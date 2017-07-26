США готовятся к тотальной оккупации Балкан. Как этому противостоять

Владимир Лепехин

Сирия и Украина — не единственные страны, перемалывая которые, обнаглевший мировой гегемон запнулся о Россию. Один из важнейших регионов, где зафиксирован новый виток столкновения геополитических интересов России и США, — так называемые Западные Балканы.

В период с 1991 по 1999 гг. США и НАТО нанесли серию гибридных ударов по Югославии и в первую очередь по сербам, превратив некогда процветающую многонациональную страну в совокупность малых государств, раздираемых межнациональными противоречиями, а сербов — в изгоев Европы. И сегодня Госдеп не собирается передавать балканским государствам ключи к решению их проблем. Напротив, стратегия США и НАТО в отношении региона заключается в том, чтобы разжечь в ряде окружающих Сербию стран новые конфликты — так удобнее поставить Западные Балканы под контроль. Попросту говоря, оккупировать.

© AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 © AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999

Цель — "мягкая" аннексия

На сегодня в регионе имеется несколько замороженных или разогреваемых конфликтов. Замороженный — в сербском Автономном крае Косово и Метохия, захваченном в 1999 году албанскими боевиками при непосредственном военном вмешательстве НАТО и США. Разогреваемые конфликты находятся в Боснии и Герцеговине, где Республика Сербская выступает против евроатлантической интеграции в Черногории, которую путем фактической аннексии США пытаются превратить в протекторат НАТО и в Македонии , в отношении которой также запущен "великоалбанский сценарий" по десуверенизации страны.

В минувшую пятницу Россию посетила делегация парламентских политических партий Республики Македония в лице председателя македонской политической партии "Гражданское объединение Македонии" (ГРОМ) Стевчо Якимовского и председателя Демократической партии сербов Македонии Ивана Стоилковича. В ходе встречи македонских парламентариев с коллегами из Государственной Думы России было отмечено, что в последнее время в Македонии предпринимаются все более настойчивые попытки превращения страны в протекторат НАТО против воли большинства ее граждан. По мнению представителя российской стороны, депутата российской Государственной Думы Сергея Железняка, "сегодня под прямым давлением извне осуществляются грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Македонии, изменения национальной идентичности, названия страны, Конституции, государственного устройства и национальных символов".

Замечу, что пару месяцев назад американский военный атташе в Белграде Мэтт Маккрей в интервью сербским СМИ раскрыл карты американских силовиков, отметив, что их целью является "включение шести народов Балкан в международную систему".

Под "международной системой" Маккрей, очевидно, имел в виду не столько ЕС, сколько НАТО. При этом мнение населения названных стран американскую дипломатию и чиновников северо-атлантического альянса, судя по всему, не интересует. Но к чему такая спешка? В чем причина торопливого и назойливого вовлечения в военные игры Черногории, Македонии и Сербии — с наглым подкупом элит, организацией провокаций против России (как это произошло в Черногории, где западные спецслужбы обнаружили и задержали "готовящих госпереворот" агентов Москвы), а также запугиванием и преследованием противников превращения балканских стран в вотчины Северо-атлантического альянса и США?

Все это похоже на приготовление гитлеровцев к походу на восток в 1941 году путем сколачивания общеевропейской "антисоветской коалиции" из оккупированных вермахтом стран.

Вот и вице-президент США Майкл Пенс намерен посетить 2 августа сего года Черногорию, дабы принять участие в саммите Адриатической хартии, а заодно провести осмотр новой колонии и подкинуть Подгорице 10 миллионов долларов "помощи" в качестве поощрения за правильный выбор союзников.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Вице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Вице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США

Первая мировая война началась с Балкан

В США хорошо знают, что Первая мировая война началась на Балканах. И если ставить перед собой цель вновь развязать очередную большую войну в Европе, лучшего места, чем Западные Балканы, для ее начала не найти. Другое дело, что европейские страны, включая Германию, в данный момент времени не мотивированы на разжигание новой мировой бойни. А значит, все надежды нового мирового гемемона — на НАТО, на его бюрократию, которая становится главным инструментом сил, нацеленных на эскалацию войны против неугодных стран.

В США наверняка понимают, что в разваливающейся на фрагменты Европе в скором времени может образоваться альянс ряда балканских стран, который станет серьезным фактором корректировки общеевропейской политики и альтернативой странам-марионеткам в лице Польши и стран Балтии. Вот почему американская дипломатия делает сегодня все для того, чтобы не допустить объединения стран бывшей Югославии, а также их экономического и политического развития. И лучшим способом обеспечения надежного контроля за Западными Балканами становится создание в регионе системы внешнего управления в лице надгосударственных международных структур, о чем, собственно, и проговорился прессе Мэтт Маккрей.

