Автором предложения о такой вот, мягко говоря, не вполне гуманитарной помощи США Украине, выступает Региональное бюро поддержки госзакупок США во Франкфурте (Германия).

Как США решают вопросы на Украине

Почему закупкой специальной техники для полиции Украины занимаются США, в принципе, понятно. Украинская власть уже давно находится под вполне зримым и ощутимым руководством американской политической элиты. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в свое время даже жаловался журналистам, что проводит больше времени за телефонными переговорами с президентом Петром Порошенко, чем с собственной женой.

Кстати, Байден отличился не только в нескончаемых телефонных увещеваниях украинского президента бороться с коррупцией и развивать реформы, но и в прямом управлении Украиной, во всяком случае, в решении кадровых вопросов. Например, как признался Байден уже в конце своей каденции, именно он, то есть американский вице-президент, в свое время настоял, чтобы Порошенко уволил с должности генерального прокурора Виктора Шокина.

Тогда Байден использовал запрещенный прием — сказал Порошенко: Петр, не уволишь Шокина, не получишь очередной транш из МВФ. И Шокина уволили.

В преддверии возврата

Прошел год с небольшим. В США сменилась администрация главы государства, и Байден теперь наверняка больше уделяет времени семье, чем Украине. Но от перемен в США проблемы на Украине не решились никак. И даже, наоборот, увеличились.

Не в последнюю очередь по вине все того же МВФ, который на протяжении трех лет постоянно требовал от Украины увеличения тарифов на ЖКХ. И они росли, а параллельно росли и неплатежи.

К примеру, в 2014 году на Украине насчитывалось около миллиона семей, которые претендовали на дотации из бюджета за пользование коммунальными услугами. А в нынешнем году таких семей стало уже 7,7 миллиона. То есть за три года на Украине в семь с лишним раз увеличилось число тех, кто не в состоянии оплатить услуги ЖКХ.

Ну и наконец, в сентябре теперь уже нынешнего года, то есть буквально через три недели, Украине предстоит приступить к возврату "основного тела кредита МВФ" и процентов по нему, то есть перечислить обратно в США один миллиард долларов из тех 17, что были получены ранее…

Все это — неуплаты, резкое обнищание населения — накаляет общую социальную ситуацию на Украине. Отсюда и предположение кураторов из США, что в следующем году, когда на Украине ожидается пик митингов и демонстраций, полиции на улицах понадобятся уже не просто "космонавты с дубинками", а хорошо приспособленная для этого техника. Например, автомобили для "контроля толпы и выполнения других задач украинской полицией".

Именно поэтому на сайте госзакупок США обозначено, что срок реализации этого контракта — четвертый квартал 2017 года, а время на поставку — 45 суток, то есть как раз к концу февраля — началу марта 2018 года.

Общее число спецмашин — 60 штук. Вполне вероятно, что это только первый заказ.

По результатам предыдущих закупок

Но тут возникает нюанс. Дело в том, что полиция Украины получила бесплатно, то есть в виде благотворительности от зарубежных партнеров в США и ЕС, 1514 автомобилей (это были обычные авто, а не спецмашины). Все это — за последние два года, то есть с того момента, как милиция была на Украине реорганизована в полицию.

При этом за семь месяцев только нынешнего года 461 автомобиль был разбит полицейскими в ходе их передвижений по дорогам Украины.

Такие цифры были получены из департамента патрульной полиции Полицейского управления Украины украинским изданием "Главком" накануне двухлетней годовщины украинской полиции, то есть к 4 августа.

Последний раз технику в украинскую полицию в мае нынешнего года передавал лично руководитель компании Mitsubishi Осама Масуко, который для этого даже специально приехал из Токио в Киев.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, видимо, крайне озабоченный частыми авариями полицейского автотранспорта, заявил, что, "учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", — резюмировал Аваков.

© Фото : МВД Украины/Андрей Новицкий Церемония передача служебных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV Национальной полиции Украины © Фото : МВД Украины/Андрей Новицкий Церемония передача служебных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV Национальной полиции Украины

Последнее заявление, конечно, шутка. Но выяснилась интересная подробность — при приеме на работу в полицию каждый кандидат на Украине проходил специальные трехмесячные курсы, на которых подготовка полицейских как водителей автотранспорта не предусматривалась.

Поэтому, видимо, именно полицейские на Украине и стали чуть ли не главными виновниками автотранспортных происшествий. И в связи с этим что будет с новыми автомобилями, предназначенными для "контроля толпы", пока не совсем ясно. Во всяком случае, американский заказчик предусматривает, что поставщик спецтехники будет сам проводить обучение украинского персонала.

Накануне нового политического цикла

Есть у этой истории и вполне конкретный политический подтекст.

То, что Украина находится в преддверии нового избирательного цикла, который может многое поменять в стране, понимают не только на самой Украине. Понимают это и в США, где, похоже, новая администрация Дональда Трампа до сих пор не может определиться со своей украинской политикой — то ли продолжать прямое курирование, как это было при Обаме, когда все мало-мальски важные назначения в украинском правительстве согласовывались с заокеанскими чиновниками и политиками, то ли отпустить Украину в самостоятельное плавание, что чревато новыми Майданами.

Возможно, именно последнее опасение и вызвало желание у Госдепа США закупить для украинской полиции спецавтомобили для работы с демонстрантами и митингующими.

Конечно, нынешняя администрация США более прагматична, чем предыдущая, да и время возврата долгов неизбежно приближается. Кстати, частные компании, которые в свое время отсрочили украинский долг на пять лет, тоже в скором времени (с 2020 года) захотят возврата своих инвестиций, вложенных в государственные обязательства Украины.

А возврат долгов, как известно, дело крайне репрессивное, особенно в отношении тех, с кого придется собирать деньги, то есть с населения.

Поэтому кажущаяся чисто благотворительной забота США о полицейском оснащении Украины, на самом деле имеет вполне меркантильный интерес. "Это только бизнес — и ничего личного", — говорят по ту сторону океана, когда стреляют в голову.