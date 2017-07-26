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Новые санкции США. Вашингтон хочет жить за счет Брюсселя и Берлина

18:0526.07.2017
(обновлено: 18:08 26.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета в БрюсселеФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Конгресс США принял законопроект о новом пакете антироссийских санкций. Интерес в данном случае представляет исключительно энергетическая составляющая санкционного пакета, направленная на срыв строительства "Северного потока — 2" и обеспечение американскому сланцевому газу выхода на европейский газовый рынок.

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чем новые американские санкции грозят России

Поскольку президент Трамп уже заявил о своей поддержке данного законопроекта, можно исходить из того, что он будет подписан президентом и станет законом. Вашингтон проигнорировал откровенное недовольство Брюсселя. Руководители ЕС (и отдельных государств, в частности Германии и Австрии) неоднократно выступали с критикой данного законопроекта.

Мы имеем дело с проблемой, о неизбежном наступлении которой предупреждали еще в 2014 году. В случае если Россия устоит под коллективным давлением Запада (а Россия устояла), дефицит ресурсов последнего не будет восполнен за счет российских трофеев. В таком случае у Запада не будет иного варианта, кроме изыскания необходимых для поддержания глобальных амбиций внутренних ресурсов. Так как ресурсного резерва нет, получить дополнительные ресурсы можно только за счет передела имеющихся.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Molly Riley
В Белом доме рассказали, что Трамп думает о новых санкциях против России

Поскольку США — военно-политический и финансовый локомотив Запада, они однозначно попытаются изъять и использовать в своих интересах ресурсы Евросоюза. Сейчас этот момент настал.

После прихода Трампа к власти мы уже имели возможность увидеть несколько попыток перераспределения ресурсов в пользу США. Первым было его заявление о необходимости Европе самостоятельно оплачивать собственную безопасность и довести взносы стран ЕС в НАТО до ранее определенного уровня в 2% ВВП. Это заявление вызвало шок в ЕС, однако требование было проигнорировано.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

На следующем этапе Трамп попытался заставить Европу резко увеличить закупки американских товаров. Удалось продать только вооружения и только странам Восточной Европы. То есть речь идет об ограниченной в размерах разовой акции, которая не в состоянии решить ресурсную проблему США.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Госдеп заявил, что для снятия санкций России нужно сделать "очень много"

Наконец, эта попытка — самая серьезная. Предполагается заместить значительную часть (в последствии, возможно, весь) поставляемого "Газпромом" газа американским сжиженным сланцевым газом. Американский газ будет в полтора-два раза дороже. Понятно, что соответствующим образом упадет конкурентоспособность европейских предприятий (поскольку цена энергоносителя закладывается в конечную цену практически любой продукции). Американские производители, конкурирующие с европейцами практически по всей номенклатуре производимых товаров, получат преимущество, что должно дать стимул для роста американской экономики.

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция компании FGSZ Ltd, Венгрия
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция компании FGSZ Ltd, Венгрия

Кроме того, за газ Европа будет ежегодно платить несколько миллиардов (а возможно, и десятков миллиардов) долларов, что улучшит внешнеторговый баланс США с ЕС.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Эксперт рассказал о последствиях расширения санкций США на госдолг

Но гораздо важнее, что таким образом американцы смогут спасти от банкротства сланцевую отрасль. При нынешних ценах на газ на мировом рынке ее банкротство неизбежно. Между тем эксперты считают, что текущие цены на газ не изменятся в обозримом будущем, а процесс банкротства сланцевых компаний в США начался и потихоньку набирает обороты. Если он пройдет критическую отметку, то начнется паника на финансовом рынке, так как сланцевики были одним из основных потребителей кредитов американской банковской системы, и крах сланцевой отрасли поставит ее под удар. Пессимисты прогнозируют последствия хуже, чем при Великой депрессии.

Если под предлогом санкций убрать дешевый газпромовский газ с европейского рынка, страны Евросоюза вынуждены будут платить ту цену, которую назначат сланцевые компании США. Следовательно, Америка решит свои внутренние проблемы за счет Европы (прямая и опосредованная перекачка ресурсов из экономики ЕС в экономику Штатов) и, пытаясь сохранить статус глобального гегемона, сможет еще какое-то время поддерживать градус международной напряженности на нынешнем уровне.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Мнение: США в ответ на санкции рискуют получить от РФ "жесть доброй воли"

В ЕС все это прекрасно понимают и угрожают контрмерами. На 26 июля назначено обсуждение возможных ответных мер Еврокомиссией. Вряд ли ЕС удастся выработать единый жесткий ответ, тем более сделать это быстро.

Восточная Европа (Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария) ориентируется на Америку. Франция, Испания и Португалия не покупают российский газ (и не планируют). Балканы и Италия могут надеяться на поставки по "Турецкому потоку", который строится опережающими темпами. Главными пострадавшими являются Германия и Австрия.

