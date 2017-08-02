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Давайте отнимем у молодежи право голоса. Или наоборот

12:0702.08.2017
(обновлено: 12:08 02.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМолодые люди в Нижнем НовгородеМолодые люди в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Гуркин, специально для РИА Новости

В отечественной политике наступило долгожданное лето, последнее перед жарким предвыборным сезоном. Политики, политологи и все заинтересованные граждане вяло обсуждают текущие глупости киевской власти и новые, неинтересные серии многосерийного фильма "Эти санкции будут вечно". Отпускное настроение и хорошая погода заставляют думать о более важных предметах: о душе, например, или о детях — вот и главнокомандующий, вернувшись с Валаама, провел "прямую линию" с согражданами школьного возраста.

Собственно, об этом и стоит поговорить: у предстоящих выборов и детей больше общего, чем кажется.

Традиционная электоральная отсечка "18+" давно не выполняет своей функции. Ускорение инфантильности заметно, даже если сравнивать с ситуацией 10-летней давности.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыпускник в костюме Человека-паука в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выпускник в костюме Человека-паука в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Если же сравнивать с девяностыми, разница совсем очевидна. А если взглянуть еще дальше (но тут автору уже сложно апеллировать к личному опыту), то отличия просто кардинальны. 18-летние люди в общем и целом больше не являются зрелыми, и на то есть целая россыпь совершенно объективных причин.

Наблюдатели. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Соцсеть для наблюдателей" заработает к единому дню голосования в сентябре

Доказательства этого тезиса поступают к нам ежедневно из всех стран мира и по всем сферам деятельности. Вспомним средний возраст участников массовки киевского госпереворота в 2014-м или участников венесуэльских протестов, которые происходят сегодня. Не отягощенная опытом молодежь легче поддается на популизм. Ей легче доказать, что замена одних людей на других есть действенный метод решения системных проблем. Ее легче убедить, что буквальное выполнение некоторых, отдельно взятых пунктов теоретико-идеалистической программы "Как должна быть устроена демократическая страна" (например, пункт "Честные выборы") есть гарантия немедленного, всеобщего и пожизненного благоденствия. Прекрасные качества молодежи вроде пассионарности куда лучше работают на отрицание и разрушение, чем на единство и созидание.

Вспомним, в порядке частного примера, почему стал возможен госпереворот на Украине. Дело ведь было не только в Януковиче, не только в олигархах и не только в западных посольствах. Дело было еще и в том, что "прозападная" молодежь была готова отдать все, вплоть до жизни, а антимайданные взрослые не пошли на антимайдан, потому что на них висела ответственность за детей. Включая тех, что майданили.

Прохожий на Садовническом мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кто бы говорил про образ будущей России, но только не либералы
Активное избирательное право, то есть право голосовать на выборах, в России, как и во многих других странах, предоставляется в 18 лет. Никто не считает возможным менять отсечку, и поэтому регулярно встает вопрос о способах работы с подрастающими согражданами. Что в России, что в большинстве других стран работу эту выполняют с хроманием на обе ноги. На большинство потуг говорить с молодежью на ее языке невозможно смотреть без слез. Еще печальнее попытки просвещать юных сограждан методом создания рабочих групп и проведения селекторных совещаний.

Между тем неясно, почему число "18" остается священным. Совершенно очевидно, что в эпоху вечной молодости, непрерывных соцсетей и позднего деторождения зрелость наступает в самом лучшем случае лет в 25. Кстати, в некоторых развитых странах начинают голосовать позже, чем у нас. К примеру, в Японии – в 20.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМолодые люди с мобильными телефонами
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Молодые люди с мобильными телефонами

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости
Молодежь ушла в виртуальные сети. Пора возвращаться
В повышении ценза нет ничего обидного для молодежи. Вырастут – спасибо скажут. Никто не сомневается в том, что дети – это цветы жизни. Но как природа сделала некоторые вещи недоступными для детей до определенного возраста, так  и общество должно соотносить свои предложения с реальностью. Девочка не может родить человека раньше определенного возраста, человек не способен раньше определенного возраста принять важное и взвешенное решение. В этом нет никакого унижения, это закон, в одном случае — физический, в другом – ментальный и социальный.

Впрочем, к вопросу можно подойти и с прямо противоположной стороны: не только не лишать никого избирательных прав, но и наоборот, предоставить их той огромной части страны, что в настоящее время их лишена.

Сейчас активного избирательного права, например, лишены граждане в возрасте до восемнадцати. Это, как вы понимаете, десятки миллионов человек. И есть совершенно логичная возможность включить их в эту жизнь. А именно – предоставить право на их голос их родителям. Условно говоря, семья, у которой есть двое детей, должна получать не два, а четыре бюллетеня. Их дети – тоже граждане России, до наступления совершеннолетия ответственность за них несут их родители, и в избирательном процессе это тоже должно получить отражение. С какой стати у 20-летнего юноши столько же прав определять будущее страны, как у отца или матери троих детей?

Единый день голосования в России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Правительство отклонило идею разрешить 16-летним голосовать на выборах

Подобный законопроект однажды вносился в Госдуму, но был отклонен. Конечно, тут возникает много нюансов. Что делать в случае несогласия родителей между собой? Что делать с разделенными семьями? Но нюансы нюансами, а вопрос достоин обсуждения. Смысл избирательного права состоит в том, что голосовать должны ответственные люди, но при этом у всех граждан страны должны быть равные права. И было бы разумно добиться этого равенства либо методом расширения, либо – сужения.

 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Egrass777
Насчет дополнительных бюллетеней родителям - давно пора ввести. Тогда политики для получения дополнительных голосов будут больше внимания уделять проблемам семьи и подрастающему поколению. Можно подумать насчет дополнительных голосов гражданам с научными степенями, еще тем, кто платит много налогов и т.д.
Нужно дать больше избирательных прав социально активным гражданам, на ком, собственно, и держится общество, а не тунеядцам и алкоголикам.
Хотя, на мой сугубо дилетантский взгляд, с развитием технологий будущее за прямой демократией. Т.е не важно кто занимает тот или иной пост - волеизъявление людей посредством информационных технологий заставит (должно заставлять) любого чиновника решать актуальные для граждан проблемы. Причем! не так как этого хочет чиновник, а как пожелали граждане.
Чиновников пора на деле перевести в разряд обслуживающего персонала, как это уже давно декларируется.
13:04
02.08.2017
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