США
26.0726 июля08:10МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

США готовятся к тотальной оккупации Балкан. Как этому противостоять

08:0026.07.2017
(обновлено: 08:07 26.07.2017)
0310
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВид на Стари Град в Белграде, СербияВид на Стари Град в Белграде, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Владимир Лепехин

Сирия и Украина — не единственные страны, перемалывая которые, обнаглевший мировой гегемон запнулся о Россию. Один из важнейших регионов, где зафиксирован новый виток столкновения геополитических интересов России и США, — так называемые Западные Балканы.

В период с 1991 по 1999 гг. США и НАТО нанесли серию гибридных ударов по Югославии и в первую очередь по сербам, превратив некогда процветающую многонациональную страну в совокупность малых государств, раздираемых межнациональными противоречиями, а сербов — в изгоев Европы. И сегодня Госдеп не собирается передавать балканским государствам ключи к решению их проблем. Напротив, стратегия США и НАТО в отношении региона заключается в том, чтобы разжечь в ряде окружающих Сербию стран новые конфликты — так удобнее поставить Западные Балканы под контроль. Попросту говоря, оккупировать.

© AP Photo / Darko VojinovicРазрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999
© AP Photo / Darko Vojinovic
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999

Цель — "мягкая" аннексия

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Великая Албания начнется со смерти маленькой Македонии
На сегодня в регионе имеется несколько замороженных или разогреваемых конфликтов. Замороженный — в сербском Автономном крае Косово и Метохия, захваченном в 1999 году албанскими боевиками при непосредственном военном вмешательстве НАТО и США. Разогреваемые конфликты находятся в Боснии и Герцеговине, где Республика Сербская выступает против евроатлантической интеграции в Черногории, которую путем фактической аннексии США пытаются превратить в протекторат НАТО и в Македонии, в отношении которой также запущен "великоалбанский сценарий" по десуверенизации страны.

В минувшую пятницу Россию посетила делегация парламентских политических партий Республики Македония в лице председателя македонской политической партии "Гражданское объединение Македонии" (ГРОМ) Стевчо Якимовского и председателя Демократической партии сербов Македонии Ивана Стоилковича. В ходе встречи македонских парламентариев с коллегами из Государственной Думы России было отмечено, что в последнее время в Македонии предпринимаются все более настойчивые попытки превращения страны в протекторат НАТО против воли большинства ее граждан. По мнению представителя российской стороны, депутата российской Государственной Думы Сергея Железняка, "сегодня под прямым давлением извне осуществляются грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Македонии, изменения национальной идентичности, названия страны, Конституции, государственного устройства и национальных символов".

Замечу, что пару месяцев назад американский военный атташе в Белграде Мэтт Маккрей в интервью сербским СМИ раскрыл карты американских силовиков, отметив, что их целью является "включение шести народов Балкан в международную систему".

Подозреваемые в подготовке теракта и госпереворота в день парламентских выборов в Черногории. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
Под "международной системой" Маккрей, очевидно, имел в виду не столько ЕС, сколько НАТО. При этом мнение населения названных стран американскую дипломатию и чиновников северо-атлантического альянса, судя по всему, не интересует. Но к чему такая спешка? В чем причина торопливого и назойливого вовлечения в военные игры Черногории, Македонии и Сербии — с наглым подкупом элит, организацией провокаций против России (как это произошло в Черногории, где западные спецслужбы обнаружили и задержали "готовящих госпереворот" агентов Москвы), а также запугиванием и преследованием противников превращения балканских стран в вотчины Северо-атлантического альянса и США?

Все это похоже на приготовление гитлеровцев к походу на восток в 1941 году путем сколачивания общеевропейской "антисоветской коалиции" из оккупированных вермахтом стран.

Вот и вице-президент США Майкл Пенс намерен посетить 2 августа сего года Черногорию, дабы принять участие в саммите Адриатической хартии, а заодно провести осмотр новой колонии и подкинуть Подгорице 10 миллионов долларов "помощи" в качестве поощрения за правильный выбор союзников.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США

Первая мировая война началась с Балкан

Жители Скопье с флагами Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Эксперт объяснил, зачем США создают негативный образ России на Балканах
В США хорошо знают, что Первая мировая война началась на Балканах. И если ставить перед собой цель вновь развязать очередную большую войну в Европе, лучшего места, чем Западные Балканы, для ее начала не найти. Другое дело, что европейские страны, включая Германию, в данный момент времени не мотивированы на разжигание новой мировой бойни. А значит, все надежды нового мирового гемемона — на НАТО, на его бюрократию, которая становится главным инструментом сил, нацеленных на эскалацию войны против неугодных стран.

В США наверняка понимают, что в разваливающейся на фрагменты Европе в скором времени может образоваться альянс ряда балканских стран, который станет серьезным фактором корректировки общеевропейской политики и альтернативой странам-марионеткам в лице Польши и стран Балтии. Вот почему американская дипломатия делает сегодня все для того, чтобы не допустить объединения стран бывшей Югославии, а также их экономического и политического развития. И лучшим способом обеспечения надежного контроля за Западными Балканами становится создание в регионе системы внешнего управления в лице надгосударственных международных структур, о чем, собственно, и проговорился прессе Мэтт Маккрей.