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В.Путина в Краснодарский край
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Краснодарский край

Это, конечно, немало. Достаточно было бы одного Берлина, без которого существование ЕС невозможно, чтобы заставить брюссельскую евробюрократию серьезно задуматься, несмотря на всю ее зависимость от США. Однако надо учитывать, что решения в ЕС принимаются консенсусом. А для этого необходим компромисс, который, как правило, достигается за счет снижения жесткости и безапелляционности первоначальных документов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рябков: Россия многократно предупреждала США о последствиях новых санкций

Тем не менее Евросоюз впервые за последние годы очевидно настроен на серьезную борьбу с США. Но надо сказать, что и Америке отступать некуда. Если Трампу не удастся заставить европейских союзников смириться с экспроприацией их ресурсов в пользу США, то он не сможет реализовать ни одно из своих предвыборных обещаний. В частности, в том, что касается внешней политики, он не только не сможет "сделать Америку вновь великой", но даже потеряет те остатки величия, которые оставил ему в наследство Обама.

Таким образом, столкновение по линии ЕС — США ожидается жесткое, и, как минимум со стороны Вашингтона, для достижения победы будут задействованы любые средства.

В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что отечественные и зарубежные эксперты, совершенно правильно оценивая остроту кризиса в американо-европейских отношениях и принципиальность противостояния, а также побудительные причины, заставившие администрацию Трампа пойти на открытый конфликт со своими европейскими союзниками, упускают существенный момент, без которого данная конструкция неполна.

Экономическое процветание
© Fotolia / freshidea
Рост или спад: что будет с российской экономикой в ближайшие два года

Дело в том, что для реализации американских амбиций мало блокирования "Северного потока — 2". В любом случае у "Газпрома" остается текущие мощности, а "Турецкий поток" даст уже в 2019 году 15 миллиардов кубометров дополнительной прокачки по году, с увеличением в ближайшие годы до 31 миллиарда кубометров, а в перспективе до 63 миллиардов кубометров.

То есть для того, чтобы обеспечить американскому сланцевому газу возможность захода на европейский рынок, "Газпром" должен потерять возможность поставлять даже текущие объемы, не говоря уже о дополнительных. Этот же аргумент — неспособность "Газпрома" поставить на европейский рынок законтрактованные объемы газа, будет самым эффективным средством американского давления на оппозицию внутри ЕС. Тогда сложится ситуация, при которой американский газ, конечно, дороже, но другого все равно нет.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод ОАО "Газпром нефть"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Нефтеперерабатывающий завод ОАО "Газпром нефть"

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС
Единственный эффективный способ решить данную проблему — блокировать возможность использования украинской газотранспортной системы. На сегодня ее мощность составляет половину от всех доступных "Газпрому" на данном направлении трубопроводных мощностей. Хоть используется она на 50-60% возможностей, но до ввода в строй "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" без украинского маршрута ритмичная поставка необходимых объемов газа (особенно Зимой) представляется невозможной.

Однако и блокада украинского газового маршрута является нелегким делом. Помимо интересов ЕС, есть интересы Киева, получающего за транзит два миллиарда долларов ежегодно. Кроме того, Украина признала действие Европейской энергетической хартии, таким образом, на нее распространяется обязательство обеспечения свободного конкурентного доступа к своим газопроводам любых операторов. Понятно, что при единстве интересов Москвы и Брюсселя "Газпром" оказывается здесь вне конкуренции.

Здание Капитолия в США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Конгресс включил "защиту от дурака": Трампу запретили снимать санкции
Таким образом, единственный надежный способ надолго блокировать украинский газовый маршрут — создание на Украине хаоса. Отсутствие центральной власти либо ее фактическая беспомощность и контроль территории не ищущими внешней легитимации вооруженными формированиями создают необходимые и достаточные условия для надежного долговременного блокирования украинского маршрута.

Более того, в случае, если удастся возложить на Россию хотя бы часть вины за резкое ухудшение ситуации на Украине, можно будет усилить давление на ЕС с требованием введения дополнительных санкций. В этих условиях, если, например, Польша на каких-то приемлемых для себя условиях захочет подыграть США, то она может дополнительно блокировать ветку "Ямал — Европа" (до 35 миллиардов кубометров прокачки в год).

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России

В связи с изложенным не исключено очередное изменение США своей украинской политики. Если на первом этапе (2014-2016 годы) они поддерживали стабильность, на втором этапе (конец 2016 года — настоящее время) отстранились от управления процессами, пустив дело на самотек, то сейчас можно ожидать их активной, хоть по возможности скрытой и замаскированной под естественные процессы, дестабилизирующей роли.

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