© AFP 2017 / Andrej Isakovic Мужчина с флагом Социалистической Федеративной Республики Югославия в Белграде © AFP 2017 / Andrej Isakovic Мужчина с флагом Социалистической Федеративной Республики Югославия в Белграде

Как противостоять оккупации Западных Балкан

Еще более определенно по этому поводу высказывается посол США в Сербии Кайл Скотт, который в своем интервью радиотелевизионной компании Воеводины (РТВ) три недели назад заявил буквально следующее: "Я вижу, как русские активно участвуют в подрывной деятельности в странах региона (на Балканах. — Прим. ред.) и используют для этого сербскую землю, я бы это назвал злокачественным влиянием России", после чего продемонстрировал публике высочайший уровень неадекватности, заявив, что "российский гуманитарный центр в Нише — центр шпионажа". Возникает вопрос: а чем же тогда являются размещаемые на Балканах американские и натовские военные базы? Гуманитарными центрами? Да и сам посол — он кто: дипломат или же "смотрящий" за Сербией представитель американской силовой структуры, считающий нормальным диктовать суверенной стране свои условия?

Все более очевидно, что США, используя свое влияние в НАТО, хотят превратить Балканы в проамериканского троянского коня в Европе. Максимум, что может сделать Россия, не претендующая на то, чтобы вовлечь балканские страны в ЕАЭС или ОДКБ, — это раскрыть населению региона и других стран мира глаза на преступные замыслы глобализаторов.

США и НАТО предлагают Балканам независимость от России, для чего создают мифы о неких зловещих замыслах России в отношении балканских стран, одновременно всячески блокируя достоверную информацию.

Из бесед с лидерами македонских партий ГРОМ и ДПСМ Стевчо Якимовским и Иваном Стоилковичем (см. выше) автор этих строк пришел к выводу, что, например, в Македонии сегодня господствует проамериканская пресса. Вся независимая и национальная пресса в этой стране уничтожена, так что не только граждане этой страны, но и политики Македонии не знают, к примеру, о существовании Евразийского экономического союза.

Что могут противопоставить балканские страны своим заокеанским контролерам? Полагаю, что опорой для сохранения и укрепления ими своих идентичностей и независимости может быть только такая внешняя политика, которая направлена на достижение балканскими странами внеблокового статуса.

Сегодня на Западных Балканах осталось всего три "бесхозные" страны — Македония, Сербия и отчасти Босния и Герцеговина — в силу своей проблемности. Очевидно, что, сломав Македонию посредством провоцирования в ней мятежа албанского населения и использовав македонско-албанский конфликт для введения в Македонию войск НАТО, северо-атлантический альянс вплотную возьмется и за Сербию — последний оплот если не самостоятельной, то хотя бы "многовекторной" политики в регионе. Не случайно при поддержке США в регионе запущен "Проект албанских муниципалитетов", призванный создать горизонтальную систему взаимной поддержки контролируемых албанцами муниципалитетов собственно Албании, Приштины, Македонии, Черногории и Прешевской долины в Сербии.

Такова балканская перспектива, которую, как я полагаю, хорошо осознают в Белграде, где в июне этого года при прямом участии президента страны Александра Вучича был запущен Белградский стратегический диалог — формат международного обсуждения ключевых проблем региона.

Один из первых результатов этого диалога — дальнейшие шаги в развитии концепции "Б-4" — объединения четырех балканских стран (Сербии, Черногории, Македонии, а также Боснии и Герцеговины) вокруг идеи внеблокового статуса этих стран. Другим не менее значимым итогом стала поддержка идеи Вучича о создании Балканского таможенного союза (с участием Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Албании). В данном проекте предусматриваются сохранение условий Соглашения о свободной торговле между Сербией и Россией и расширение сотрудничества балканских стран с ЕАЭС по отдельным торговым соглашениям.

Западные СМИ уже назвали данный проект "рукой Москвы". Дальше всего зашло руководство Черногории, подвергнув данную инициативу открытой критике в надежде на благорасположение американских хозяев. То есть все, что не способствует сегодня установлению американской мировой гегемонии, объявляется, не мудрствуя лукаво, результатом вмешательства России.

Между тем избавление балканских, а затем и других европейских стран от американского мегавлияния — не просто позиция отдельных политиков; это становится ключевым условием выживания Западных Балкан и Европы как таковой.