© AFP 2017 / Andrej IsakovicМужчина с флагом Социалистической Федеративной Республики Югославия в Белграде
© AFP 2017 / Andrej Isakovic
Мужчина с флагом Социалистической Федеративной Республики Югославия в Белграде

Посол США в Сербии Кайл Скотт
© AP Photo / Darko Vojinovic
США: пора уничтожить гнездо русских шпионов-спасателей в Сербии
Еще более определенно по этому поводу высказывается посол США в Сербии Кайл Скотт, который  в своем интервью радиотелевизионной компании Воеводины (РТВ) три недели назад заявил буквально следующее: "Я вижу, как русские активно участвуют в подрывной деятельности в странах региона (на Балканах. — Прим. ред.) и используют для этого сербскую землю, я бы это назвал злокачественным влиянием России", после чего продемонстрировал публике высочайший уровень неадекватности, заявив, что "российский гуманитарный центр в Нише — центр шпионажа". Возникает вопрос: а чем же тогда являются размещаемые на Балканах американские и натовские военные базы? Гуманитарными центрами? Да и сам посол — он кто: дипломат или же "смотрящий" за Сербией представитель американской силовой структуры, считающий нормальным диктовать суверенной стране свои условия?

Как противостоять оккупации Западных Балкан

Все более очевидно, что США, используя свое влияние в НАТО, хотят превратить Балканы в проамериканского троянского коня в Европе. Максимум, что может сделать Россия, не претендующая на то, чтобы вовлечь балканские страны в ЕАЭС или ОДКБ, — это раскрыть населению региона и других стран мира глаза на преступные замыслы глобализаторов.
США и НАТО предлагают Балканам независимость от России, для чего создают мифы о неких зловещих замыслах России в отношении балканских стран, одновременно всячески блокируя достоверную информацию.

Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония
© Fotolia / saiko3p
Как Россия тайно завербовала Македонию
Из бесед с лидерами македонских партий ГРОМ и ДПСМ Стевчо Якимовским и Иваном Стоилковичем (см. выше) автор этих строк пришел к выводу, что, например, в Македонии сегодня господствует проамериканская пресса. Вся независимая и национальная пресса в этой стране уничтожена, так что не только граждане этой страны, но и политики Македонии не знают, к примеру, о существовании Евразийского экономического союза.

Что могут противопоставить балканские страны своим заокеанским контролерам? Полагаю, что опорой для сохранения и укрепления ими своих идентичностей и независимости может быть только такая внешняя политика, которая направлена на достижение балканскими странами внеблокового статуса.

Сегодня на Западных Балканах осталось всего три "бесхозные" страны — Македония, Сербия и отчасти Босния и Герцеговина — в силу своей проблемности. Очевидно, что, сломав Македонию посредством провоцирования в ней мятежа албанского населения и использовав македонско-албанский конфликт для введения в Македонию войск НАТО, северо-атлантический альянс вплотную возьмется и за Сербию — последний оплот если не самостоятельной, то хотя бы "многовекторной" политики в регионе. Не случайно при поддержке США в регионе запущен "Проект албанских муниципалитетов", призванный создать горизонтальную систему взаимной поддержки контролируемых албанцами муниципалитетов собственно Албании, Приштины, Македонии, Черногории и Прешевской долины в Сербии.

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ледяная ракия при сорокаградусной жаре в Белграде
Такова балканская перспектива, которую, как я полагаю, хорошо осознают в Белграде, где в июне этого года при прямом участии президента страны Александра Вучича был запущен Белградский стратегический диалог — формат международного обсуждения ключевых проблем региона.

Один из первых результатов этого диалога — дальнейшие шаги в развитии концепции "Б-4" — объединения четырех балканских стран (Сербии, Черногории, Македонии, а также Боснии и Герцеговины) вокруг идеи внеблокового статуса этих стран. Другим не менее значимым итогом стала поддержка идеи Вучича о создании Балканского таможенного союза (с участием Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Албании). В данном проекте предусматриваются сохранение условий Соглашения о свободной торговле между Сербией и Россией и расширение сотрудничества балканских стран с ЕАЭС по отдельным торговым соглашениям.

© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории

Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Евроинтеграция Сербии не повредит ее отношениям с Россией, считает Вучич
Западные СМИ уже назвали данный проект "рукой Москвы". Дальше всего зашло руководство Черногории, подвергнув данную инициативу открытой критике в надежде на благорасположение американских хозяев. То есть все, что не способствует сегодня установлению американской мировой гегемонии, объявляется, не мудрствуя лукаво, результатом вмешательства России.

Между тем избавление балканских, а затем и других европейских стран от американского мегавлияния — не просто позиция отдельных политиков; это становится ключевым условием выживания Западных Балкан и Европы как таковой.

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена